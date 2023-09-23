Описание приготовления:

Для приготовления можно взять абсолютно любой фарш, но чем мельче он будет измельчен, тем плотнее будет блюдо. Для большей пикантности в сметанную массу можно добавить тертые на крупной терке маринованные огурчики. С фаршем в духовке с сыром и сметаной можно подавать любой гарнир или салат из свежих овощей.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Фарш Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Фарш мясной 450 Грамм (смешанный)

Лук репчатый 80 Грамм

Сыр 100 Грамм (твердый)

Чеснок 2 Зубчика

Яйцо 2 Штуки

Горчица 20 Грамм

Сметана 100 Грамм

Специи По вкусу

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Бекон сырокопченый 50 Грамм

Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха и вкуса)

Количество порций 4

Калорийность

237 ккал

Калорийность

15 г

Белки

19 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фарш в духовке с сыром и сметаной»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления фарша в духовке с сыром и сметаной.

В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выложите мясной фарш, добавьте мелко нарезанный репчатый лук, измельченный чеснок, специи, посолите и поперчите.

Обжаривайте фарш в течение 10 минут на среднем огне, мешая и разбивая большие кусочки фарша. Снимите с огня и остудите.

В миске смешайте сметану, горчицу, яйцо, половину натертого на средней терке сыра, поперчите.

Смешайте обжаренный фарш со сметаной массой и переложите в форму для запекания.

Бекон порежьте и разложите сверху.

Посыпьте верх фарша с беконом оставшимся сыром. Поставьте форму в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут до золотистой корочки. Готовое блюдо достаньте из духовки, дайте ему немного постоять и подавайте к столу.

Приятного аппетита!