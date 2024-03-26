ГлавнаяРецептыВ Австрии их просто обожают: рецепт идеальных блинов от суперфиналистки «МастерШеф» В Австрии их просто обожают: рецепт идеальных блинов от суперфиналистки «МастерШеф» На чтение: 2 минуты Рваные блины очень популярны в Австрии. Обычно их подают с шариком ванильного мороженого, присыпав сахарной пудрой, или же с джемом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ На языке оригинала это блюдо называют еще “императорский омлет”. Суперфиналистка проекта “МастерШеф” Ольга Рябунко рассказала пошаговый рецепт. Стоит попробовать Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ «Водный Мир» Блины Кайзершмаррн Время: 35 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 400 миллилитров молока; – 4 яйца; – 200 граммов муки; – 3 столовые ложки сахара; – 1 пакетик ванильного сахара; – щепотка соли; – горсть изюма; – топленое масло по вкусу; – сахарная пудра по вкусу. Приготовление: Изюм залейте кипятком и оставьте на 5 минут. Белки отделите от желтков. К желткам добавьте половину сахара, молоко, ванильный сахар и перемешайте. Добавьте муку частями и смешайте тесто до однородности. К белкам добавьте другую половину сахара и соль. Взбейте до устойчивых пиков. Осторожно вмешайте лопаткой сначала треть белков в тесто, затем постепенно добавьте остальные. На сковороду со съемной ручкой положите топленое масло. Вылейте тесто на сковороду и жарьте на медленном огне в течение 15 минут. Через 3 минуты после того, как вылили тесто, посыпьте его изюмом. После этого отправьте сковороду без ручки в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Тогда снова верните сковороду на минимальный огонь. Разрежьте, переверните, порвите, засыпьте сахаром и все хорошо перемешайте. Добавьте немного огня, чтобы каждый кусочек хорошо карамелизировался. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить чрезвычайный десерт только из 2 ингредиентов. Поделитесь с друзьями