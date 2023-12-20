Описание приготовления:

Фасоль прекрасно сочетается по вкусу с тунцом, кукуруза добавит сладкую нотку, огурец и болгарский перец добавит свежести. При желании в салат можно добавить чеснок, если вы любите более насыщенный и острый вкус. Заправка для салата самая простая — масло и немного лимонного сока, но можно взять и майонез. Подавать салат можно самостоятельно или с гарниром на ваш вкус.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Овощи / Бобовые / Фасоль / Тунец / Красная фасоль Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Тунец консервированный 120 Грамм (в собственном соку)

Фасоль консервированная 120 Грамм (красная)

Кукуруза консервированная 100 Грамм

Огурец 100 Грамм

Зеленый лук 10 Грамм

Масло оливковое 1 Ст. ложка

Сок лимона 1 Ст. ложка

Соль По вкусу

Перец молотый По вкусу

Перец болгарский 80 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

112 ккал

Калорийность

8 г

Белки

5 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с тунцом и красной фасолью»

Подготовьте ингредиенты.

Красную фасоль откройте и слейте жидкость. Переложите фасоль в салатник.

Следом добавьте в салат консервированную кукурузу. Сладкий перец очистите и нарежьте полосками. Добавьте перец в салат.

Свежие огурцы нарежьте кусочками и добавьте в салат. Нарежьте зеленый лук мелко и добавьте в салат.

Тунец откройте и слейте сок. Переложите тунец в салат. Добавьте в салат масло, лимонный сок, соль и перец.

Перемешайте все и подавайте салат к столу.

Приятного аппетита!