Виза в Испанию из ОАЭ в 2026 году: полный гид для русскоязычных резидентов

Испания — одно из самых желанных направлений для русскоязычной аудитории, живущей в ОАЭ. Барселона с архитектурой Гауди, Мадрид с его музеями и ночной жизнью, Андалусия с Альгамброй и фламенко, Канарские острова в разгар дубайского лета — всё это доступно на прямом рейсе за 7,5 часов. Но сначала нужно разобраться с визой.

Для большинства резидентов ОАЭ — кроме граждан самих Эмиратов — испанская шенгенская виза обязательна. В этой статье — всё, что нужно знать, чтобы получить её без лишних нервов.

Нужна ли вам виза в Испанию, если вы живёте в ОАЭ?

Это зависит от паспорта, а не от вашего статуса резидента.

Граждане ОАЭ въезжают в Испанию и всю Шенгенскую зону без визы на срок до 90 дней. С 2024 года им нужно оформлять ETIAS — электронное разрешение, которое заполняется онлайн за несколько минут. Это не виза, но обязательное условие въезда.

Все остальные, у кого есть вид на жительство в ОАЭ, но паспорт другой страны — россияне, украинцы, белорусы, граждане СНГ, Индии, Пакистана и других государств — обязаны получить шенгенскую визу. Резидентская виза ОАЭ не даёт права въезда в Европу, но позволяет подавать документы непосредственно из ОАЭ, что само по себе удобно.

Испания в цифрах: почему она популярнее других шенгенских стран

Среди 29 шенгенских государств Испания занимает особое место для заявителей из ОАЭ:

78% одобрений — один из самых высоких показателей среди Шенгена

— один из самых высоких показателей среди Шенгена 18 700 заявок поданы из ОАЭ только в 2024 году

поданы из ОАЭ только в 2024 году Сложность: Easy — оценка ниже, чем у Германии, Франции или скандинавских стран

— оценка ниже, чем у Германии, Франции или скандинавских стран Экспресс-опция — доступна при наличии уважительной причины

Для тех, кто едет в Европу первый раз, Испания — наилучший выбор для дебютной шенгенской заявки.

Важный нюанс: BLS, а не VFS

Большинство шенгенских стран принимают документы через VFS Global. Испания — исключение: здесь работает BLS International.

Адреса визовых центров BLS:

Дубай: I Rise Tower, 27-й этаж, офис C-13, Barsha Heights (Tecom). Ближайшая станция метро — Internet City (Красная линия), 10 минут пешком.

I Rise Tower, 27-й этаж, офис C-13, Barsha Heights (Tecom). Ближайшая станция метро — Internet City (Красная линия), 10 минут пешком. Абу-Даби: Tamouh Tower, 13-й этаж, офис 1311, Marina Square, Al Reem Island.

Часы работы: понедельник–пятница, 9:00–17:00 (приём документов до 15:00).

Критически важно о BLS: оплаченный онлайн сбор невозвратный, а перенос записи невозможен. Если вы ошиблись с датой — придётся отменять запись с потерей денег и записываться заново. Выбирайте дату тщательно.

Стоимость визы в Испанию из ОАЭ

Категория Визовый сбор Сбор BLS Взрослые €90 (~AED 360) AED 120 Дети 6–12 лет €45 (~AED 180) AED 120 Дети до 6 лет Бесплатно AED 120 Члены семей граждан ЕС Бесплатно AED 120

Итого для взрослого: примерно AED 480 в консульские сборы. Плюс расходы на страховку, брони отелей и авиабилетов для визы.

Если вы обращаетесь в визовое агентство, их сервисный сбор добавляется отдельно. Например, на странице oki-doki.ae/ru/travel-visas/spain указан сервисный сбор 1 500 AED — в него входят страховка, бронь билетов и отелей, сопроводительное письмо и сопровождение в BLS.

Сроки оформления: когда подавать

Стандартный срок: 15 рабочих дней от даты подачи в BLS

15 рабочих дней от даты подачи в BLS Пиковый сезон (май–сентябрь, декабрь): до 30–45 рабочих дней

до 30–45 рабочих дней Оптимальное время подачи: за 6–8 недель до поездки летом, за 4–5 недель в остальное время

Самозаписаться на приём в BLS в летний период бывает непросто — слоты разбирают за считанные минуты после открытия. Если поездка летом — начинайте процесс как можно раньше.

