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Как приготовить котлеты из шампиньонов: рецепт оценят хозяйки

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Как приготовить котлеты из шампиньонов: рецепт оценят хозяйки

Котлеты из шампиньонов являются отличным заменителем мясных котлет. Они имеют непревзойденный пикантный вкус, получаются аппетитными, с хрустящей корочкой.

Очень полезные и сытные, укрепляют организм. В них много микроэлементов и витаминов. Готовится это блюдо очень просто.

Необходимые ингредиенты

  • Грибы шампиньоны – 0, 4 кг;
  • Пшеничная мука – 80 г;
  • Панировочные сухари – 3 ст. л.;
  • Морковь – 0,2 кг;
  • Лук (репка) – 1 шт.;
  • Подсолнечное масло – 6 ст. л.
  • Паприка – по вкусу;
  • Молотый перец – по вкусу;
  • Соль поваренная – немного.

Как приготовить

Очищенные грибы отварите на протяжении 10 минут и достаньте из воды.

  • Рубрика: Диеты и кулинария
  • Опубликовано: 16.11.2023 11:10

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    • Необходимые ингредиенты
    • Как приготовить

    Тем временем поджарьте мелко нарезанный лук и натёртую морковь.

    Как приготовить котлеты из шампиньонов: рецепт оценят хозяйки

    Далее вареные грибы с луком нужно нарезать мелкими кусочками или пропустить через блендер.

    Приготовьте фарш: смешайте грибную смесь, жареный лук и морковь, добавьте 4 столовой ложки муки, немного сухих сухарей, парику, перец молотый, посолите.

    Паприка придает блюду мясные оттенки вкуса. Всё это следует перемешать.

    Сформируйте котлетки, обваляйте в сухариках. И жарьте на подсолнечном масле 4 минуты до золотистой корочки.

    Котлеты можно подавать к столу. Они прекрасно сочетаются с другими горячими блюдами, а также салатиками.

     

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