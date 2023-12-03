Описание приготовления:
Блюдо получается очень сочным, а тунец напоминает мясо с легкой рыбной ноткой. Если берете кабачок хорошо созревший, обязательно очистите его от кожуры и семян. Майонез можно заменить сметаной или натуральным йогуртом. В массу можно добавить рубленую зелень и специи.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Тунец Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Тунец 150 Грамм (свежий, филе)
- Кабачок 200 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Майонез 20 Грамм
- Сыр 50 Грамм (твердый)
- Лук красный репчатый 30 Грамм
- Масло растительное 1 Чайная ложка (для жарки)
Количество порций 2
Калорийность
144 ккал
Калорийность
8 г
Белки
11 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Тунец с кабачками в духовке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления тунца с кабачком в духовке.
Кабачок вымойте, обсушите и отрежьте хвостики. Порежьте кабачок соломкой, посолите и перемешайте.
Красный лук почистите, тонко порежьте, выложите к кабачку и перемешайте.
Тунец порежьте кубиком, посолите, поперчите и перемешайте.
Соедините овощи с рыбой, добавьте майонез и перемешайте. Выложите массу в форму, смазанную растительным маслом, и немного прижмите.
Сыр натрите на средней терке и посыпьте поверх кабачков с тунцом.
Форму с тунцом и кабачком поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут до румяной корочки. Затем достаньте форму, немного остудите и подавайте к столу.
Приятного аппетита!