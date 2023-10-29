Панкейки на Хэллоуин – с ними привычный завтрак превратится в веселье

Ежегодно Хэллоуин празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября. Этот праздник обожают не только взрослые, но и дети во всем мире.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Панкейки на Хэллоуин – отличный вариант для завтрака или перекуса. Блюдо не просто пожарено на сковороде, но и задекорировано под тематику праздника – в виде тыквы с забавными мордочками.

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Такие панкейки станут настоящим открытием, ведь они не только яркие на тарелке, но и очень вкусные, информирует 24 канал.

Рецепт панкейков

Время: 60 минут

60 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 135 граммов муки;

– 2 столовые ложки сахарной пудры;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– щепотка соли;

– 130 миллилитров молока;

– 1 большое яйцо;

– 2 столовые ложки растопленного сливочного масла.

Приготовление:

Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Пересыпьте его в миску, добавьте соль и разрыхлитель.

В отдельной миске смешайте теплое молоко, яйцо и растопленное сливочное масло.

Добавьте молочную смесь к мучной смеси и с помощью вилки смешайте все ингредиенты, пока не получите однородное густое тесто без комочков.

Разогрейте антипригарную сковороду на среднем огне и добавьте 1 столовую ложку сливочного масла. Осторожно вылейте немного теста и жарьте панкейки. Как только пузырьки начнут появляться на них, его можно переворачивать. Готовьте, пока обе стороны не станут золотисто-коричневый.

С помощью шоколадной пасты нарисуйте мордашки и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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