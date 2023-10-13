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Сыроежки маринованные на зиму

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Сыроежки маринованные на зиму

Описание приготовления:

Такие маринованные сыроежки можно есть буквально сразу после остывания. Но полный вкус раскрывается после месяца в сухом и прохладном месте. Сыроежки нужно приготовить в первые 12 часов после сбора, так как они начинают темнеть и теряют свой вид. Перед приготовлением сыроежки можно замочить на 5-6 часов, если они в песке, но делайте это аккуратно, так как эти грибы очень хрупкие и могут крошиться. При мариновании используйте только крупную, не йодированную соль, чтобы не пересолить и не испортить грибы.
Основной ингредиент: Грибы Блюдо: Заготовки / Маринование

Состав / Ингредиенты:

  • Сыроежки 2 Килограмма
  • Вода 1 Литр
  • Уксус 9% 50 Миллилитров
  • Соль 40 Грамм
  • Сахар 20 Грамм
  • Перец душистый (горошек) 4 Штуки
  • Лаврвый лист 4 Штуки
  • Гвоздика (бутон) 5 Штук

Количество порций 2

Калорийность

12 ккал

Калорийность

1 г

Белки

0 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сыроежки маринованные на зиму»

Сыроежки маринованные на зиму

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления маринованных сыроежек на зиму.

Сыроежки маринованные на зиму

Сыроежки почистите и сполосните.

Сыроежки маринованные на зиму

Залейте грибы холодной водой и доведите до кипения. Варите их на среднем огне в течение 10 минут, после чего слейте воду, а сыроежки промойте холодной водой. После отваривания они станут жесткие и не будут крошиться.

Сыроежки маринованные на зиму

В кастрюлю выложите соль, сахар, специи, лавровые листья. Влейте воду и доведите до кипения, варите в течение 2 минут.

Сыроежки маринованные на зиму

Выложите в рассол грибы, влейте уксус и варите все еще 15 минут. После чего разложите сыроежки по стерилизованным банкам, плотно закатайте и укутайте до полного остывания. После этого уберите на хранение.

Сыроежки маринованные на зиму

Приятного аппетита!

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