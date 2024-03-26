Портал про города-курорты | Perekop

Кисель в домашних условиях

На чтение: 9 минут
Кисель в домашних условиях

Кисель – традиционное блюдо славянской кухни, которое чаще всего готовят из крахмала и зерновых культур. Густое угощение можно подавать в качестве самостоятельного второго блюда или как аппетитный густой напиток. Есть много вариантов приготовления киселя в домашних условиях. Лучшие из них вы найдете в нашей проверенной кулинарной подборке из десяти рецептов с пошаговым описанием процесса.

Как сварить кисель из замороженных ягод и крахмала

Как сварить кисель из замороженных ягод и крахмала? Мы подробно описали кулинарный процесс в нашем пошаговом рецепте с фотографиями. Берите его на заметку и радуйте близких аппетитным ягодным угощением. Можно подавать в качестве самостоятельного десерта или вместе с другими угощениями. Например, с ароматной выпечкой.

Кисель в домашних условиях

Ингредиенты –+4 порц.

  • Ягоды замороженные 300 гр.
  • Вода 1 л.
  • Крахмал картофельный 1 ст.л.
  • Сахар-песок 2 ст.л.
  • Вода ½ ст.

Шаги 35 мин.

  1. Кисель в домашних условиях

    Кисель легко готовится в домашних условиях. Подготовим необходимые ингредиенты из списка.

  2. Кисель в домашних условиях

    Замороженные ягоды перекладываем в кастрюлю или сотейник. Заливаем их литром чистой воды.

  3. Кисель в домашних условиях

    Дополняем заготовку двумя столовыми ложками сахара. Доводим массу до кипения и после варим 10 минут на слабом огне.

  4. Кисель в домашних условиях

    Дальше подготовим крахмал. Размешиваем его в половине стакана холодной воды.

  5. Кисель в домашних условиях

    Аккуратно вливаем в ягодную заготовку крахмальную смесь. Вливаем и постоянно помешиваем, после варим около 5-7 минут.

  6. Кисель в домашних условиях

    После готовности горячий кисель переливаем в подходящую емкость и даем полностью остыть.

  7. Кисель в домашних условиях

    Вкусный и густой кисель из замороженных ягод и крахмала полностью готов. Разливайте его по стаканам и угощайтесь!

Овсяный кисель в домашних условиях

Овсяный кисель в домашних условиях – это питательное и полезное угощение, которое каждый сможет приготовить своими руками. Для этого воспользуйтесь проверенным рецептом с пошаговым описанием процесса и фотографиями. Готовый кисель послужит интересным перекусом или самостоятельным блюдом.

Время готовки – 6 часов

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука овсяная – 6 ст.л.
  • Вода – 1 л.
  • Дрожжи свежие – 6 гр.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество овсяной муки. Если муки не нашлось, то можно перемолоть овсяные хлопья.

Кисель в домашних условиях

Шаг 2. Кусочек свежих дрожжей сразу отправляем к муке.

Кисель в домашних условиях

Шаг 3. Вливаем к смеси пол-литра теплой воды.

Кисель в домашних условиях

Шаг 4. Перемешиваем заготовку и оставляем для брожения на 5-6 часов.

Кисель в домашних условиях

Шаг 5. Спустя время добавляем к смеси сахар и соль. Вливаем оставшуюся воду.

Кисель в домашних условиях

Шаг 6. Хорошенько все вымешиваем и процеживаем для полного разбивания комочков.

Кисель в домашних условиях

Шаг 7. Дальше заготовку ставим на плиту. Доводим до кипения, постоянно помешивая.

Кисель в домашних условиях

Шаг 8. После кипения продукт быстро начнет загустевать.

Кисель в домашних условиях

Шаг 9. Поэтому еще немного перемешиваем массу и выключаем огонь.

Кисель в домашних условиях

Шаг 10. Густой и аппетитный овсяный кисель в домашний условиях готов. Можно пробовать!

Кисель в домашних условиях

Молочный кисель на 1 литр молока

Молочный кисель на 1 литр молока получается невероятно нежным, густым и ярким по вкусу. Подавайте его к столу в качестве перекуса или полезного десерта. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт. Удивляйте своих близких и гостей полезным домашним продуктом.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Молоко – 1 л.
  • Крахмал – 2 ст.л.
  • Корица – 2 палочки.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Изюм – 1 ст.л.
  • Орехи – 20 гр.
  • Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Кисель в домашних условиях

Шаг 2. Молоко нагреваем на плите вместе с палочками корицы. Сюда же добавляем сахар. Даем продукту закипеть.

Кисель в домашних условиях

Шаг 3. Отдельно в холодной воде размешиваем указанное количество крахмала.

Кисель в домашних условиях

Шаг 4. Тонкой струей вливаем воду с крахмалом в молоко. Постоянно помешиваем. Готовим до загустения.

Кисель в домашних условиях

Шаг 5. В это время очищаем и измельчаем орехи.

Кисель в домашних условиях

Шаг 6. Вымачиваем изюм в кипятке 15 минут и даем ему обсохнуть.

