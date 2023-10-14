Все смешал и готово: сочный торт без пропитки за 30 минут. Тающая Чародейка

С тортами, как правило, у людей происходят в основном положительные ассоциации. Например, торты для детей — это праздник и веселье, День Рождения. Для взрослых торты ассоциируются с Юбилеем, Рождением, Свадьбой.

То есть, торты произвели для большинства хороший эффект. Вероятно, поэтому данный десерт столь актуален спустя века. Хотя изначально, торт был лишь приглашением на праздник. Десерт привозили к гостю с целью задобрить.

Сейчас традиции, связанные с тортами поменялись. Расскажем, как приготовить сочный торт своими руками.

Ингредиенты бисквита для торта Чародейка:

Яйца — 4 шт.;

Сахар — 120 г;

Мука — 150 г;

Растительное масло — 3 ст. л.;

Соль — щепотка;

Ванилин — щепотка;

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Ингредиенты для крема:

Молоко — 600 мл;

Сахар — 100 г;

Мука — 4 ст. л.;

Масло сливочное — 100 г.

Ингредиенты для глазури:

Шоколад Горький — 100 г;

Молоко — 80 мл.

Растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление торта Чародейка:

В миске смешиваем яйца с сахаром и солью, взбиваем до белой пышной массы. В смесь просеиваем муку, соединяем с ванилином, разрыхлителем и растительным маслом.

Замешиваем бисквитное тесто до тех пор, пока не избавимся от сухих комков муки. Застилаем противень 25х30 см пергаментом, выкладываем на поверхность тесто, выравниваем по дну.

Выпекаем бисквит в духовке при 180 градусах 15 минут. Пока остывает бисквит, готовим крем — смешиваем в сотейнике сахар с мукой. Постепенно вливаем к сыпучим компонентам молоко.

На среднем огне варим крем до кипения, постоянно перемешиваем. После кипения и загустения крема, снимаем сотейник с огня.

Если крем получается сероватым, добавляем в него столовую ложку лимонного сока и смешиваем. Выкладываем в кремовую основу сливочное масло, растапливаем его в массе и перемешиваем.

Делим крем на три равные порции. У бисквита удаляем неровные края, делим на 4 одинаковые части. Смазываем каждый корж теплым кремом, формируем торт.

Для приготовления глазури в сотейнике смешиваем молоко и растительное масло. В нагретое молоко выкладываем ломтики шоколада, растапливаем и доводим до однородности.

Торт поливаем шоколадной глазурью, распределяем ее по верхушке и стенкам.

Получается эффектный торт с шоколадной глазурью из бюджетных ингредиентов. Его не нужно оставлять в холодильнике, что экономит время при готовке.