Документы для визы в Испанию: полный список

Обязательно для всех

Паспорт: минимум 3 месяца действия после окончания визы, не старше 10 лет, минимум 2 чистые страницы. Все предыдущие паспорта — тоже предоставить

минимум 3 месяца действия после окончания визы, не старше 10 лет, минимум 2 чистые страницы. Все предыдущие паспорта — тоже предоставить Виза ОАЭ: минимум 1 месяц действия после окончания запрашиваемой испанской визы

минимум 1 месяц действия после окончания запрашиваемой испанской визы Emirates ID: копия с обеих сторон

копия с обеих сторон Копии всех видов на жительство в ОАЭ за последние 5 лет

за последние 5 лет 1 фото 35×45 мм, белый фон, не старше 6 месяцев (стандарт ICAO)

35×45 мм, белый фон, не старше 6 месяцев (стандарт ICAO) Медицинская страховка: минимум €30 000 на весь Шенген на весь срок поездки. Важно: страховки по кредитным картам не принимаются — нужен отдельный полис с нулевой франшизой

минимум €30 000 на весь Шенген на весь срок поездки. Важно: страховки по кредитным картам — нужен отдельный полис с нулевой франшизой Бронь авиабилетов (туда и обратно)

(туда и обратно) Бронь отелей на весь срок — или Carta de Invitación (об этом ниже)

на весь срок — или Carta de Invitación (об этом ниже) Банковская выписка за последние 3 месяца — личный счёт

— личный счёт Сопроводительное письмо с описанием маршрута

Для наёмных работников

NOC от работодателя на фирменном бланке — обязательно с именем подписанта, его должностью и копией Emirates ID подписанта (это специфическое требование BLS Spain, которого нет в других странах)

(это специфическое требование BLS Spain, которого нет в других странах) Расчётные листки за 3 месяца

Копия трудового договора (при наличии)

Банковские выписки за 3–6 месяцев

Для владельцев бизнеса

Торговая лицензия ОАЭ (переведённая на английский или испанский)

Выписки личного и корпоративного счёта за 3–6 месяцев

NOC, заверенный Торгово-промышленной палатой — это обязательно для Испании, и без этой печати заявка отклоняется автоматически

Для иждивенцев и домохозяек

NOC от спонсора с указанием родства и готовности финансировать поездку

Банковская выписка спонсора — только оригинал с печатью банка : испанское консульство не принимает интернет-распечатки для спонсируемых заявителей

: испанское консульство не принимает интернет-распечатки для спонсируемых заявителей Свидетельство о браке (с переводом на английский/испанский)

Для детей (до 18 лет)

Это, пожалуй, самый строгий момент в испанских требованиях для семей:

Оба родителя обязаны лично присутствовать в BLS при подаче документов — без исключений

при подаче документов — без исключений Согласие на поездку с оригинальными подписями обоих родителей (ксерокопии не принимаются)

обоих родителей (ксерокопии не принимаются) Оригиналы паспортов обоих родителей для проверки

Свидетельство о рождении — переведённое на английский или испанский

Дети 12–18 лет сдают отпечатки пальцев в BLS

Если один из родителей находится за пределами ОАЭ — его подпись должна быть заверена в испанском консульстве по месту пребывания. Планируйте это заранее.

Carta de Invitación: что это и зачем нужна

Если вы едете в гости к друзьям или родственникам в Испании и будете жить у них, а не в отеле — вам понадобится Carta de Invitación вместо брони гостиницы.

Это не обычное письмо-приглашение, а официальный документ, который ваш испанский хост лично регистрирует в полиции (Comisaría de Policía) с предоставлением своего удостоверения личности и подтверждения адреса.

Оформление занимает 2–4 недели и стоит примерно €8–12. Готовый документ присылается вам сканом или почтой.

Важный момент: Carta снижает требования к финансовому подтверждению (до €38/день вместо €52 с отелем), но не освобождает вас от необходимости показывать собственные средства. Вы по-прежнему должны иметь достаточный баланс на счёте.

Сколько денег должно быть на счёте

Испания устанавливает официальные дневные нормы средств к существованию:

Тип проживания Официальная норма/день Рекомендуемый баланс Бронь отеля €52 (~AED 204) AED 1 150–1 400/день Без брони жилья €108 (~AED 423) AED 1 450–1 700/день Carta de Invitación €38 (~AED 149) AED 620–780/день

Практический совет: официальный минимум — это то, что написано на бумаге. Реальный опыт тысяч заявок показывает, что банковский баланс примерно в 6 раз выше официального минимума даёт максимальные шансы одобрения без лишних вопросов. Для 10-дневной поездки с отелем — ориентируйтесь на AED 15 000–20 000 в среднем по выписке.

