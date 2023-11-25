Описание приготовления:
Вареные куриные шеи можно подать на обед или ужин с макаронами, салатом, кашей и т.д. Они вкусны и без гарнира, например, с соусом или дипом. Для аромата и вкуса добавляйте при варке лук и различные специи, лавровые листья, зелень.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Куриные шеи 500 Грамм
- Лук 1 Штука
- Соль 1/4 Чайных ложки
- Лавровый лист 3 Штуки
Количество порций 2
Калорийность
247 ккал
Калорийность
11 г
Белки
21 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Вареные куриные шеи»
Подготовьте указанные ингредиенты. Вместо приправы для курицы можно использовать соль и молотый черный перец.
Куриные шеи промойте в воде, срежьте пленки.
Выложите их в казан, ковш или в кастрюлю. Можно отварить шеи и в сковороде с высокими бортиками.
Нарежьте полукольцами очищенный и промытый репчатый лук. Всыпьте нарезку вместе с лавровыми листьями и приправой в емкость. По желанию вы можете добавить и другие приправы и специи.
Влейте горячую воду, чтобы она покрыла шеи, и поместите емкость на плиту. Включите максимальный нагрев.
Как только жидкость закипит, удалите образовавшуюся пену шумовкой. Кстати, бульон после варки шей можно использовать при приготовлении других блюд или просто подать к столу с сухариками.
Отварите шеи примерно 20 минут, убавив нагрев до умеренного. Этого времени вполне хватит им для того, чтобы идеально приготовиться.
Извлеките вареные шеи на тарелку и подайте к столу горячими с любым соусом.