Кисель – традиционное блюдо славянской кухни, которое чаще всего готовят из крахмала и зерновых культур. Густое угощение можно подавать в качестве самостоятельного второго блюда или как аппетитный густой напиток. Есть много вариантов приготовления киселя в домашних условиях. Лучшие из них вы найдете в нашей проверенной кулинарной подборке из десяти рецептов с пошаговым описанием процесса.

Как сварить кисель из замороженных ягод и крахмала

Как сварить кисель из замороженных ягод и крахмала? Мы подробно описали кулинарный процесс в нашем пошаговом рецепте с фотографиями. Берите его на заметку и радуйте близких аппетитным ягодным угощением. Можно подавать в качестве самостоятельного десерта или вместе с другими угощениями. Например, с ароматной выпечкой.

Ингредиенты –+4 порц.

Ягоды замороженные 300 гр.

Вода 1 л.

Крахмал картофельный 1 ст.л.

Сахар-песок 2 ст.л.

Вода ½ ст.

Шаги 35 мин.

Кисель легко готовится в домашних условиях. Подготовим необходимые ингредиенты из списка. Замороженные ягоды перекладываем в кастрюлю или сотейник. Заливаем их литром чистой воды. Дополняем заготовку двумя столовыми ложками сахара. Доводим массу до кипения и после варим 10 минут на слабом огне. Дальше подготовим крахмал. Размешиваем его в половине стакана холодной воды. Аккуратно вливаем в ягодную заготовку крахмальную смесь. Вливаем и постоянно помешиваем, после варим около 5-7 минут. После готовности горячий кисель переливаем в подходящую емкость и даем полностью остыть. Вкусный и густой кисель из замороженных ягод и крахмала полностью готов. Разливайте его по стаканам и угощайтесь!

Овсяный кисель в домашних условиях

Овсяный кисель в домашних условиях – это питательное и полезное угощение, которое каждый сможет приготовить своими руками. Для этого воспользуйтесь проверенным рецептом с пошаговым описанием процесса и фотографиями. Готовый кисель послужит интересным перекусом или самостоятельным блюдом.

Время готовки – 6 часов

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука овсяная – 6 ст.л.

Вода – 1 л.

Дрожжи свежие – 6 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество овсяной муки. Если муки не нашлось, то можно перемолоть овсяные хлопья.

Шаг 2. Кусочек свежих дрожжей сразу отправляем к муке.

Шаг 3. Вливаем к смеси пол-литра теплой воды.

Шаг 4. Перемешиваем заготовку и оставляем для брожения на 5-6 часов.

Шаг 5. Спустя время добавляем к смеси сахар и соль. Вливаем оставшуюся воду.

Шаг 6. Хорошенько все вымешиваем и процеживаем для полного разбивания комочков.

Шаг 7. Дальше заготовку ставим на плиту. Доводим до кипения, постоянно помешивая.

Шаг 8. После кипения продукт быстро начнет загустевать.

Шаг 9. Поэтому еще немного перемешиваем массу и выключаем огонь.

Шаг 10. Густой и аппетитный овсяный кисель в домашний условиях готов. Можно пробовать!

Молочный кисель на 1 литр молока

Молочный кисель на 1 литр молока получается невероятно нежным, густым и ярким по вкусу. Подавайте его к столу в качестве перекуса или полезного десерта. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт. Удивляйте своих близких и гостей полезным домашним продуктом.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Молоко – 1 л.

Крахмал – 2 ст.л.

Корица – 2 палочки.

Сахар – 3 ст.л.

Изюм – 1 ст.л.

Орехи – 20 гр.

Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. Молоко нагреваем на плите вместе с палочками корицы. Сюда же добавляем сахар. Даем продукту закипеть.

Шаг 3. Отдельно в холодной воде размешиваем указанное количество крахмала.

Шаг 4. Тонкой струей вливаем воду с крахмалом в молоко. Постоянно помешиваем. Готовим до загустения.

Шаг 5. В это время очищаем и измельчаем орехи.

Шаг 6. Вымачиваем изюм в кипятке 15 минут и даем ему обсохнуть.

Шаг 7. Нежный молочный кисель на один литр молока готов. Дополняйте его орехами и изюмом. Можно угощаться!

