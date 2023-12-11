Рецепт: Салат с плавленным сыром и чесноком — и яйцами

Ингредиенты:

яйца куриные — 2 шт.;

сыр плавленый — 2 шт.;

чеснок — 1 головка;

майонез — 100 мл;

перец черный молотый — 1 щепотка

Способ приготовления: Здравствуйте, уважаемые кулинары! Салат с плавленым сыром и чесноком очень популярен. А если в салат добавить варёные яйца, то получится больше по количеству и более воздушнее консистенция. Многим знакома сырная закуска, ещё ее называют острой закуской или намазкой. Это блюдо очень простое в приготовлении и готовится из доступных продуктов. Хорошо сделать такую намазку на праздничный стол. Отлично подходит сырно-яичная закуска к мясу, можно намазать на гренки или просто ломтики батона, а ещё красиво подать в тарталетках. Из простых ингредиентов получается великолепная острая намазка из яиц, чеснока, майонеза и сыра. Кстати, сыр можно взять как плавленый, так и твердый. Это уже на ваше усмотрение. При желании можно добавить в закуску измельчённую зелень укропа или петрушки, что придаст интересного цвета и вкуса закуске. Обязательно попробуйте приготовить такой салат и порадовать близких!

Подготовьте продукты по списку — чеснок, яйца, майонез, плавленый сыр и свежемолотый чёрный перец. Отварите яйца вкрутую в кипящей и подсоленной воде в течение 13 минут. Залейте холодной водой и остудите. Если яйца отварить заранее, то приготовление намного ускорится.

Почистите остывшие яйца от скорлупы. Плавленые сырки выньте из упаковки. Зубчики чеснока почистите от шелухи.

Потрите в глубокую посуду плавленые сырки на тёрке со средними отверстиями.

Сюда же потрите на той же тёрке отварные яйца.

В ту же посуду добавьте зубчики чеснока, выдавленные через пресс. Чеснока можете добавить больше или меньше, это зависит от вкусовых предпочтений.

Добавьте майонез и свежемолотый чёрный перец. Майонез лучше выбрать высокой жирности, например 67%.

Тщательно размешайте все измельчённые ингредиенты. Обязательно попробуйте закуску на свой вкус. При необходимости досолите или доперчите. Я соль совсем не добавляю, так как сыр и майонез для меня достаточно солёные.

Намажьте сырно-яичную закуску на ломтики белого хлеба (я выбрала обычный батон). Можно подсушить хлеб на сухой сковороде.

Приятного всем аппетита! Готовьте с удовольствием!

Время приготовления: 20 мин.