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Вареные куриные шеи

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Вареные куриные шеи

Описание приготовления:

Вареные куриные шеи можно подать на обед или ужин с макаронами, салатом, кашей и т.д. Они вкусны и без гарнира, например, с соусом или дипом. Для аромата и вкуса добавляйте при варке лук и различные специи, лавровые листья, зелень.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Куриные шеи 500 Грамм
  • Лук 1 Штука
  • Соль 1/4 Чайных ложки
  • Лавровый лист 3 Штуки

Количество порций 2

Калорийность

247 ккал

Калорийность

11 г

Белки

21 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Вареные куриные шеи»

Вареные куриные шеи

Подготовьте указанные ингредиенты. Вместо приправы для курицы можно использовать соль и молотый черный перец.

Вареные куриные шеи

Куриные шеи промойте в воде, срежьте пленки.

Вареные куриные шеи

Выложите их в казан, ковш или в кастрюлю. Можно отварить шеи и в сковороде с высокими бортиками.

Вареные куриные шеи

Нарежьте полукольцами очищенный и промытый репчатый лук. Всыпьте нарезку вместе с лавровыми листьями и приправой в емкость. По желанию вы можете добавить и другие приправы и специи.

Вареные куриные шеи

Влейте горячую воду, чтобы она покрыла шеи, и поместите емкость на плиту. Включите максимальный нагрев.

Вареные куриные шеи

Как только жидкость закипит, удалите образовавшуюся пену шумовкой. Кстати, бульон после варки шей можно использовать при приготовлении других блюд или просто подать к столу с сухариками.

Вареные куриные шеи

Отварите шеи примерно 20 минут, убавив нагрев до умеренного. Этого времени вполне хватит им для того, чтобы идеально приготовиться.

Вареные куриные шеи

Извлеките вареные шеи на тарелку и подайте к столу горячими с любым соусом.

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