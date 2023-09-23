В Роскачестве назвали худший кефир: в большинстве есть кишечная палочка и растительные жиры

Эксперты Роскачества оценили кефир, продаваемый в российских магазинах. Из 26 образцов проверку на соответствие ГОСТу прошли только 5.

Признаки фальсификата обнаружены в продукции бренда «Княгинино» — молочные жиры производитель заменял растительными. В кефире «Асеньевская ферма» и «М-Свежесть» присуствуют следы кишечной палочки — специалисты заключили, что продукция, вероятно, неправильно хранилась и реализовывалась.

Слишком мало дрожжей использовалось при производстве кисломолочной продукции Ozon fresh, «Вкуснотеево», «Искренне ваш», «Княгинино», «Кубанский молочник», «М-Свежесть», «Вологодское лето», «Залесский фермер», «Тульский» и «Эковакино».

Среди 5 образцов, которые прошли проверку без нареканий, оказались «ВкусВилл», Globus Vita, «Особая коллекция», «Городецкий» и «Станция молочная».

Ранее были обнародованы результаты проверки российских брендов сливок.