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Готовлю на банкет и праздничный ужин. Скумбрия в духовке с овощами: все гости оценят её вкус

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Готовлю на банкет и праздничный ужин. Скумбрия в духовке с овощами: все гости оценят её вкус

Скумбрия — это рыба, которая содержит множество полезных веществ. В ней есть витамины D, B12, селен, фосфор, омега-3 жирные кислоты и другие элементы.

Скумбрия может оказывать положительное влияние на здоровье человека. Например, улучшать работу мозга и нервной системы, снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, укреплять кости и суставы, повышать иммунитет и способствовать снижению веса.

Однако важно помнить, что не следует злоупотреблять копчёной скумбрией из-за высокого содержания соли.

Приготовим запеченную скумбрию с гарниром.

Ингредиенты для запеченной скумбрии:

  • скумбрия — 2 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • черный перец — 1/3 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • чеснок — 5 зубчиков;
  • растительное масло — 60 мл;
  • лук — 2 шт.;
  • морковь — шт.;
  • петрушка — пучок.

Приготовление запеченной скумбрии:

Удаляем плавники, жабры, голову и хвост у рыбы. Отделяем хребет от филе, убираем внутренности, очищаем рыбу от пленок и прочих отходов.

Готовлю на банкет и праздничный ужин. Скумбрия в духовке с овощами: все гости оценят её вкус

Раскрываем рыбу внутренней частью наружу.

В отдельной миске смешиваем соль, паприку и черный перец, пропускаем туда 3 зубчика чеснока через пресс.

Вливаем к специям и чесноку 30 мл масла, перемешиваем. Смазываем филе скумбрии данной смесью, оставляем мариноваться на полчаса.

Готовлю на банкет и праздничный ужин. Скумбрия в духовке с овощами: все гости оценят её вкус

В это время нарезаем мелко лук и обжариваем до прозрачности в сковороде на растительном масле. Натираем на крупной терке морковь, добавляем к луку и обжариваем пару минут.

Солим и перчим овощи, обжариваем еще 2 минуты. Шинкуем петрушку и высыпаем к овощам, смешиваем.

Готовлю на банкет и праздничный ужин. Скумбрия в духовке с овощами: все гости оценят её вкус

Выкладываем зажарку из овощей на филе скумбрии, распределяем равномерно по всей поверхности.

Готовлю на банкет и праздничный ужин. Скумбрия в духовке с овощами: все гости оценят её вкус

Выкладываем скумбрию на противень, застеленный пергаментом и выпекаем при 180 градусах 30-35 минут.

Готовлю на банкет и праздничный ужин. Скумбрия в духовке с овощами: все гости оценят её вкус

Таким образом мы получаем отменное сочное филе скумбрии с овощами. Это хороший вариант праздничного ужина.

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