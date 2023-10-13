ГлавнаяРецептыТыквенные вареники – осеннее блюдо, которое трудно забыть Тыквенные вареники – осеннее блюдо, которое трудно забыть На чтение: 2 минуты Вареники – одно из самых популярных блюд украинской кухни. Их готовят преимущественно с картофельной начинкой или с картофелем и сыром. Летом популярны вареники с вишнями, а осенью предлагаем попробовать их с тыквой. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вареники готовят, пожалуй, в каждой украинской семье, ведь это не просто блюдо, а настоящая семейная традиция. Кто-то любит вареники с картофелем, а кто-то с квашеной капустой, сыром или грибами. Читайте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке Хотя вареники с тыквой не очень популярный вариант блюда, мы гарантируем – результат вас приятно удивит не только вкусом, но и видом. Рецепт тыквенных вареников Время: 4 часа Порции: 4 Ингредиенты: – 450 граммов муки; – 10 граммов соли; – 5 граммов сахара; – 200 граммов воды; – 50 граммов тыквенного сока; – 40 граммов масла (рафинированного). Для начинки: – 200 граммов тыквенной жмыхи; – 200 граммов сыра 9%; – цедра 1/2 апельсина; – 50 граммов сахара. Для соуса: – 100 граммов сахара – 40 граммов сливочного масла – филе двух апельсинов – цедра одного апельсина. Приготовление: Для теста нарезаем и натираем тыкву, процеживаем. Отделяем сок от жмыха. Смешиваем сок с водой, солью и сахаром, доводим до кипения. Смешиваем горячую жидкость с мукой и растительным маслом, замешиваем тесто. Обертываем все пленкой, отправляем в холодильник на 2 – 3 часа. Для начинки смешиваем жмых тыквы, домашний творог, цедру апельсина. Раскатываем тесто на силиконовом коврике, формируем вареники. К начинке в каждый вареник добавляем 1/2 чайной ложки сахара. Варим все в подсоленной воде до готовности. Для соуса готовим карамель, добавляем сливочное масло, цедру и мякоть апельсина. Увариваем и подаем вместе с варениками. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить тыквенный крем-суп к обеду. Поделитесь с друзьями