Домашний кисель из черной смородины

Домашний кисель из черной смородины – это очень яркое по вкусу и невероятно ароматное угощение. Ягодное лакомство можно подавать в качестве напитка или самостоятельного десерта. Такой интересный ягодный продукт понравится как взрослым, так и детям. Рекомендуем взять на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Смородина черная – 700 гр.

Вода – 1 л.

Сахар – 200 гр.

Крахмал картофельный – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем нужное количество черной смородины. Перебираем ягоды и хорошо промываем их под водой.

Шаг 2. Перемалываем подготовленные ягоды в блендере.

Шаг 3. Дальше полученную кашицу процеживаем через марлю. Необходимо отделить жмых.

Шаг 4. Сок смородины на время убираем в холодильник. Жмых дополняем сахаром и 800 мл воды. Ставим заготовку на огонь, кипятим и после варим 20 минут.

Шаг 5. Полученный отвар снова процеживаем через марлю.

Шаг 6. Ягодную жидкость кипятим и дополняем крахмалом, размешанным оставшейся водой. Варим пару минут до загустения. В конце вливаем ягодный сок, который получили в начале готовки.

Шаг 7. Яркий и невероятно ароматный домашний кисель из черной смородины готов. Можно угощаться!

Кисель с кукурузным крахмалом

Кисель с кукурузным крахмалом получается очень вкусным, густым и питательным. Аппетитный напиток приятно удивит ваших близких и гостей. Готовьте натуральный продукт в домашних условиях вместе с нашим проверенным пошаговым рецептом. Осуществить кулинарную идею получится даже у новичков!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Груша – 400 гр.

Крахмал кукурузный – 2 ст.л.

Сахар – по вкусу.

Вода – 1 л.+50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. Промываем груши, хорошо очищаем их от семян и кожуры. Нарезаем небольшими ломтиками.

Шаг 3. Выкладываем кусочки фрукта в кастрюлю, засыпаем сахаром.

Шаг 4. Вливаем сюда воду. Доводим заготовку до кипения, после варим на умеренном огне 20 минут.

Шаг 5. Взбиваем подготовленный напиток блендером до однородности.

Шаг 6. Снова ставим продукт на огонь. Вливаем сюда тонкой струей кукурузный крахмал, размешанный с 50 мл холодной воды. Варим еще пару минут до загустения и выключаем плиту.

Шаг 7. Ароматный и густой кисель с кукурузным крахмалом готов. Можно угощаться!

Льняной кисель в домашних условиях

Льняной кисель в домашних условиях – это питательное и полезное угощение, которое каждый сможет приготовить своими руками. Для этого воспользуйтесь проверенным рецептом с пошаговым описанием процесса и фотографиями. Готовый льняной кисель послужит интересным перекусом или самостоятельным блюдом.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Семена льна – 2 ст.л.

Вода – 3 ст.

Мед – 2 ст.л.

Сок лимонный – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимое количество ингредиентов по списку.

Шаг 2. В чашу мультиварки вливаем воду и доводим ее до кипения. Также можно готовить на плите в кастрюле.

Шаг 3. Отмеряем указанное количество семян льна.

Шаг 4. Отправляем семена в кипящую воду в чаше мультиварки.

Шаг 5. Закрываем крышку и включаем режим «мультиповар» на 70 минут. Оптимальная температура – 90 градусов.

Шаг 6. Спустя время заготовку остужаем до теплого состояния. Размешиваем в жидкости мед и лимонный сок.

Шаг 7. Льняной кисель в домашних условиях готов. Можете угощаться!

Кисель из клюквы

Кисель из клюквы несложно приготовить в домашних условиях. Для этого следуйте простым шагам в нашем проверенном рецепте. Готовый напиток получится очень густым и нежным, а также порадует удивительным насыщенным вкусом. Приятная ягодная горчинка сделает продукт особенным.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Клюква – 1 ст.

Вода – 1 л.

Сахар – 150 гр.

Крахмал картофельный – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо перебираем и промываем клюкву. Хорошенько разминаем ее.

Шаг 2. Из полученного жмыха отделяем сок. Его на время ставим в холодильник.

Шаг 3. Жмых оставляем в кастрюле. Вливаем в нему 900 мл воды.

