Как приготовить котлеты из шампиньонов: рецепт оценят хозяйки

Котлеты из шампиньонов являются отличным заменителем мясных котлет. Они имеют непревзойденный пикантный вкус, получаются аппетитными, с хрустящей корочкой.
Очень полезные и сытные, укрепляют организм. В них много микроэлементов и витаминов. Готовится это блюдо очень просто.
Необходимые ингредиенты
- Грибы шампиньоны – 0, 4 кг;
- Пшеничная мука – 80 г;
- Панировочные сухари – 3 ст. л.;
- Морковь – 0,2 кг;
- Лук (репка) – 1 шт.;
- Подсолнечное масло – 6 ст. л.
- Паприка – по вкусу;
- Молотый перец – по вкусу;
- Соль поваренная – немного.
Как приготовить
Очищенные грибы отварите на протяжении 10 минут и достаньте из воды.
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- Необходимые ингредиенты
- Как приготовить
Тем временем поджарьте мелко нарезанный лук и натёртую морковь.
Далее вареные грибы с луком нужно нарезать мелкими кусочками или пропустить через блендер.
Приготовьте фарш: смешайте грибную смесь, жареный лук и морковь, добавьте 4 столовой ложки муки, немного сухих сухарей, парику, перец молотый, посолите.
Паприка придает блюду мясные оттенки вкуса. Всё это следует перемешать.
Сформируйте котлетки, обваляйте в сухариках. И жарьте на подсолнечном масле 4 минуты до золотистой корочки.
Котлеты можно подавать к столу. Они прекрасно сочетаются с другими горячими блюдами, а также салатиками.