Вкуснее, чем пицца. Беру картофель и готовлю 3 вкусных и быстрых блюда: вкусный ужин для всей семьи

Многие диетологи и врачи говорят о том, что необходимо каждое утро завтракать. Однако, почему завтраку уделено так много внимания, а вот ужину нет? Ведь от того, насколько хорошо человек поужинал, зависит и сон, и метаболизм, и самочувствие утром. Поэтому питаться правильно вечером также необходимо, как и утром.

Рекомендации от врачей для ужина могут быть разными. Нередко мы слышим, что вечером надо есть легкую пищу, например, салат. Но можно ли насытиться вечером после долгого рабочего дня салатом? Вопрос спорный. Стоит вечером насыщаться настолько, насколько вы голодны.

Расскажем, как приготовить вкусные варианты ужина на каждый день.

Ингредиенты для ужина №1:

картофель — 6 шт.;

морковь — шт.;

лук — шт.;

зеленый лук — 6 перьев;

яйца — 3 шт.;

молоко — 200 мл;

мука цельнозерновая — 80 г.;

оливковое масло — 3 ​​ст. л.;

соль;

черный перец;

помидоры — 4 шт.;

петрушка — пучок;

сыр моцарелла — 200 г.

Приготовление ужина №1:

Очищенный картофель натираем на крупной терке, отжимаем от жидкости и отправляем в глубокую тару. Заливаем тару водой и оставляем картофель в воде.

Натираем очищенную морковь на крупной терке, Нарезаем луковицу на маленькие кубики. В сковороде на растительном масле обжариваем лук и морковь.

Сливаем воду из-под картофеля, отжимаем его и смешиваем с обжаренными овощами. Шинкуем мелко зеленый лук.

Разбиваем в миску яйца, взбиваем и вливаем молоко. Высыпаем в смесь муку, замешиваем густое тесто. Вливаем в тесто оливковое масло, высыпаем соль и черный перец по вкусу, перемешиваем.

Соединяем тесто с овощной смесью, смешиваем и добавляем зеленый лук. Застилаем форму для запекания пергаментом, смазываем дно растительным маслом, выкладываем тесто с овощами, выравниваем по поверхности.

Запекаем тесто с овощами при 200 градусах 30 минут. В это время нарезаем тонкими кружочками помидоры, натираем сыр на мелкой терке.

Выкладываем на поверхность запеканки кружочки помидор и сыр. Запекаем блюдо в духовке при 200 градусах 15 минут.

После приготовления можно посыпать запеканку зеленью.

Ингредиенты для ужина №2:

картофель — 5 шт.;

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

прованские травы;

перец сладкий — 300 г;

лук — шт.;

томатный соус — 250 мл;

тимьян;

моцарелла.

Приготовление ужина №2:

Натираем на крупной терке очищенный картофель, отжимаем от влаги. Разбиваем в картофельную массу яйца, тщательно перемешиваем.

Выкладываем в форму для запекания пергамент, смазываем растительным маслом и посыпаем прованскими травами. Выкладываем на поверхность формы картофельную смесь.

Запекаем картофельную смесь 20 минут при 200 градусах. Нарезаем очищенный перец на небольшие кусочки. Нарезаем лук мелкими кубиками.

Обжариваем в сковороде на растительном масле лук, а затем перец, солим овощи. Добавляем к обжаренным овощам томатную пасту, перемешиваем.

Выкладываем овощи в пасте на поверхность картофельной запеканки. Натираем мелко сыр, посыпаем им верхушку запеканки и ставим в духовку на 5-7 минут.

Получается простая овощная запеканка с сыром.

Ингредиенты для ужина №3:

Брокколи;

Зеленый лук;

Яйца — 3 шт.;

Соль;

Черный перец;

Моцарелла.

Приготовление ужина №3:

Заливаем брокколи кипятком и оставляем на небольшой промежуток времени. Зеленый лук шинкуем. Разбиваем в миску яйца, высыпаем лук, взбиваем компоненты.

Нарезаем на маленькие кусочки брокколи, выкладываем в форму для запекания, смазанную маслом. На слой брокколи кладем моцареллу.

Выливаем на слой яичную смесь. Остатки моцареллы натираем на мелкой терке, высыпаем вместе с черным перцем и солью на поверхность будущей запеканки.

Запекаем блюдо при 200 градусах 20 минут.

Так можно сделать простые овощные запеканки за небольшой промежуток времени. При этом получаются полезные варианты ужина.