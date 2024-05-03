Вино, капуста и зеленый чай: как и чем покрасить яйца на Пасху 2024

Всегда можно воспользоваться красителями из магазина. Но натуральными ингредиентами можно добиться потрясающих оттенков крашанок.

В магазинах сейчас можно купить самые разные пищевые краски и наклейки. Но для пасхальных яиц, или как называют в Украине – крашанок, лучше использовать исключительно натуральные красители. И палитра получается очень разнообразной, главное выбрать яйца с белой скорлупой. Фокус расскажет, как это сделать.

Когда нужно красить яйца на Пасху?

Мнения по этому поводу расходятся. Часто их крашанки начинают красить в Чистый четверг, после того, как уберут дом. Но многие переносят этот обряд на Великую субботу, которую также называют Тихой. Тогда можно успеть их освятить и на ночной пасхальной службе, которая обычно начинается в субботу вечером или уже в Пасхальное воскресение утром.

Не забывайте, что крашанки нужно хранить правильно: обязательно убирайте их в холодильник после праздничного застолья и не храните яйца с поврежденной скорлупой. Лучше использовать их для салата.

Раньше крашанки, освященные в храме, долго хранили, как оберег. Считалось, что они защищают дома от пожаров, молний и прочих несчастий.

Как подготовить яйца к окрашиванию:

Тщательно вымойте яйца.

Сварите яйца вкрутую. На это уйдет 10-15 мину. Добавьте в воду пару столовых ложек соли, чтобы скорлупа не растрескалась.

Чем можно покрасить крашанки?

Луковая шелуха, чай и кофе

Для получения коричневого подойдет луковая шелуха, крепкий чай или свежесваренный кофе. Луковой шелухой красить очень просто:

промойте 2–3 стакана шелухи промойте проточной водой;

положите в кастрюлю, залейте водой и дайте настояться минут 15–20;

поставьте кастрюлю на огонь и проварите после закипания 5–10 минут,

аккуратно положите в отвар яйца и подержите их на слабом огне не более 10 минут,

снимите с огня и дайте остыть, не сливая краситель.

Если используете чай, или кофе: просто опустите яйца в отвар и оставьте на пару часов.

Капуста и вино

Если вы хотите получить красивый синий оттенок, используйте краснокочанную капусту. Капусту крупно нарежьте. Сложите в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Варите 30 минут на слабом огне. Дайте капусте полностью остыть в отваре. Капустный отвар процедите в кастрюлю. Добавьте 1,5 ст. л. уксуса и перемешайте. Положите в отвар сваренные вкрутую яйца от 30 минут до 8 часов. Чем дольше они там пролежат, тем ярче будет цвет крашанок.

Также можно покрасить яйца вином. Это новый модный пасхальный тренд и крашанки получаются очень интересного оттенка: синевато-фиолетового. Можно даже сделать почти черные крашанки.

Возьмите самое дешевое красное вино. Яйца нужно брать сырые, потому что они будут вариться в вине. Залейте вином яйца в кастрюльке и варите около 10-15 минут. После того как вы охладите и обсушите готовые яйца, скорлупа приобретет сине-серый отте нок. Осевшие на скорлупе кристаллики винной кислоты придадут мерцание. Если вы оставите яйца в вине на ночь, они приобретут более темный насыщенный цвет.

Свекла и каркаде

Чтобы придать скорлупе яиц розовый цвет, можно использовать свеклу. Мелко нарежьте ее или натрите на терке. Сделайте отвар. И положите туда вареные вкрутую яйца.

Кстати, крепкий настой чая каркаде также можно использовать. Он придает более насыщенный красный цвет. Сделайте крепкий чай и положите туда яйца. Чем дольше вы продержите яйца в отваре, тем ярче получится оттенок.

Куркума и зеленым чай

Куркума придаст крашанкам яркий желтый оттенок. Яйца в этом случае нужны сырые.

На 5 белых яиц понадобится:

примерно 40 г молотой куркумы (1 пакетик или чуть больше);

0,7 л воды — жидкость должна покрывать яйца;

2 ст. л. 9%-ного уксуса;

1 чайная ложка соли.

Разведите куркуму до состояния кашицы в небольшом количестве воды, потом долейте остальную воду, добавьте соль и уксус. Поместите яйца в раствор, поставьте на небольшой огонь и после закипания варите 10 минут. Остудите в холодной воде и выложите на бумажную салфетку.

Зеленый чай придает нежный зеленовато-желтый оттенок.

Ингредиенты:

5 чайных ложек зеленого чая матча;

1 л. воды;

1 ч. л. соли;

1 ч. л. 9% уксуса.

Дальше действуйте, как с куркумой: сварите яйца в красителе и оставьте в нем на 3–4 часа.

Как украсить крашанки

Если вы хотите, чтобы на ваших крашанках был узор, то можно воспользоваться всем тем, что есть у вас дома. И крашанки получатся изумительными.

Растительные мотивы

Листики пряных трав вроде мяты, кинзы, петрушки, или что у вас найдется дома, просто прижмите к яйцу, оберните марлей, или капроном, крепко завяжите, чтобы листок не слез и опустите яйца в любой раствор, приготовленный с добавлением натурального красителя.

Чем дольше вы держите яйца в отваре, тем насыщеннее будет цвет. Потом уберите листик и получите рисунок на скорлупе.

Геометрические узоры

По такому же принципу можно использовать обычный тканевый пластырь. Просто сделайте узор из полосок, или кружков на скорлупе вареных яиц и положите в краситель. Или обвяжите яйца бечевкой.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как можно украсить пасхи. Кроме белой глазури и посыпки есть еще немало других трендов в пасхальном декоре.