Кисель в домашних условиях

Шаг 7. Нежный молочный кисель на один литр молока готов. Дополняйте его орехами и изюмом. Можно угощаться!

Кисель в домашних условиях

Домашний кисель из черной смородины

Домашний кисель из черной смородины – это очень яркое по вкусу и невероятно ароматное угощение. Ягодное лакомство можно подавать в качестве напитка или самостоятельного десерта. Такой интересный ягодный продукт понравится как взрослым, так и детям. Рекомендуем взять на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Смородина черная – 700 гр.
  • Вода – 1 л.
  • Сахар – 200 гр.
  • Крахмал картофельный – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем нужное количество черной смородины. Перебираем ягоды и хорошо промываем их под водой.

Кисель в домашних условиях

Шаг 2. Перемалываем подготовленные ягоды в блендере.

Кисель в домашних условиях

Шаг 3. Дальше полученную кашицу процеживаем через марлю. Необходимо отделить жмых.

Кисель в домашних условиях

Шаг 4. Сок смородины на время убираем в холодильник. Жмых дополняем сахаром и 800 мл воды. Ставим заготовку на огонь, кипятим и после варим 20 минут.

Кисель в домашних условиях

Шаг 5. Полученный отвар снова процеживаем через марлю.

Кисель в домашних условиях

Шаг 6. Ягодную жидкость кипятим и дополняем крахмалом, размешанным оставшейся водой. Варим пару минут до загустения. В конце вливаем ягодный сок, который получили в начале готовки.

Кисель в домашних условиях

Шаг 7. Яркий и невероятно ароматный домашний кисель из черной смородины готов. Можно угощаться!

Кисель в домашних условиях

Кисель с кукурузным крахмалом

Кисель с кукурузным крахмалом получается очень вкусным, густым и питательным. Аппетитный напиток приятно удивит ваших близких и гостей. Готовьте натуральный продукт в домашних условиях вместе с нашим проверенным пошаговым рецептом. Осуществить кулинарную идею получится даже у новичков!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Груша – 400 гр.
  • Крахмал кукурузный – 2 ст.л.
  • Сахар – по вкусу.
  • Вода – 1 л.+50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Кисель в домашних условиях

Шаг 2. Промываем груши, хорошо очищаем их от семян и кожуры. Нарезаем небольшими ломтиками.

Кисель в домашних условиях

Шаг 3. Выкладываем кусочки фрукта в кастрюлю, засыпаем сахаром.

Кисель в домашних условиях

Шаг 4. Вливаем сюда воду. Доводим заготовку до кипения, после варим на умеренном огне 20 минут.

Кисель в домашних условиях

Шаг 5.  Взбиваем подготовленный напиток блендером до однородности.

Кисель в домашних условиях

Шаг 6. Снова ставим продукт на огонь. Вливаем сюда тонкой струей кукурузный крахмал, размешанный с 50 мл холодной воды. Варим еще пару минут до загустения и выключаем плиту.

Кисель в домашних условиях

Шаг 7. Ароматный и густой кисель с кукурузным крахмалом готов. Можно угощаться!

Кисель в домашних условиях

Льняной кисель в домашних условиях

Льняной кисель в домашних условиях – это питательное и полезное угощение, которое каждый сможет приготовить своими руками. Для этого воспользуйтесь проверенным рецептом с пошаговым описанием процесса и фотографиями. Готовый льняной кисель послужит интересным перекусом или самостоятельным блюдом.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Семена льна – 2 ст.л.
  • Вода – 3 ст.
  • Мед – 2 ст.л.
  • Сок лимонный – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимое количество ингредиентов по списку.

Кисель в домашних условиях

Шаг 2. В чашу мультиварки вливаем воду и доводим ее до кипения. Также можно готовить на плите в кастрюле.

Кисель в домашних условиях

Шаг 3. Отмеряем указанное количество семян льна.

Кисель в домашних условиях

Шаг 4. Отправляем семена в кипящую воду в чаше мультиварки.

Кисель в домашних условиях

Шаг 5. Закрываем крышку и включаем режим «мультиповар» на 70 минут. Оптимальная температура – 90 градусов.

Кисель в домашних условиях

Шаг 6. Спустя время заготовку остужаем до теплого состояния. Размешиваем в жидкости мед и лимонный сок.

Кисель в домашних условиях

Шаг 7. Льняной кисель в домашних условиях готов. Можете угощаться!

Кисель в домашних условиях

Кисель из клюквы

Кисель из клюквы несложно приготовить в домашних условиях. Для этого следуйте простым шагам в нашем проверенном рецепте. Готовый напиток получится очень густым и нежным, а также порадует удивительным насыщенным вкусом. Приятная ягодная горчинка сделает продукт особенным.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Клюква – 1 ст.
  • Вода – 1 л.
  • Сахар – 150 гр.
  • Крахмал картофельный – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо перебираем и промываем клюкву. Хорошенько разминаем ее.

Кисель в домашних условиях

Шаг 2. Из полученного жмыха отделяем сок. Его на время ставим в холодильник.

Кисель в домашних условиях

Шаг 3. Жмых оставляем в кастрюле. Вливаем в нему 900 мл воды.

