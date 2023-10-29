Описание приготовления:

Приготовить варенье из физалиса с лимоном можно как с овощной, так и с земляничной разновидностью. Лимон придаёт варенью лёгкую приятную кислинку, а за счёт долгой варки лакомство получается густым и его можно использовать в качестве наполнителя для блинчиков или как дополнение к оладушкам, а так же просто можно добавлять варенье в чай. Яркий цвет варенья понравится многим, ведь оно напоминает солнечный янтарь или мёд. Обязательно попробуйте, ведь это не только вкусно, но ещё и очень полезно. Доказано, что плоды физалиса содержат в два раза больше витамина С, чем шиповник или плоды лимона. Аскорбиновая кислота укрепит иммунитет, действуя как противовирусное средство. Идеально в осенне-зимний период!

Основной ингредиент: Ягоды / Физалис Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Физалис 400 Грамм

Лимон 1 Штука (если крупный, то половина)

Сахар 400 Грамм

Количество порций 10

Калорийность

196 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

46 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из физалиса с лимоном»

Подготовьте все ингредиенты.

Физалис очистите от оболочки и тщательно промойте в тёплой воде. Тщательно промойте лимон. Затем выложите физалис и лимон в миску, залейте кипятком, после чего сразу же его слейте и следом налейте холодную воду.

Нарежьте физалис дольками и выложите в кастрюлю.

Лимон нарежьте тонкими кружочками, а затем каждый кружочек ещё на четыре части. Добавьте лимон к физалису, удалив все косточки.

Добавьте в кастрюлю сахар и перемешайте.

На среднем огне дождитесь пока сахар растворится.

После чего огонь уменьшите и периодически помешивая, варите около 1,5 часов. Если в процессе образуется пена, то её необходимо убрать.

Постепенно варенье загустеет и начнёт приобретать янтарный цвет. Подготовьте стерилизованные баночки и крышки. Из указанного количества получается примерно 400 мл., поэтому рассчитывайте на этот объём.

Разлейте горячее варенье по баночкам, закрутите, переверните и оставьте до остывания, после чего уберите в тёмное и прохладное место.

Варенье из физалиса с лимоном готово. Приятных вам заготовок!