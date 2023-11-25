Описание приготовления:

Вареные куриные шеи можно подать на обед или ужин с макаронами, салатом, кашей и т.д. Они вкусны и без гарнира, например, с соусом или дипом. Для аромата и вкуса добавляйте при варке лук и различные специи, лавровые листья, зелень.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Куриные шеи 500 Грамм

Лук 1 Штука

Соль 1/4 Чайных ложки

Лавровый лист 3 Штуки

Количество порций 2

Калорийность

247 ккал

Калорийность

11 г

Белки

21 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Вареные куриные шеи»

Подготовьте указанные ингредиенты. Вместо приправы для курицы можно использовать соль и молотый черный перец.

Куриные шеи промойте в воде, срежьте пленки.

Выложите их в казан, ковш или в кастрюлю. Можно отварить шеи и в сковороде с высокими бортиками.

Нарежьте полукольцами очищенный и промытый репчатый лук. Всыпьте нарезку вместе с лавровыми листьями и приправой в емкость. По желанию вы можете добавить и другие приправы и специи.

Влейте горячую воду, чтобы она покрыла шеи, и поместите емкость на плиту. Включите максимальный нагрев.

Как только жидкость закипит, удалите образовавшуюся пену шумовкой. Кстати, бульон после варки шей можно использовать при приготовлении других блюд или просто подать к столу с сухариками.

Отварите шеи примерно 20 минут, убавив нагрев до умеренного. Этого времени вполне хватит им для того, чтобы идеально приготовиться.

Извлеките вареные шеи на тарелку и подайте к столу горячими с любым соусом.