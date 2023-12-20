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Салат с тунцом и красной фасолью

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Салат с тунцом и красной фасолью

Описание приготовления:

Фасоль прекрасно сочетается по вкусу с тунцом, кукуруза добавит сладкую нотку, огурец и болгарский перец добавит свежести. При желании в салат можно добавить чеснок, если вы любите более насыщенный и острый вкус. Заправка для салата самая простая — масло и немного лимонного сока, но можно взять и майонез. Подавать салат можно самостоятельно или с гарниром на ваш вкус.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Овощи / Бобовые / Фасоль / Тунец / Красная фасоль Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Тунец консервированный 120 Грамм (в собственном соку)
  • Фасоль консервированная 120 Грамм (красная)
  • Кукуруза консервированная 100 Грамм
  • Огурец 100 Грамм
  • Зеленый лук 10 Грамм
  • Масло оливковое 1 Ст. ложка
  • Сок лимона 1 Ст. ложка
  • Соль По вкусу
  • Перец молотый По вкусу
  • Перец болгарский 80 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

112 ккал

Калорийность

8 г

Белки

5 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с тунцом и красной фасолью»

Салат с тунцом и красной фасолью

Подготовьте ингредиенты.

Салат с тунцом и красной фасолью

Красную фасоль откройте и слейте жидкость. Переложите фасоль в салатник.

Салат с тунцом и красной фасолью

Следом добавьте в салат консервированную кукурузу. Сладкий перец очистите и нарежьте полосками. Добавьте перец в салат.

Салат с тунцом и красной фасолью

Свежие огурцы нарежьте кусочками и добавьте в салат. Нарежьте зеленый лук мелко и добавьте в салат.

Салат с тунцом и красной фасолью

Тунец откройте и слейте сок. Переложите тунец в салат. Добавьте в салат масло, лимонный сок, соль и перец.

Салат с тунцом и красной фасолью

Перемешайте все и подавайте салат к столу.

Салат с тунцом и красной фасолью

Приятного аппетита!

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