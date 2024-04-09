Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить тыкву по-сицилийски. Белый винный уксус можно заменить на яблочный или лимонный сок. Тыкву выбирайте свежую, не заморозку, желательно не сильно крахмальных сортов. Получается вкусное и оригинальное блюдо. Подавать тыкву по-сицилийски можно как в горячем, так и холодном виде.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Овощи / Тыква Блюдо: Закуски География кухни: Итальянская / Сицилийская кухня / Европейская Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Тыква 250 Грамм

Сахар 1 Чайная ложка

Черный перец молотый По вкусу

Корица молотая 1 Щепотка

Соль 1 Щепотка

Масло оливковое 1 Ст. ложка

Уксус винный белый 6% 20 Миллилитров

Мята 1 Штука (веточка)

Чеснок 2 Зубчика

Количество порций 2

Калорийность

99 ккал

Калорийность

6 г

Белки

7 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тыква по-сицилийски»

Подготовьте все ингредиенты.

Тыкву очистите от кожуры, удалите семечки и нарежьте ломтиками толщиной 1-1,5 см.

Разогрейте сковороду с растительным маслом, добавьте туда пару зубчиков очищенного чеснока. Обжарьте тыкву до золотистого цвета. Потребуется примерно по 3-4 минуты на каждую сторону.

Слейте масло и удалите зубчики чеснока.

Посыпьте тыкву сахаром, приправьте щепоткой соли, черным молотым перцем и корицей. Влейте белый винный уксус. Аккуратно все перемешайте.

Добавьте свежие листья мяты. Накройте крышкой и дайте настояться 15-20 минут.

Тыква по-сицилийски готова, приятного вам аппетита!