Вообще в нашей семье Хеллоуин никогда не праздновали. Даже в городе не сильно украшают заведения к дате, чтобы о нём кто-то помнил. Но в этом году мы с мужем решили, что детям надо как-то развлечься. Всё же последние 2 года выдались довольно сложными. Поэтому супруг предложил сыновьям подготовить интересные костюмы, а я занялась организацией трапезы. На сладкое подам тыквенные кексы: воздушные и страшно вкусные.

Так уж повелось, что тыква у всех ассоциируется с Хеллоуином. Именно из нее изготавливают жуткие фонари, а заботливые мамочки добавляют этот ингредиент практически во все блюда на столе. Тыквенный чизкейк? Запросто! Конфеты из тыквы с шоколадом, орехами и кокосовый стружкой? Тоже легко! Но гвоздем программы многие годы остаются воздушные кексы с кусочками тыквы, которые щедро украшают взбитыми сливками и яркой присыпкой.

Как приготовить тыквенные кексы

Для приготовления данной выпечки вам понадобится небольшая долька тыквы, изюм, корица и остальные составляющие любого теста. На самом деле, процесс довольно быстрый и неутомляющий. Поэтому вы можете вовлечь в него и детей. Это отличный способ наладить с ними контакт и научить чему-то новому.

Ингредиенты

Тыква350 г Яйцо1 шт. Пшеничная мука150 г Подсолнечное масло50 г Сахар150 г Корица0,5 ч. л. Соль1 щеп. Сахарная пудра по вкусу Сода0,5 ч. л. Изюм70 г

Приготовление

Дольку тыквы очистите от кожуры. Нарежьте ее на небольшие кусочки и выложите на противень, выстеленный пергаментом. Выпекайте тыкву в разогретой до 180 градусов духовке в течение 25 минут (до мягкости).Далее разомните тыкву до состояния пюре вилкой или блендером. Теперь приготовьте тесто. Миксером взбейте яйцо с солью до состояния пены. Добавьте туда сахар и продолжайте взбивать. Добавьте следующим масло. Смешайте ингредиенты миксером, а затем отложите прибор. Он больше не понадобится. Добавьте в тесто пюре из тыквы, корицу, соду и размоченный изюм. Перемешайте ложкой.Постепенно, в 3 приема, введите в массу пшеничную муку. Хорошо перемешайте всё венчиком. Разложите тесто по силиконовым формам. Отправьте кексы выпекаться в духовку на 25 минут при 180 градусах.

Готовые тыквенные кексы присыпьте сахарной пудрой, подавайте к чаю или кофе. Если вы планируете готовить выпечку на праздничный стол, можете украсить ее плотным белковым кремом и разноцветной присыпкой. Удачи в приготовлении!