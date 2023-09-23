Описание приготовления:
Для приготовления можно взять абсолютно любой фарш, но чем мельче он будет измельчен, тем плотнее будет блюдо. Для большей пикантности в сметанную массу можно добавить тертые на крупной терке маринованные огурчики. С фаршем в духовке с сыром и сметаной можно подавать любой гарнир или салат из свежих овощей.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Фарш Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Фарш мясной 450 Грамм (смешанный)
- Лук репчатый 80 Грамм
- Сыр 100 Грамм (твердый)
- Чеснок 2 Зубчика
- Яйцо 2 Штуки
- Горчица 20 Грамм
- Сметана 100 Грамм
- Специи По вкусу
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Бекон сырокопченый 50 Грамм
- Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха и вкуса)
Количество порций 4
Калорийность
237 ккал
Калорийность
15 г
Белки
19 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Фарш в духовке с сыром и сметаной»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления фарша в духовке с сыром и сметаной.
В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выложите мясной фарш, добавьте мелко нарезанный репчатый лук, измельченный чеснок, специи, посолите и поперчите.
Обжаривайте фарш в течение 10 минут на среднем огне, мешая и разбивая большие кусочки фарша. Снимите с огня и остудите.
В миске смешайте сметану, горчицу, яйцо, половину натертого на средней терке сыра, поперчите.
Смешайте обжаренный фарш со сметаной массой и переложите в форму для запекания.
Бекон порежьте и разложите сверху.
Посыпьте верх фарша с беконом оставшимся сыром. Поставьте форму в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут до золотистой корочки. Готовое блюдо достаньте из духовки, дайте ему немного постоять и подавайте к столу.
Приятного аппетита!