ГлавнаяРецептыПанкейки на Хэллоуин – с ними привычный завтрак превратится в веселье Панкейки на Хэллоуин – с ними привычный завтрак превратится в веселье На чтение: 2 минуты Ежегодно Хэллоуин празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября. Этот праздник обожают не только взрослые, но и дети во всем мире. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Панкейки на Хэллоуин – отличный вариант для завтрака или перекуса. Блюдо не просто пожарено на сковороде, но и задекорировано под тематику праздника – в виде тыквы с забавными мордочками. Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить Такие панкейки станут настоящим открытием, ведь они не только яркие на тарелке, но и очень вкусные, информирует 24 канал. Рецепт панкейков Время: 60 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 135 граммов муки; – 2 столовые ложки сахарной пудры; – 1 чайная ложка разрыхлителя; – щепотка соли; – 130 миллилитров молока; – 1 большое яйцо; – 2 столовые ложки растопленного сливочного масла. Приготовление: Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Пересыпьте его в миску, добавьте соль и разрыхлитель. В отдельной миске смешайте теплое молоко, яйцо и растопленное сливочное масло. Добавьте молочную смесь к мучной смеси и с помощью вилки смешайте все ингредиенты, пока не получите однородное густое тесто без комочков. Разогрейте антипригарную сковороду на среднем огне и добавьте 1 столовую ложку сливочного масла. Осторожно вылейте немного теста и жарьте панкейки. Как только пузырьки начнут появляться на них, его можно переворачивать. Готовьте, пока обе стороны не станут золотисто-коричневый. С помощью шоколадной пасты нарисуйте мордашки и подавайте к столу. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить детскую пиццу с привидениями на Хэллоуин. Поделитесь с друзьями