Кисель в домашних условиях

Шаг 4. Доводим до кипения и после провариваем 5 минут. Снова процеживаем смесь, чтобы отделить жмых.

Кисель в домашних условиях

Шаг 5. В оставшейся воде тщательно вымешиваем крахмал. Необходимо получить густую смесь без комочков.

Кисель в домашних условиях

Шаг 6. Нагреваем ягодную заготовку, размешиваем здесь сахар и тонкой струей вливаем воду с крахмалом. Провариваем 1-2 минуты, вливаем сок, который отделили вначале готовки. Перемешиваем и убираем с плиты.

Кисель в домашних условиях

Шаг 7. Яркий и ароматный домашний кисель из клюквы готов. Можно угощаться!

Кисель в домашних условиях

Облепиховый кисель

Облепиховый кисель – это невероятно ароматный и насыщенный по вкусу домашний продукт. Его можно подавать в качестве напитка или как оригинальный витаминный десерт. Готовьте аппетитный кисель из облепихи по нашему проверенному пошаговому рецепту с фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Облепиха – 2 ст.
  • Вода – 1,5 л.
  • Сахар – 100 гр.
  • Крахмал кукурузный – 2,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка.

Кисель в домашних условиях

Шаг 2. Облепиху перебираем и промываем. Заливаем водой и доводим до кипения. После провариваем 5 минут и разминаем для большего выделения сока.

Кисель в домашних условиях

Шаг 3. Дальше заготовку нужно хорошенько перетереть через металлическое сито, чтобы отделить жмых.

Кисель в домашних условиях

Шаг 4. Крахмал соединяем со 100 мл воды. Тщательно перемешиваем до однородности и исчезновения комочков.

Кисель в домашних условиях

Шаг 5. Облепиховую смесь снова ставим на огонь, кипятим и тонкой струей вливаем сюда крахмал с водой, постоянно помешивая.

Кисель в домашних условиях

Шаг 6. Продолжаем готовить угощение до загустения. Постоянно помешиваем.

Кисель в домашних условиях

Шаг 7. Ароматный и насыщенный по вкусу домашний кисель из облепихи готов. Можно угощаться!

Кисель в домашних условиях

Вишневый кисель в домашних условиях

Вишневый кисель в домашних условиях смогут приготовить даже новички в кулинарном деле. Для этого используйте наш проверенный пошаговый рецепт. Готовый напиток получится очень густым, ярким по вкусу и невероятно ароматным. Подавайте к столу просто так или вместе со свежей выпечкой.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Вишня – 2 ст.
  • Вода – 700 мл.
  • Сахар – 1 ст.
  • Крахмал – 2 ст.л.
  • Бадьян – 1 шт.
  • Кардамон – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее промываем ягоды и очищаем их от косточек.

Кисель в домашних условиях

Шаг 2. 600 мл воды соединяем с сахаром в сотейнике. Ставим на плиту и готовим до образования сладкого сиропа.

Кисель в домашних условиях

Шаг 3. Ягоды опускаем в сироп. Готовим при кипении около 5-7 минут.

Кисель в домашних условиях

Шаг 4. В оставшейся воде размешиваем крахмал.

Кисель в домашних условиях

Шаг 5. Подготовленный сироп с ягодами хорошенько процеживаем через мелкое металлическое сито.

Кисель в домашних условиях

Шаг 6. Полученную массу снова ставим на огонь и доводим до кипения. После вливаем тонкой струей крахмал с водой. Варим, помешивая, до загустения и снимаем с огня.

Кисель в домашних условиях

Шаг 7. Яркий и насыщенный вишневый кисель в домашних условиях готов. Можно угощаться!

Кисель в домашних условиях

Кисель из черники

Кисель из черники – это очень яркое по вкусу и необычайно ароматное лакомство. Ягодное угощение можно подавать в качестве напитка или самостоятельного десерта. Такой интересный ягодный продукт понравится как взрослым, так и детям. Обязательно берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Черника – 1 ст.
  • Вода – 5 ст.
  • Сахар – 4 ст.л.
  • Крахмал картофельный – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытую чернику кладем в кастрюлю и заливаем четырьмя стаканами воды.

Кисель в домашних условиях

Шаг 2. Ставим заготовку на огонь и всыпаем сюда сахар.

Кисель в домашних условиях

Шаг 3. В это время в оставшемся стакане воды разводим картофельный крахмал.

Кисель в домашних условиях

Шаг 4. Хорошо перемешиваем смесь до исчезновения всех комочков.

Кисель в домашних условиях

Шаг 5. Ягодную массу доводим до кипения.

Кисель в домашних условиях

Шаг 6. Варим массу еще пару минут на огне. В это время огонь можно уменьшить.

Кисель в домашних условиях

Шаг 7. Дальше сюда тонкой струей вливаем смесь из крахмала. В это время непрерывно перемешиваем заготовку.

Кисель в домашних условиях

Шаг 8. Продолжаем варить продукт до нужного загустения, постоянно помешивая.

Кисель в домашних условиях

Шаг 9. Ароматный домашний кисель из черники готов. Можно угощаться!

Кисель в домашних условиях

Что будем искать? Например,Человек