Описание приготовления:

Блюдо получается очень сочным, а тунец напоминает мясо с легкой рыбной ноткой. Если берете кабачок хорошо созревший, обязательно очистите его от кожуры и семян. Майонез можно заменить сметаной или натуральным йогуртом. В массу можно добавить рубленую зелень и специи.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Тунец Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Тунец 150 Грамм (свежий, филе)

Кабачок 200 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Майонез 20 Грамм

Сыр 50 Грамм (твердый)

Лук красный репчатый 30 Грамм

Масло растительное 1 Чайная ложка (для жарки)

Количество порций 2

Калорийность

144 ккал

Калорийность

8 г

Белки

11 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тунец с кабачками в духовке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления тунца с кабачком в духовке.

Кабачок вымойте, обсушите и отрежьте хвостики. Порежьте кабачок соломкой, посолите и перемешайте.

Красный лук почистите, тонко порежьте, выложите к кабачку и перемешайте.

Тунец порежьте кубиком, посолите, поперчите и перемешайте.

Соедините овощи с рыбой, добавьте майонез и перемешайте. Выложите массу в форму, смазанную растительным маслом, и немного прижмите.

Сыр натрите на средней терке и посыпьте поверх кабачков с тунцом.

Форму с тунцом и кабачком поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут до румяной корочки. Затем достаньте форму, немного остудите и подавайте к столу.

Приятного аппетита!