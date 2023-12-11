Описание приготовления:

Готовый пирог должен полностью остыть, тогда его можно будет нарезать на кусочки. При остывании варенье загустеет и не будет вытекать.

Назначение: На полдник / На праздничный стол Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Пироги / Сладкое География кухни: Австрийская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Яйца 2 Штуки

Сахар 100 Грамм

Масло сливочное 200 Грамм

Мука пшеничная 320 Грамм

Сода 1/4 Чайных ложки

Варенье 350 Грамм (густое)

Количество порций 6

Калорийность

368 ккал

Калорийность

4 г

Белки

16 г

Жиры

46 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Венский пирог с вареньем»

Для приготовления венского пирога подготовьте необходимые ингредиенты. Муку просейте через сито, чтобы насытить её кислородом. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягкое.

В чашу нарежьте мягкое масло и насыпьте сахар. Разотрите масло с сахаром.

Вмешайте яйца.

Постепенно вмешивайте муку с содой и замешивайте тесто. Сразу всю не всыпайте.

Муки может понадобиться чуть больше или меньше, в зависимости от её качества. Готовое тесто будет мягкое, нежное и не будет липнуть к рукам.

Тесто разделите на две неравные части. Меньшую часть уберите в морозилку, чтобы оно застыло. Большую часть выложите в форму для выпечки и распределите по всему дну, формируя небольшие бортики.

Ровным слоем распределите любое густое варенье. У меня варенье из абрикосов.

Застывшее тесто потрите на терке по всей поверхности пирога. Поставьте его в духовку и выпекайте при 180 градусах, примерно 25-30 минут.

Готовый пирог станет золотистого цвета. Извлеките его из духовки и остудите.

Остывший пирог нарежьте на кусочки и угощайтесь.

Приятного аппетита!