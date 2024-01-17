Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить веганское печенье с корицей. Все пряности кроме корицы добавляются опционально. Также можно использовать молотую гвоздику и кардамон для аромата. Вместо сиропа топинамбура подойдет любой жидкий подсластитель. Печень получается хрустящим снаружи и мягким внутри, сладким и очень вкусным. Оно хорошо сочетается с молоком и черным чаем.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Корица / Специи, пряности, приправы Блюдо: Выпечка / Печенье Диета: Постные блюда / Веганские блюда
Состав / Ингредиенты:
- Мука пшеничная 120 Грамм
- Вода 35 Миллилитров
- Масло растительное 25 Миллилитров
- Сироп топинабмура 15 Миллилитров (или любой жидкий подсластитель)
- Корица молотая 1/2 Чайных ложки
- Цедра апельсина 1/2 Чайных ложки
- Имбирь сушеный 1/3 Чайных ложки (молотый)
- Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
- Соль 1 Щепотка
- Сахар 45 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
367 ккал
Калорийность
8 г
Белки
14 г
Жиры
44 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Веганское печенье с корицей»
Подготовьте все ингредиенты.
В сотейник влейте воду и сироп топинамбура, добавьте сахар. На среднем огне доведите смесь до кипения и полного растворения сахара.
Добавьте все пряности и щепотку соли, размешайте.
Влейте растительное масло и перемешайте до однородной массы.
Отдельно смешайте разрыхлитель и муку. Затем порционно начните добавлять смесь в сотейник.
Заместите мягкое и однородное тесто, которое не липнет к рукам.
Раскатайте тесто толщиной 8-10 мм., затем с помощью формочек вырежьте печенье.
Выложите печенье на пергамент для выпечки и выпекайте в хорошо разогретой до 180 градусов духовке 12-15 минут.
Веганское печенье с корицей готово, приятного вам аппетита!