Все смешал и готово: сочный торт без пропитки за 30 минут. Тающая Чародейка

С тортами, как правило, у людей происходят в основном положительные ассоциации. Например, торты для детей — это праздник и веселье, День Рождения. Для взрослых торты ассоциируются с Юбилеем, Рождением, Свадьбой.
То есть, торты произвели для большинства хороший эффект. Вероятно, поэтому данный десерт столь актуален спустя века. Хотя изначально, торт был лишь приглашением на праздник. Десерт привозили к гостю с целью задобрить.
Сейчас традиции, связанные с тортами поменялись. Расскажем, как приготовить сочный торт своими руками.
Ингредиенты бисквита для торта Чародейка:
- Яйца — 4 шт.;
- Сахар — 120 г;
- Мука — 150 г;
- Растительное масло — 3 ст. л.;
- Соль — щепотка;
- Ванилин — щепотка;
- Разрыхлитель — 1 ч.л.
Ингредиенты для крема:
- Молоко — 600 мл;
- Сахар — 100 г;
- Мука — 4 ст. л.;
- Масло сливочное — 100 г.
Ингредиенты для глазури:
- Шоколад Горький — 100 г;
- Молоко — 80 мл.
- Растительное масло — 2 ст. л.
Приготовление торта Чародейка:
В миске смешиваем яйца с сахаром и солью, взбиваем до белой пышной массы. В смесь просеиваем муку, соединяем с ванилином, разрыхлителем и растительным маслом.
Замешиваем бисквитное тесто до тех пор, пока не избавимся от сухих комков муки. Застилаем противень 25х30 см пергаментом, выкладываем на поверхность тесто, выравниваем по дну.
Выпекаем бисквит в духовке при 180 градусах 15 минут. Пока остывает бисквит, готовим крем — смешиваем в сотейнике сахар с мукой. Постепенно вливаем к сыпучим компонентам молоко.
На среднем огне варим крем до кипения, постоянно перемешиваем. После кипения и загустения крема, снимаем сотейник с огня.
Если крем получается сероватым, добавляем в него столовую ложку лимонного сока и смешиваем. Выкладываем в кремовую основу сливочное масло, растапливаем его в массе и перемешиваем.
Делим крем на три равные порции. У бисквита удаляем неровные края, делим на 4 одинаковые части. Смазываем каждый корж теплым кремом, формируем торт.
Для приготовления глазури в сотейнике смешиваем молоко и растительное масло. В нагретое молоко выкладываем ломтики шоколада, растапливаем и доводим до однородности.
Торт поливаем шоколадной глазурью, распределяем ее по верхушке и стенкам.
Получается эффектный торт с шоколадной глазурью из бюджетных ингредиентов. Его не нужно оставлять в холодильнике, что экономит время при готовке.