Шаг 4. Доводим до кипения и после провариваем 5 минут. Снова процеживаем смесь, чтобы отделить жмых.

Шаг 5. В оставшейся воде тщательно вымешиваем крахмал. Необходимо получить густую смесь без комочков.

Шаг 6. Нагреваем ягодную заготовку, размешиваем здесь сахар и тонкой струей вливаем воду с крахмалом. Провариваем 1-2 минуты, вливаем сок, который отделили вначале готовки. Перемешиваем и убираем с плиты.

Шаг 7. Яркий и ароматный домашний кисель из клюквы готов. Можно угощаться!

Облепиховый кисель

Облепиховый кисель – это невероятно ароматный и насыщенный по вкусу домашний продукт. Его можно подавать в качестве напитка или как оригинальный витаминный десерт. Готовьте аппетитный кисель из облепихи по нашему проверенному пошаговому рецепту с фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Облепиха – 2 ст.

Вода – 1,5 л.

Сахар – 100 гр.

Крахмал кукурузный – 2,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка.

Шаг 2. Облепиху перебираем и промываем. Заливаем водой и доводим до кипения. После провариваем 5 минут и разминаем для большего выделения сока.

Шаг 3. Дальше заготовку нужно хорошенько перетереть через металлическое сито, чтобы отделить жмых.

Шаг 4. Крахмал соединяем со 100 мл воды. Тщательно перемешиваем до однородности и исчезновения комочков.

Шаг 5. Облепиховую смесь снова ставим на огонь, кипятим и тонкой струей вливаем сюда крахмал с водой, постоянно помешивая.

Шаг 6. Продолжаем готовить угощение до загустения. Постоянно помешиваем.

Шаг 7. Ароматный и насыщенный по вкусу домашний кисель из облепихи готов. Можно угощаться!

Вишневый кисель в домашних условиях

Вишневый кисель в домашних условиях смогут приготовить даже новички в кулинарном деле. Для этого используйте наш проверенный пошаговый рецепт. Готовый напиток получится очень густым, ярким по вкусу и невероятно ароматным. Подавайте к столу просто так или вместе со свежей выпечкой.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Вишня – 2 ст.

Вода – 700 мл.

Сахар – 1 ст.

Крахмал – 2 ст.л.

Бадьян – 1 шт.

Кардамон – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее промываем ягоды и очищаем их от косточек.

Шаг 2. 600 мл воды соединяем с сахаром в сотейнике. Ставим на плиту и готовим до образования сладкого сиропа.

Шаг 3. Ягоды опускаем в сироп. Готовим при кипении около 5-7 минут.

Шаг 4. В оставшейся воде размешиваем крахмал.

Шаг 5. Подготовленный сироп с ягодами хорошенько процеживаем через мелкое металлическое сито.

Шаг 6. Полученную массу снова ставим на огонь и доводим до кипения. После вливаем тонкой струей крахмал с водой. Варим, помешивая, до загустения и снимаем с огня.

Шаг 7. Яркий и насыщенный вишневый кисель в домашних условиях готов. Можно угощаться!

Кисель из черники

Кисель из черники – это очень яркое по вкусу и необычайно ароматное лакомство. Ягодное угощение можно подавать в качестве напитка или самостоятельного десерта. Такой интересный ягодный продукт понравится как взрослым, так и детям. Обязательно берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Черника – 1 ст.

Вода – 5 ст.

Сахар – 4 ст.л.

Крахмал картофельный – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытую чернику кладем в кастрюлю и заливаем четырьмя стаканами воды.

Шаг 2. Ставим заготовку на огонь и всыпаем сюда сахар.

Шаг 3. В это время в оставшемся стакане воды разводим картофельный крахмал.

Шаг 4. Хорошо перемешиваем смесь до исчезновения всех комочков.

Шаг 5. Ягодную массу доводим до кипения.

Шаг 6. Варим массу еще пару минут на огне. В это время огонь можно уменьшить.

Шаг 7. Дальше сюда тонкой струей вливаем смесь из крахмала. В это время непрерывно перемешиваем заготовку.

Шаг 8. Продолжаем варить продукт до нужного загустения, постоянно помешивая.

Шаг 9. Ароматный домашний кисель из черники готов. Можно угощаться!