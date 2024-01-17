Описание приготовления:

Я в качестве сахарозаменителя использую жидкую стевию. Вы же можете использовать привычный для вас свой сахарозаменитель. Миндальные орехи — это необязательный ингредиент.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука / Миндальная мука Блюдо: Выпечка / Печенье Диета: Диетическое питание

Состав / Ингредиенты:

Мука миндальная 200 Грамм

Масло сливочное 50 Грамм

Стевия 1 Чайная ложка

Яйца 1 Штука

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Миндаль По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

498 ккал

Калорийность

14 г

Белки

44 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кето-печенье»

Подготовьте сразу же все ингредиенты. Масло сливочное должно быть мягким к началу процесса приготовления, поэтому достаньте его из холодильника заранее.

В миску выложите мягкое сливочное масло, добавьте ложечку жидкой стевии. Миксером взбейте эти два ингредиента до получения кремообразной консистенции. В эту массу вбейте яйцо.

Активно взбейте ингредиенты еще раз миксером.

К этой массе добавьте разрыхлитель и миндальную муку.

Сначала лопаткой, а затем и руками замесите мягкое, эластичное, не прилипающее к пальцам тесто.

Отделяйте от общей массы теста небольшие кусочки (у меня каждый весит 23 грамма) и скатывайте из этих кусочков шарики-заготовки, которые выкладывайте на противень застеленный пергаментом для выпекания. По желанию можно в каждую заготовку будущего печенья вдавить по орешку миндаля, а можно так и не делать. Выпекайте печенье в уже разогретой до 180 градусов духовке 12-15 минут.

Готовое кето-печенье немного охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!