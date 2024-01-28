Рецепт: Драники картофельные — В крупную терку, жареные

Ингредиенты:

картофель — 500 г;

яйца куриные — 1 шт.;

мука — 0,5 ст;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

масло растительное — для жарки

Способ приготовления: Оладьи из кабачков натолкнули меня на мысль о том, чтобы приготовить картофельные драники. Слишком много начистила картошки, вот как раз из того, что осталось, решила и испечь драники.

даже и не вспомню, когда последний раз готовила данное блюдо, но помню точно, что все члены семьи его ели с удовольствием.

А сейчас с нами живет моя мама, у которой плохо с головой и она каждый день хочет разнообразную еду. Вот и приходится как-то разнообразить наш рацион.

Итак, картофель натираем на крупной терке, лично мне в мясорубку не нравится, совсем другой вкус получается.

Добавить туда же муку из расчета на 500 г картофеля 0,5 стакана муки, затем соль по вкусу.

Для вкуса добавить перец черный молотый иди, как у меня, смесь перцев.

И для клейкости, конечно, разбиваем одно яйцо.

Все хорошо перемешать, проверить на соль.

На сковороду налить масло и разогреть его. Ложкой выложить картофельную массу в разогретое масло.

Обжаривать до румяной корочки с обеих сторон.

Подавать можно как в горячем, так и в холодном виде. Вот только в горячем виде драники имеют неповторимую хрустящую корочку. Зато холодные подойдут тем, у кого нет зубов.

Плюс картофельных драников в их самостоятельности, т.е. они вполне самодостаточное блюдо, особенно со сметаной или майонезом.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 20 руб.