Описание приготовления:
Приготовить варенье из физалиса с лимоном можно как с овощной, так и с земляничной разновидностью. Лимон придаёт варенью лёгкую приятную кислинку, а за счёт долгой варки лакомство получается густым и его можно использовать в качестве наполнителя для блинчиков или как дополнение к оладушкам, а так же просто можно добавлять варенье в чай. Яркий цвет варенья понравится многим, ведь оно напоминает солнечный янтарь или мёд. Обязательно попробуйте, ведь это не только вкусно, но ещё и очень полезно. Доказано, что плоды физалиса содержат в два раза больше витамина С, чем шиповник или плоды лимона. Аскорбиновая кислота укрепит иммунитет, действуя как противовирусное средство. Идеально в осенне-зимний период!
Основной ингредиент: Ягоды / Физалис Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Физалис 400 Грамм
- Лимон 1 Штука (если крупный, то половина)
- Сахар 400 Грамм
Количество порций 10
Калорийность
196 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
46 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из физалиса с лимоном»
Подготовьте все ингредиенты.
Физалис очистите от оболочки и тщательно промойте в тёплой воде. Тщательно промойте лимон. Затем выложите физалис и лимон в миску, залейте кипятком, после чего сразу же его слейте и следом налейте холодную воду.
Нарежьте физалис дольками и выложите в кастрюлю.
Лимон нарежьте тонкими кружочками, а затем каждый кружочек ещё на четыре части. Добавьте лимон к физалису, удалив все косточки.
Добавьте в кастрюлю сахар и перемешайте.
На среднем огне дождитесь пока сахар растворится.
После чего огонь уменьшите и периодически помешивая, варите около 1,5 часов. Если в процессе образуется пена, то её необходимо убрать.
Постепенно варенье загустеет и начнёт приобретать янтарный цвет. Подготовьте стерилизованные баночки и крышки. Из указанного количества получается примерно 400 мл., поэтому рассчитывайте на этот объём.
Разлейте горячее варенье по баночкам, закрутите, переверните и оставьте до остывания, после чего уберите в тёмное и прохладное место.
Варенье из физалиса с лимоном готово. Приятных вам заготовок!