Что проверяет испанское консульство в вашей выписке:

Регулярные ежемесячные поступления зарплаты — это главный позитивный сигнал

Стабильный или растущий баланс

Крупный неожиданный депозит незадолго до подачи — красный флаг («парковка денег»), почти гарантированный отказ

(«парковка денег»), почти гарантированный отказ Переводы с криптобирж — консульство отмечает их как непрозрачный источник

Выписка личного счёта, не корпоративного

Банковскую выписку нужно получить не ранее чем за 10 дней до подачи — Испания строго соблюдает это правило свежести документов.

Самые частые причины отказа в визе в Испанию

Если знать их заранее — большинство легко предотвратить:

1. Испания как «транзитный» пункт Вы указываете Испанию как страну подачи, но большинство ночей проводите во Франции или Португалии. Испанский BLS это проверяет: если испанских ночей меньше, чем в другой шенгенской стране — отказ за нарушение правила основного направления.

2. NOC без Emirates ID подписанта Это уникальное требование именно испанского BLS. Справка от работодателя без копии Emirates ID подписавшего — автоматический отказ.

3. NOC владельца бизнеса без заверения Торговой палаты Для предпринимателей NOC должен быть заверен в Торгово-промышленной палате Дубая. Личная подпись директора без этой печати недостаточна.

4. Страховка с франшизой Испания проверяет не только сумму покрытия (€30 000), но и условие нулевой франшизы. Многие дешёвые полисы формально соответствуют по сумме, но имеют 10–20% участие — и не проходят проверку.

5. Устаревшая банковская выписка Выписка старше 10 дней на дату подачи — основание для отказа или запроса новых документов.

6. Отсутствие транспорта между городами Если в маршруте несколько испанских городов — нужны брони Renfe или автобусов между ними. Без этого план поездки выглядит как фикция.

7. Скрытый предыдущий отказ в шенгенской визе Все отказы фиксируются в общей базе VIS с биометрическими данными. Не упомянуть предыдущий отказ — значит совершить более серьёзное нарушение, чем сам отказ. Всегда декларируйте.

Лучшее время для поездки в Испанию из Дубая

Прямые рейсы Дубай → Мадрид или Барселона занимают около 7,5 часов. При этом выбор времени поездки кардинально меняет опыт:

Весна (март–май) — пожалуй, лучший сезон. 18–24°C в Барселоне и Мадриде, нет летних толп, в апреле цветёт вся Андалусия. Неделя Страстей в Севилье (март/апрель) — зрелище мирового уровня. Апрельская ярмарка в Севилье — фламенко, лошади и касеты. Валенсия в марте — Фалласы с сожжением гигантских фигур.

Лето (июль–август) — самый популярный сезон среди жителей ОАЭ, особенно для пляжного отдыха. Побережья Коста-Брава, Коста-дель-Соль и Балеарские острова (Майорка, Ибица, Менорка). Сан-Фермин в Памплоне (6–14 июля) — знаменитый бег быков. Ла Томатина в Буньоле (последняя среда августа). Минус: жара во внутренних районах до 40°C, большие очереди, высокие цены.

Осень (сентябрь–октябрь) — идеальный вариант для тех, кто хочет Европу без суеты. Золотой сезон сбора урожая в Риохе, меньше туристов в музеях, комфортные 20–26°C.

Зима (ноябрь–февраль) — для любителей культуры и горных лыж. Барселона и Мадрид мягкие (8–15°C), в музеях почти нет очередей. Сьерра-Невада (Гранада) и Пиренеи — полноценные горнолыжные курорты.

Главные направления, которые стоит знать

Барселона

Саграда Фамилия — билеты нужно бронировать за несколько месяцев вперёд. Парк Гуэль, рынок Бокерия, пляж Барселонета в 10 минутах от центра. Однодневные поездки: монастырь Монтсеррат (1 час), курортный Ситжес (45 минут).

Мадрид

Прадо — один из лучших художественных музеев мира. Reina Sofía с Герникой Пикассо. Королевский дворец, парк Ретиро. Однодневные поездки на скоростном поезде AVE: Толедо (30 минут), Сеговия с римским акведуком (30 минут).

