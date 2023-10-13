Тыквенные вареники – осеннее блюдо, которое трудно забыть

Вареники – одно из самых популярных блюд украинской кухни. Их готовят преимущественно с картофельной начинкой или с картофелем и сыром. Летом популярны вареники с вишнями, а осенью предлагаем попробовать их с тыквой.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Вареники готовят, пожалуй, в каждой украинской семье, ведь это не просто блюдо, а настоящая семейная традиция. Кто-то любит вареники с картофелем, а кто-то с квашеной капустой, сыром или грибами.

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Хотя вареники с тыквой не очень популярный вариант блюда, мы гарантируем – результат вас приятно удивит не только вкусом, но и видом.

Рецепт тыквенных вареников

Время: 4 часа

4 часа Порции: 4

Ингредиенты:

– 450 граммов муки;

– 10 граммов соли;

– 5 граммов сахара;

– 200 граммов воды;

– 50 граммов тыквенного сока;

– 40 граммов масла (рафинированного).

Для начинки:

– 200 граммов тыквенной жмыхи;

– 200 граммов сыра 9%;

– цедра 1/2 апельсина;

– 50 граммов сахара.

Для соуса:

– 100 граммов сахара

– 40 граммов сливочного масла

– филе двух апельсинов

– цедра одного апельсина.

Приготовление:

Для теста нарезаем и натираем тыкву, процеживаем. Отделяем сок от жмыха.

Смешиваем сок с водой, солью и сахаром, доводим до кипения.

Смешиваем горячую жидкость с мукой и растительным маслом, замешиваем тесто. Обертываем все пленкой, отправляем в холодильник на 2 – 3 часа.

Для начинки смешиваем жмых тыквы, домашний творог, цедру апельсина.

Раскатываем тесто на силиконовом коврике, формируем вареники. К начинке в каждый вареник добавляем 1/2 чайной ложки сахара.

Варим все в подсоленной воде до готовности.

Для соуса готовим карамель, добавляем сливочное масло, цедру и мякоть апельсина. Увариваем и подаем вместе с варениками.

Приятного аппетита!

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