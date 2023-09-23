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Фарш в духовке с сыром и сметаной

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Фарш в духовке с сыром и сметаной

Описание приготовления:

Для приготовления можно взять абсолютно любой фарш, но чем мельче он будет измельчен, тем плотнее будет блюдо. Для большей пикантности в сметанную массу можно добавить тертые на крупной терке маринованные огурчики. С фаршем в духовке с сыром и сметаной можно подавать любой гарнир или салат из свежих овощей.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Фарш Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Фарш мясной 450 Грамм (смешанный)
  • Лук репчатый 80 Грамм
  • Сыр 100 Грамм (твердый)
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Яйцо 2 Штуки
  • Горчица 20 Грамм
  • Сметана 100 Грамм
  • Специи По вкусу
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Бекон сырокопченый 50 Грамм
  • Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха и вкуса)

Количество порций 4

Калорийность

237 ккал

Калорийность

15 г

Белки

19 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фарш в духовке с сыром и сметаной»

Фарш в духовке с сыром и сметаной

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления фарша в духовке с сыром и сметаной.

Фарш в духовке с сыром и сметаной

В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выложите мясной фарш, добавьте мелко нарезанный репчатый лук, измельченный чеснок, специи, посолите и поперчите.

Фарш в духовке с сыром и сметаной

Обжаривайте фарш в течение 10 минут на среднем огне, мешая и разбивая большие кусочки фарша. Снимите с огня и остудите.

Фарш в духовке с сыром и сметаной

В миске смешайте сметану, горчицу, яйцо, половину натертого на средней терке сыра, поперчите.

Фарш в духовке с сыром и сметаной

Смешайте обжаренный фарш со сметаной массой и переложите в форму для запекания.

Фарш в духовке с сыром и сметаной

Бекон порежьте и разложите сверху.

Фарш в духовке с сыром и сметаной

Посыпьте верх фарша с беконом оставшимся сыром. Поставьте форму в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут до золотистой корочки. Готовое блюдо достаньте из духовки, дайте ему немного постоять и подавайте к столу.

Фарш в духовке с сыром и сметаной

Приятного аппетита!

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