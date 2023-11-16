Рецепт: Сырный суп с курицей — крем-суп

Ингредиенты:
лук репчатый — 1 шт.;
стебель сельдерея — 1 шт.;
картофель — 2 шт.;
масло растительное рафинированное — 1 ст.л.;
питьевая вода — 0,5 л;
вкусная соль — 0,5 ч.л.;
сырок плавленый — 1 шт.;
филе куриной грудки — 150 гр.;
сливки 10% — 20 мл;
свежая зелень петрушки — по вкусу
Способ приготовления: Крем-суп — это не только вкусное, но и полезное блюдо. Однако, гораздо лучше и полезнее оно будет, если в нем не все составляющие будут переработанные до состояния пюре, а останутся некоторые твёрдые частички. В моем сыром крем-супе такими частичками будут небольшие кусочки куриного филе.
В сотейник, разогретый с небольшим количеством рафинированного растительного масла, выкладываем репчатый лук, нарезанный произвольно.
Когда репчатый лук слегка обжарился до золотистого цвета, добавляем в сотейник стебель сельдерея.
Следом за сельдереем выкладываем в сотейник картофель.
Заливаем доведенные до полуготовности овощи водой.
Добавляем половину чайной ложки так называемой «вкусной соли», в состав которой, помимо самой соли, входят различные ароматные травы.
Плавленый сырок без растительных добавок необходимо слегка подморозить и натереть на крупной терке.
Когда овощи готовы, измельчаем из прямо в сотейнике погружным блендером.
Добавляем в овощное пюре порезанное на мелкие кубики филе куриной грудки.
Следом добавляем натертый на крупной терке плавленый сырок.
А теперь вливаем в наш супчик сливки, что, как раз, и сделает его именно крем-супом.
Перемешиваем супчик и доводим его до кипения. После этого сразу выключаем нагрев и оставляем крем-суп доходить до готовности на остывающей плите.
Готовый сырный крем-суп подаем к столу, украсив его свежей зеленью петрушки.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 40 мин.