Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить тыкву по-сицилийски. Белый винный уксус можно заменить на яблочный или лимонный сок. Тыкву выбирайте свежую, не заморозку, желательно не сильно крахмальных сортов. Получается вкусное и оригинальное блюдо. Подавать тыкву по-сицилийски можно как в горячем, так и холодном виде.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Овощи / Тыква Блюдо: Закуски География кухни: Итальянская / Сицилийская кухня / Европейская Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Тыква 250 Грамм
- Сахар 1 Чайная ложка
- Черный перец молотый По вкусу
- Корица молотая 1 Щепотка
- Соль 1 Щепотка
- Масло оливковое 1 Ст. ложка
- Уксус винный белый 6% 20 Миллилитров
- Мята 1 Штука (веточка)
- Чеснок 2 Зубчика
Количество порций 2
Калорийность
99 ккал
Калорийность
6 г
Белки
7 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Тыква по-сицилийски»
Подготовьте все ингредиенты.
Тыкву очистите от кожуры, удалите семечки и нарежьте ломтиками толщиной 1-1,5 см.
Разогрейте сковороду с растительным маслом, добавьте туда пару зубчиков очищенного чеснока. Обжарьте тыкву до золотистого цвета. Потребуется примерно по 3-4 минуты на каждую сторону.
Слейте масло и удалите зубчики чеснока.
Посыпьте тыкву сахаром, приправьте щепоткой соли, черным молотым перцем и корицей. Влейте белый винный уксус. Аккуратно все перемешайте.
Добавьте свежие листья мяты. Накройте крышкой и дайте настояться 15-20 минут.
Тыква по-сицилийски готова, приятного вам аппетита!