В Австрии их просто обожают: рецепт идеальных блинов от суперфиналистки «МастерШеф»

Рваные блины очень популярны в Австрии. Обычно их подают с шариком ванильного мороженого, присыпав сахарной пудрой, или же с джемом.

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На языке оригинала это блюдо называют еще “императорский омлет”. Суперфиналистка проекта “МастерШеф” Ольга Рябунко рассказала пошаговый рецепт.

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Блины Кайзершмаррн

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 миллилитров молока;

– 4 яйца;

– 200 граммов муки;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– щепотка соли;

– горсть изюма;

– топленое масло по вкусу;

– сахарная пудра по вкусу.

Приготовление:

Изюм залейте кипятком и оставьте на 5 минут. Белки отделите от желтков. К желткам добавьте половину сахара, молоко, ванильный сахар и перемешайте. Добавьте муку частями и смешайте тесто до однородности. К белкам добавьте другую половину сахара и соль. Взбейте до устойчивых пиков. Осторожно вмешайте лопаткой сначала треть белков в тесто, затем постепенно добавьте остальные. На сковороду со съемной ручкой положите топленое масло. Вылейте тесто на сковороду и жарьте на медленном огне в течение 15 минут. Через 3 минуты после того, как вылили тесто, посыпьте его изюмом. После этого отправьте сковороду без ручки в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Тогда снова верните сковороду на минимальный огонь. Разрежьте, переверните, порвите, засыпьте сахаром и все хорошо перемешайте. Добавьте немного огня, чтобы каждый кусочек хорошо карамелизировался.

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