Андалусия

Альгамбра в Гранаде — самый посещаемый памятник Испании. Билеты бронируют за 3 и более месяцев вперёд — без предварительной брони попасть практически невозможно. Алькасар в Севилье, Мескита в Кордове — оба в списке ЮНЕСКО и оба впечатляют даже на фоне европейских стандартов.

Канарские острова

Тенерифе, Гран-Канария, Лансароте — всё это часть Испании и входит в зону Шенгена. Отдельной визы не нужно. Особенно актуально зимой, когда в Дубае прохладно, а на Канарах — 22–24°C.

Стоит ли обращаться в визовое агентство?

Самостоятельная подача документов в Испанию вполне реальна — если у вас есть время разобраться в требованиях, получить все нужные справки, правильно оформить страховку и не ошибиться с датой в BLS.

Агентство имеет смысл, если:

Вы подаёте впервые и хотите максимальных шансов на одобрение

У вас сложный случай: несовершеннолетние дети, владение бизнесом, предыдущий отказ

Нет времени заниматься деталями — NOC, выписками, страховкой, броней

Поездка летом, и нужно поймать слот в BLS быстро

Русскоязычные агентства в Дубае, работающие с испанскими визами, берут на себя весь пакет документов, запись в BLS и сопровождение.

Что делать, если получили отказ

Отказ в испанской визе — не конец истории. Испания предлагает один из наиболее доступных процессов апелляции среди шенгенских стран.

Апелляцию подают в Консульство Испании через BLS без дополнительной записи. В апелляции нужно: указать, какую именно причину отказа вы оспариваете, приложить новые документы, которых не было в первоначальной заявке, и чётко объяснить изменившиеся обстоятельства. Обработка — 4–8 недель.

Как альтернатива апелляции — можно сразу подать новую заявку с исправленным пакетом документов. Обязательного периода ожидания нет.

Ключевое правило: повторная подача без реального устранения причины отказа почти всегда даёт тот же результат. Нужно понять, что именно пошло не так.

Часто задаваемые вопросы

Могу ли я подать на визу в Испанию, если моя резидентская виза ОАЭ скоро истекает? BLS требует, чтобы виза ОАЭ действовала минимум 1 месяц после окончания запрашиваемой испанской визы. Если до истечения менее 3 месяцев — лучше сначала продлить резидентство.

У меня был отказ в шенгенской визе другой страны. Я могу подавать на Испанию? Да, прямого запрета нет. Но отказ обязательно нужно задекларировать в анкете и подготовить объяснение изменившихся обстоятельств.

Нужна ли отдельная виза для Канарских и Балеарских островов? Нет. Это часть Испании и Шенгенской зоны. Испанская шенгенская виза покрывает всю территорию страны включая острова.

Принимает ли Испания выписки из необанков? Выписки крупных банков ОАЭ (Emirates NBD, ADCB, FAB) с проверяемым QR-кодом принимаются. Выписки из необанков без официальной банковской аутентификации — как правило нет.

Я фрилансер с лицензией в ОАЭ. Могу получить испанскую визу? Да. Нужны: копия фриланс-лицензии, банковские выписки за 6 месяцев с видимыми поступлениями от клиентов, контракты или инвойсы, и сильное сопроводительное письмо с объяснением стабильности дохода.

Итог: что важно помнить

Виза в Испанию из ОАЭ — одна из самых доступных шенгенских виз по проценту одобрения, но требует внимания к деталям:

Подавать через BLS International , а не VFS Global

, а не VFS Global Запись перенести нельзя — оплата невозвратная

— оплата невозвратная NOC от работодателя должен содержать Emirates ID подписанта

Банковская выписка не старше 10 дней на дату подачи

на дату подачи При многогородском маршруте нужны брони транспорта между городами

Страховка — отдельный полис с нулевой франшизой, страховка кредитной карты не принимается

с нулевой франшизой, страховка кредитной карты не принимается При поездке с детьми — оба родителя обязаны присутствовать в BLS

Подавать за 6–8 недель до поездки летом

Испания открыта. Нужно только правильно собрать документы.

Статья актуальна по состоянию на 2026 год. Требования посольств могут меняться. Проверяйте актуальные условия на официальном сайте BLS Spain UAE или у лицензированного визового агента.