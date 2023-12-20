Описание приготовления:
Фасоль прекрасно сочетается по вкусу с тунцом, кукуруза добавит сладкую нотку, огурец и болгарский перец добавит свежести. При желании в салат можно добавить чеснок, если вы любите более насыщенный и острый вкус. Заправка для салата самая простая — масло и немного лимонного сока, но можно взять и майонез. Подавать салат можно самостоятельно или с гарниром на ваш вкус.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Овощи / Бобовые / Фасоль / Тунец / Красная фасоль Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Тунец консервированный 120 Грамм (в собственном соку)
- Фасоль консервированная 120 Грамм (красная)
- Кукуруза консервированная 100 Грамм
- Огурец 100 Грамм
- Зеленый лук 10 Грамм
- Масло оливковое 1 Ст. ложка
- Сок лимона 1 Ст. ложка
- Соль По вкусу
- Перец молотый По вкусу
- Перец болгарский 80 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
112 ккал
Калорийность
8 г
Белки
5 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат с тунцом и красной фасолью»
Подготовьте ингредиенты.
Красную фасоль откройте и слейте жидкость. Переложите фасоль в салатник.
Следом добавьте в салат консервированную кукурузу. Сладкий перец очистите и нарежьте полосками. Добавьте перец в салат.
Свежие огурцы нарежьте кусочками и добавьте в салат. Нарежьте зеленый лук мелко и добавьте в салат.
Тунец откройте и слейте сок. Переложите тунец в салат. Добавьте в салат масло, лимонный сок, соль и перец.
Перемешайте все и подавайте салат к столу.
Приятного аппетита!