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Кето-печенье

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Кето-печенье

Описание приготовления:

Я в качестве сахарозаменителя использую жидкую стевию. Вы же можете использовать привычный для вас свой сахарозаменитель. Миндальные орехи — это необязательный ингредиент.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука / Миндальная мука Блюдо: Выпечка / Печенье Диета: Диетическое питание

Состав / Ингредиенты:

  • Мука миндальная 200 Грамм
  • Масло сливочное 50 Грамм
  • Стевия 1 Чайная ложка
  • Яйца 1 Штука
  • Разрыхлитель 1 Чайная ложка
  • Миндаль По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

498 ккал

Калорийность

14 г

Белки

44 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кето-печенье»

Кето-печенье

Подготовьте сразу же все ингредиенты. Масло сливочное должно быть мягким к началу процесса приготовления, поэтому достаньте его из холодильника заранее.

Кето-печенье

В миску выложите мягкое сливочное масло, добавьте ложечку жидкой стевии. Миксером взбейте эти два ингредиента до получения кремообразной консистенции. В эту массу вбейте яйцо.

Кето-печенье

Активно взбейте ингредиенты еще раз миксером.

Кето-печенье

К этой массе добавьте разрыхлитель и миндальную муку.

Кето-печенье

Сначала лопаткой, а затем и руками замесите мягкое, эластичное, не прилипающее к пальцам тесто.

Кето-печенье

Отделяйте от общей массы теста небольшие кусочки (у меня каждый весит 23 грамма) и скатывайте из этих кусочков шарики-заготовки, которые выкладывайте на противень застеленный пергаментом для выпекания. По желанию можно в каждую заготовку будущего печенья вдавить по орешку миндаля, а можно так и не делать. Выпекайте печенье в уже разогретой до 180 градусов духовке 12-15 минут.

Кето-печенье

Готовое кето-печенье немного охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!

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