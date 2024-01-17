Описание приготовления:
Я в качестве сахарозаменителя использую жидкую стевию. Вы же можете использовать привычный для вас свой сахарозаменитель. Миндальные орехи — это необязательный ингредиент.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука / Миндальная мука Блюдо: Выпечка / Печенье Диета: Диетическое питание
Состав / Ингредиенты:
- Мука миндальная 200 Грамм
- Масло сливочное 50 Грамм
- Стевия 1 Чайная ложка
- Яйца 1 Штука
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Миндаль По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
498 ккал
Калорийность
14 г
Белки
44 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кето-печенье»
Подготовьте сразу же все ингредиенты. Масло сливочное должно быть мягким к началу процесса приготовления, поэтому достаньте его из холодильника заранее.
В миску выложите мягкое сливочное масло, добавьте ложечку жидкой стевии. Миксером взбейте эти два ингредиента до получения кремообразной консистенции. В эту массу вбейте яйцо.
Активно взбейте ингредиенты еще раз миксером.
К этой массе добавьте разрыхлитель и миндальную муку.
Сначала лопаткой, а затем и руками замесите мягкое, эластичное, не прилипающее к пальцам тесто.
Отделяйте от общей массы теста небольшие кусочки (у меня каждый весит 23 грамма) и скатывайте из этих кусочков шарики-заготовки, которые выкладывайте на противень застеленный пергаментом для выпекания. По желанию можно в каждую заготовку будущего печенья вдавить по орешку миндаля, а можно так и не делать. Выпекайте печенье в уже разогретой до 180 градусов духовке 12-15 минут.
Готовое кето-печенье немного охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!