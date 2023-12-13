Рецепт: Витаминная паста Амосова — В моем исполнении.

Ингредиенты:

мед — 4 ст. л.;

лимоны — 2 шт.;

курага — 200 гр.;

изюм — 200 гр.;

чернослив — 200 гр.;

орехи грецкие — 200 гр.

Способ приготовления: В моей семье смесь сухофруктов с лимоном и медом называют по разному. Для меня самое приемлемое название — мамин рецепт, мама делала нам с сестрой в начале зимы и давала три раза в день по пол чайной ложки. Мы не увиливали от такой вкуснятины. Уже в зрелом возрасте узнала о том что такую смесь называют — Паста Амосова.

Итак, все, что необходимо для витаминной смеси по местному рецепту уже есть в наличии.

Вначале я мою сухофрукты (курагу, чернослив, изюм), промокаю бумажным полотенцем и немного просушиваю в духовке вместе с грецкими орехами. Изюм снимаю с противня первым, потом орехи, дальше чернослив и курагу. Главное, не перестараться с сушкой. Если время терпит, то можно просушить и естественным образом. Подготовленные составляющие будущей смеси я прокручиваю через мясорубку.

Косточки из лимонов я достаю, они в этой смеси не нужны.

К стати, лимоны я так же мою и самым тщательным образом вытираю. Знаю что кое кто любит самое мелкое измельчение, я же беру крупные ячейки сетки в мясорубке и получаются довольны крупные кусочки цедры и сухофруктов, именно так нравится моей семье. Добавляю мед, не растапливаю его, так сложней перемешать, но я не считаю что растопленный мед полезен. И никто в этом меня переубедить не сможет.

Тщательно перемешав смесь я выкладываю ее в сухие банки и храню банки на балконе. Из такого количества ингредиентов у меня получилось две банки (во время перемешивания снимались пробы продукта).

Приятного аппетита и творческого вам кулинарного вдохновения.

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

*** Для такой смеси, думаю, не стоит покупать орехи «бабочкой» (но необходимо орехи перебрать, чтобы не было осколков кожуры) и самые дорогие сухофрукты.***

***Время указываю без учёта подготовки ингредиентов и банок.***

Время приготовления: 10 мин.