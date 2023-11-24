Ваши дети будут в восторге: рецепт оригинального торта «Щенячий патруль»

Торт на день рождения ребенка не обязательно заказывать. По этому пошаговому рецепту вы можете сделать его своими силами. НОВОСТИ ВКУСНО Торт выйдет не маленьким. Ингредиенты рассчитаны на выпечку весом 3 – 3,5 килограмма. Вкусная идея для ужина Как готовить говядину быстро и с удовольствием: пошаговые рецепты вкусных блюд Торт «Щенячий патруль» – пошаговый рецепт Время 2 часа + 5 часов в пропитку

2 часа + 5 часов в пропитку Порций: 15 Ингредиенты для бисквита:

– 30 миллилитров молока;

– 300 граммов муки;

– 220 граммов сахара;

– 7 яиц;

– 50 миллилитров масла;

– половина чайной ложки соды;

– щепотка соли;

– 1 чайная ложка уксуса;

– ванильный сахар;

– изюм и курага по желанию. Что нужно для крема:

– 0,5 литра молока;

– 300 граммов сливочного масла 82%;

– 3 столовые ложки муки;

– 120 – 150 граммов сахара;

– 200 граммов сгущенки;

– 1 яйцо;

– 3 столовые ложки соды;

– 4 грамма ванилина. Ингредиенты для ганаша:

– 160 граммов черного шоколада;

– 200 граммов масла;

– 50 граммов сгущенки. Что нужно для мастики:

– 200 граммов зефира маршмеллоу;

– 250 граммов сахарной пудры;

– 100 граммов крахмала;

– 30 – 50 граммов сливочного масла;

– треть чайной ложки лимонной кислоты;

– 2 чайные ложки воды. Для пропитки бисквита:

– 250 миллилитров теплой воды;

– 80 – 90 граммов сахара;

– треть чайной ложки лимонной кислоты;

– ванильный экстракт. Приготовление: Для бисквита в глубокой миске взбейте яйца с щепоткой соли. Не останавливая процесс, маленькими порциями всыпьте сахар. Продолжайте взбивать, пока масса не станет густой. Добавьте масло, соду, гашеную уксусом и ванилин. После этого начните постепенно всыпать муку. Замешивать массу следует снизу вверх в одном направлении. Влейте тонкой струйкой теплое молоко. Все тщательно перемешайте. Тесто вылейте в форму, застеленную пергаментом. Низ и бортики формы ничем не смазывайте. Поставьте в духовку и выпекайте при 180 градусах в течение 35 – 40 минут. Готовый бисквит должен остыть. Вырежьте его из формы ножом и разрежьте вдоль на 4 коржа. Для крема молоко с сахаром прогрейте в сотейнике до момента закипания, чтобы песок полностью растворился. Яйцо, ванилин, крахмал, муку и 30 – 50 миллилитров молока хорошо смешайте миксером. Аккуратно вылейте в мучную смесь горячий молочно-сахарный раствор, непрерывно помешивая. Поставьте на огонь, доведите до кипения, продолжая размешивать. Массу необходимо проварить 1 – 2 минуты. Далее накройте ее пищевой пленкой и дайте остыть. Важно, чтобы все компоненты крема были комнатной температуры. Взбейте миксером остывшую массу в течение 60 – 120 секунд. В результате она станет гладкой и шелковистой. Добавьте нерастопленное масло. Взбивая на большой скорости, добавьте тонкой струйкой сгущенку. Чтобы приготовить ганаш, растопите масло и добавьте поломанный на кусочки шоколад. Прогрейте и смешайте до однородной смеси. Влейте сгущенку и тщательно перемешайте. Оставьте на 2 – 3 часа, чтобы масса остыла. Для мастики просейте через сито сахарную пудру и крахмал. Растопите масло, вылейте его в зефир. Лимонную кислоту, растворенную в воде, отправьте туда же. Растопите зефирную массу на огне и перемешайте. Соедините ее со смесью крахмала и сахара. Хорошо вымесите и заверните в пленку. Оставьте на 1 час, затем обсыпьте крахмалом и заново замесите. Чтобы пропитать бисквит, растворите все сухие вещества в горячей воде. Собирайте торт, пропитывая каждый корж подготовленным раствором. Выкладывайте поочередно друг на друга все части бисквита, промазывая их кремом. Посередине слоев поверх кремового основания уложите предварительно запаренную курагу или изюм. Оставьте в холодильнике не менее чем на 5 часов. Обмажьте торт ганашем, сбрызните холодной водой и обтяните мастикой. Слепите фигурки веселых собачек и нанесите надписи по желанию. Любите сладенькое? Попробуйте приготовить на Рождество Дрезденский штолен – традиционную немецкую выпечку с большим количеством цукатов и сухофруктов, которую делают за 3 – 4 недели до праздника.