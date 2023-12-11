Описание приготовления:
Готовый пирог должен полностью остыть, тогда его можно будет нарезать на кусочки. При остывании варенье загустеет и не будет вытекать.
Назначение: На полдник / На праздничный стол Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Пироги / Сладкое География кухни: Австрийская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 2 Штуки
- Сахар 100 Грамм
- Масло сливочное 200 Грамм
- Мука пшеничная 320 Грамм
- Сода 1/4 Чайных ложки
- Варенье 350 Грамм (густое)
Количество порций 6
Калорийность
368 ккал
Калорийность
4 г
Белки
16 г
Жиры
46 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Венский пирог с вареньем»
Для приготовления венского пирога подготовьте необходимые ингредиенты. Муку просейте через сито, чтобы насытить её кислородом. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягкое.
В чашу нарежьте мягкое масло и насыпьте сахар. Разотрите масло с сахаром.
Вмешайте яйца.
Постепенно вмешивайте муку с содой и замешивайте тесто. Сразу всю не всыпайте.
Муки может понадобиться чуть больше или меньше, в зависимости от её качества. Готовое тесто будет мягкое, нежное и не будет липнуть к рукам.
Тесто разделите на две неравные части. Меньшую часть уберите в морозилку, чтобы оно застыло. Большую часть выложите в форму для выпечки и распределите по всему дну, формируя небольшие бортики.
Ровным слоем распределите любое густое варенье. У меня варенье из абрикосов.
Застывшее тесто потрите на терке по всей поверхности пирога. Поставьте его в духовку и выпекайте при 180 градусах, примерно 25-30 минут.
Готовый пирог станет золотистого цвета. Извлеките его из духовки и остудите.
Остывший пирог нарежьте на кусочки и угощайтесь.
Приятного аппетита!