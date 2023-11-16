Как приготовить котлеты из шампиньонов: рецепт оценят хозяйки

Котлеты из шампиньонов являются отличным заменителем мясных котлет. Они имеют непревзойденный пикантный вкус, получаются аппетитными, с хрустящей корочкой.

Очень полезные и сытные, укрепляют организм. В них много микроэлементов и витаминов. Готовится это блюдо очень просто.

Необходимые ингредиенты

Грибы шампиньоны – 0, 4 кг;

Пшеничная мука – 80 г;

Панировочные сухари – 3 ст. л.;

Морковь – 0,2 кг;

Лук (репка) – 1 шт.;

Подсолнечное масло – 6 ст. л.

Паприка – по вкусу;

Молотый перец – по вкусу;

Соль поваренная – немного.

Как приготовить

Очищенные грибы отварите на протяжении 10 минут и достаньте из воды.

Рубрика: Диеты и кулинария

Опубликовано: 16.11.2023 11:10

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Необходимые ингредиенты

Как приготовить

Тем временем поджарьте мелко нарезанный лук и натёртую морковь.

Далее вареные грибы с луком нужно нарезать мелкими кусочками или пропустить через блендер.

Приготовьте фарш: смешайте грибную смесь, жареный лук и морковь, добавьте 4 столовой ложки муки, немного сухих сухарей, парику, перец молотый, посолите.

Паприка придает блюду мясные оттенки вкуса. Всё это следует перемешать.

Сформируйте котлетки, обваляйте в сухариках. И жарьте на подсолнечном масле 4 минуты до золотистой корочки.

Котлеты можно подавать к столу. Они прекрасно сочетаются с другими горячими блюдами, а также салатиками.