Рецепт: Творожный кекс — С яблоками

Ингредиенты:

мука — 200 грамм;

творог — 200 грамм;

яблоко — 200 грамм;

масло сливочное — 120 грамм;

яйца куриные — 3 шт;

сахар — 170 грамм;

лимонный сок — 1 ст. л;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

ванилин — по вкусу

Способ приготовления: Творожные кексы с яблоками- это отличный вариант как для домашнего чаепития, так и для приема гостей. Предлагаю вашему вниманию простой вариант очень вкусной домашней выпечки. На фото ниже вы можете увидеть ингредиенты, которые я перечислила в описании.

Масло сливчное должно быть мягким, творог взяла 9-процентный.

Готовить наш творожный кекс начнем с масла сливочного, его я взбиваю при помощи миксера с сахаром, ванилином и лимонным соком. Взбиваем примерно 2-3 минуты, чтоб масло разошлось. У меня масло было не очень мягким, поэтому взбивалось тяжеловато, но в итоге получилось превратить его в однородную массу.

Далее к маслу добавляем творог, взбиваем. Потом по одному яйцу, и продолжаем работать миксером.

Вот такая масса у меня в результате получилась. Естественно, если предварительно перетереть творог через сито, то наш кекс получится нежнее. Но это не мой вариант, не люблю так заморачиваться, комочки творога меня абсолютно не смущают.

Потихоньку в нашу взбитую массу вводим муку, просеянную через сито, замешиваем тесто.

Пока разогревается духовка, займемся подготовкой яблок. Вырезаем серединки и режем их тонкими ломтиками. Если кожица твердая, ее нужно снять.

Заполняем наполовину силиконовые формочки тестом, сверху выкладываем яблочные ломтики.

Выпекаем творожные кексы в духовке около часа, все зависит от возможностей вашей духовки. Готовность проверяйте в процессе выпечки.

Вот такие ароматные, аппетитные и очень нежные творожные кексы с яблоком у меня получились. По желанию их можно присыпать сверху сахарной пудрой. Я не успела- размели и в таком виде.

Приятного чаепития и удачных кулинарных экспериментов!

Время приготовления: 1 ч. 20 мин.