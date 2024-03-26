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В Австрии их просто обожают: рецепт идеальных блинов от суперфиналистки «МастерШеф»

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В Австрии их просто обожают: рецепт идеальных блинов от суперфиналистки «МастерШеф»

Рваные блины очень популярны в Австрии. Обычно их подают с шариком ванильного мороженого, присыпав сахарной пудрой, или же с джемом.

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На языке оригинала это блюдо называют еще “императорский омлет”. Суперфиналистка проекта “МастерШеф” Ольга Рябунко рассказала пошаговый рецепт.

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Блины Кайзершмаррн

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 400 миллилитров молока;
– 4 яйца;
– 200 граммов муки;
– 3 столовые ложки сахара;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– щепотка соли;
– горсть изюма;
– топленое масло по вкусу;
– сахарная пудра по вкусу.

Приготовление:

  1. Изюм залейте кипятком и оставьте на 5 минут. Белки отделите от желтков.
  2. К желткам добавьте половину сахара, молоко, ванильный сахар и перемешайте. Добавьте муку частями и смешайте тесто до однородности.
  3. К белкам добавьте другую половину сахара и соль. Взбейте до устойчивых пиков.
  4. Осторожно вмешайте лопаткой сначала треть белков в тесто, затем постепенно добавьте остальные.
  5. На сковороду со съемной ручкой положите топленое масло. Вылейте тесто на сковороду и жарьте на медленном огне в течение 15 минут. Через 3 минуты после того, как вылили тесто, посыпьте его изюмом.
  6. После этого отправьте сковороду без ручки в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.
  7. Тогда снова верните сковороду на минимальный огонь. Разрежьте, переверните, порвите, засыпьте сахаром и все хорошо перемешайте.
  8. Добавьте немного огня, чтобы каждый кусочек хорошо карамелизировался.

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