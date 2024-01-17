Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить веганское печенье с корицей. Все пряности кроме корицы добавляются опционально. Также можно использовать молотую гвоздику и кардамон для аромата. Вместо сиропа топинамбура подойдет любой жидкий подсластитель. Печень получается хрустящим снаружи и мягким внутри, сладким и очень вкусным. Оно хорошо сочетается с молоком и черным чаем.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Корица / Специи, пряности, приправы Блюдо: Выпечка / Печенье Диета: Постные блюда / Веганские блюда

Состав / Ингредиенты:

Мука пшеничная 120 Грамм

Вода 35 Миллилитров

Масло растительное 25 Миллилитров

Сироп топинабмура 15 Миллилитров (или любой жидкий подсластитель)

Корица молотая 1/2 Чайных ложки

Цедра апельсина 1/2 Чайных ложки

Имбирь сушеный 1/3 Чайных ложки (молотый)

Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки

Соль 1 Щепотка

Сахар 45 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

367 ккал

Калорийность

8 г

Белки

14 г

Жиры

44 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Веганское печенье с корицей»

Подготовьте все ингредиенты.

В сотейник влейте воду и сироп топинамбура, добавьте сахар. На среднем огне доведите смесь до кипения и полного растворения сахара.

Добавьте все пряности и щепотку соли, размешайте.

Влейте растительное масло и перемешайте до однородной массы.

Отдельно смешайте разрыхлитель и муку. Затем порционно начните добавлять смесь в сотейник.

Заместите мягкое и однородное тесто, которое не липнет к рукам.

Раскатайте тесто толщиной 8-10 мм., затем с помощью формочек вырежьте печенье.

Выложите печенье на пергамент для выпечки и выпекайте в хорошо разогретой до 180 градусов духовке 12-15 минут.

Веганское печенье с корицей готово, приятного вам аппетита!