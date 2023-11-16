Рецепт: Сырный суп с курицей — крем-суп

Ингредиенты:

лук репчатый — 1 шт.;

стебель сельдерея — 1 шт.;

картофель — 2 шт.;

масло растительное рафинированное — 1 ст.л.;

питьевая вода — 0,5 л;

вкусная соль — 0,5 ч.л.;

сырок плавленый — 1 шт.;

филе куриной грудки — 150 гр.;

сливки 10% — 20 мл;

свежая зелень петрушки — по вкусу

Способ приготовления: Крем-суп — это не только вкусное, но и полезное блюдо. Однако, гораздо лучше и полезнее оно будет, если в нем не все составляющие будут переработанные до состояния пюре, а останутся некоторые твёрдые частички. В моем сыром крем-супе такими частичками будут небольшие кусочки куриного филе.

В сотейник, разогретый с небольшим количеством рафинированного растительного масла, выкладываем репчатый лук, нарезанный произвольно.

Когда репчатый лук слегка обжарился до золотистого цвета, добавляем в сотейник стебель сельдерея.

Следом за сельдереем выкладываем в сотейник картофель.

Заливаем доведенные до полуготовности овощи водой.

Добавляем половину чайной ложки так называемой «вкусной соли», в состав которой, помимо самой соли, входят различные ароматные травы.

Плавленый сырок без растительных добавок необходимо слегка подморозить и натереть на крупной терке.

Когда овощи готовы, измельчаем из прямо в сотейнике погружным блендером.

Добавляем в овощное пюре порезанное на мелкие кубики филе куриной грудки.

Следом добавляем натертый на крупной терке плавленый сырок.

А теперь вливаем в наш супчик сливки, что, как раз, и сделает его именно крем-супом.

Перемешиваем супчик и доводим его до кипения. После этого сразу выключаем нагрев и оставляем крем-суп доходить до готовности на остывающей плите.

Готовый сырный крем-суп подаем к столу, украсив его свежей зеленью петрушки.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 40 мин.