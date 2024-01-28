Описание приготовления:

Если у вас есть в наличии вишневое варенье, то это значительно упростит создание десерта! Бисквитный торт будет готов у вас всего лишь за 2 часа, но при этом обязательно нужно остудить бисквит, чтобы крем не потек. Вместо сливок можно использовать сметану любой жирности, добавляя в нее загуститель для сметаны и сахарную пудру. Пробуйте!

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Вишня / Ягоды / Мука Блюдо: Выпечка / Торты / Бисквитный торт

Состав / Ингредиенты:

Яйца 3 Штуки (бисквит)

Мука пшеничная 120 Грамм (бисквит)

Сахар 150 Грамм (бисквит)

Соль 1 Щепотка (бисквит)

Разрыхлитель 4 Грамма (бисквит)

Масло растительное 20 Миллилитров (для смазывания формы)

Сливки 400 Миллилитров (33% жирности, в крем)

Сахар 80 Грамм (в крем)

Загуститель для сливок 5 Грамм (в крем)

Вишня 300 Грамм

Сахар 50 Грамм (для вишни)

Количество порций 6

Калорийность

242 ккал

Калорийность

8 г

Белки

5 г

Жиры

34 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Вишневый бисквитный торт»

Подготовьте указанные ингредиенты. Вишню слегка разморозьте, если приобретали замороженную.

Вбейте куриные яйца в чашу кухонного комбайна или миксера, всыпьте туда сахар и соль. Взбейте на высокой скорости техники примерно 3-5 минут в пышную пену. Главное — не перевзбить, иначе масса расслоится.

Она должна увеличиться вдвое и побелеть, вобрать в себя пузырьки воздуха. Увы, вручную так взбить куриные яйца не получится.

Всыпьте в емкость разрыхлитель и пшеничную муку высшего сорта. Взбивать массу уже не нужно, нужно аккуратно вмешать венчиком или силиконовой лопаткой муку во взбитые яйца, не выпуская пузырьки воздуха.

Смажьте форму растительным или сливочным маслом, разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите бисквитное тесто в форму и отправьте ее в духовку на средний уровень на 35-40 минут.

Готовый бисквит в форме переверните на бок или дном вверх и вынесите на холод. Остудите в течение 30 минут, а затем извлеките из формы и срежьте верхушку.

Пока бисквит выпекается, проварите вишню без косточек с сахаром примерно 10-15 минут и также вынесите на холод. Можно использовать вишневое варенье, оно пропитает коржи.

Разрежьте остывший бисквит горизонтально пополам и пропитайте его половину вишневым соком. Выложите вишню на бисквит.

Взбейте охлажденные сливки с сахаром и загустителем для сливок.

Выложите треть крема на вишню и накройте вторым коржом. Пропитайте его вишневым соком и обмажьте кремом, оставляя примерно половину крема для украшения. Отправьте торт в холодильник минимум на полчаса.

Охлажденный торт украсьте кремом и вишней, свежей мятой или присыпкой. Подайте к столу с ароматным чаем или кофе.

Приятного аппетита!