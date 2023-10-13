Описание приготовления:
Такие маринованные сыроежки можно есть буквально сразу после остывания. Но полный вкус раскрывается после месяца в сухом и прохладном месте. Сыроежки нужно приготовить в первые 12 часов после сбора, так как они начинают темнеть и теряют свой вид. Перед приготовлением сыроежки можно замочить на 5-6 часов, если они в песке, но делайте это аккуратно, так как эти грибы очень хрупкие и могут крошиться. При мариновании используйте только крупную, не йодированную соль, чтобы не пересолить и не испортить грибы.
Основной ингредиент: Грибы Блюдо: Заготовки / Маринование
Состав / Ингредиенты:
- Сыроежки 2 Килограмма
- Вода 1 Литр
- Уксус 9% 50 Миллилитров
- Соль 40 Грамм
- Сахар 20 Грамм
- Перец душистый (горошек) 4 Штуки
- Лаврвый лист 4 Штуки
- Гвоздика (бутон) 5 Штук
Количество порций 2
Калорийность
12 ккал
Калорийность
1 г
Белки
0 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сыроежки маринованные на зиму»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления маринованных сыроежек на зиму.
Сыроежки почистите и сполосните.
Залейте грибы холодной водой и доведите до кипения. Варите их на среднем огне в течение 10 минут, после чего слейте воду, а сыроежки промойте холодной водой. После отваривания они станут жесткие и не будут крошиться.
В кастрюлю выложите соль, сахар, специи, лавровые листья. Влейте воду и доведите до кипения, варите в течение 2 минут.
Выложите в рассол грибы, влейте уксус и варите все еще 15 минут. После чего разложите сыроежки по стерилизованным банкам, плотно закатайте и укутайте до полного остывания. После этого уберите на хранение.
Приятного аппетита!