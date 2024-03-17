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Вкуснее любых пирожков. Рецепт нежных блинчиков на капусте

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Вкуснее любых пирожков. Рецепт нежных блинчиков на капусте

Блины считаются классикой русской кухни наряду с караваем. Несмотря на то, что мы их печем в великий праздник Масленицы, блины появились гораздо раньше. Считается, что они обрели славу тогда, когда люди начали активно выпекать тонкие лепешки по форме блинов. Предлагаем приготовить капустные блинчики!

Ингредиенты для блинчиков:

  • Капуста — 500 гр.;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Соль — 1 ч.л.;
  • Сахар — 1 ч.л.;
  • Сушеный чеснок — ½ ч.л.;
  • Молоко — 500 мл.;
  • Мука — 200 гр.;
  • Дрожжи — 6 гр.;
  • Растительное масло;
  • Сливочное масло — для смазывания блинов.

Приготовление блинчиков:

Капусту нарезаем на средние куски, чтобы поместились в чашу измельчителя, и выкладываем в емкость. Если измельчителя нет, можно воспользоваться погружным блендером.

Перемалываем капусту до состояния пюре, добавляя небольшими порциями молоко.

Вкуснее любых пирожков. Рецепт нежных блинчиков на капусте

Выкладываем пюре в тарелку. Добавляем соль, яйца и сушеный чеснок.

Вкуснее любых пирожков. Рецепт нежных блинчиков на капусте

Перемешиваем, вливая теплое молоко. Важно — молоко должно быть не горячим и не холодным, чтобы дрожжи смогли забродить.

Просеянную муку добавляем в полученную массу, перемешиваем. Добавляем сухие быстродействующие дрожжи, доводим до однородной массы. Накрываем миску пищевой пленкой. Ставим в теплое место на 30-40 минут.

Разогреваем сковороду, смазанную растительным маслом на сильном огне. Как только масло нагреется, уменьшаем до слабого.

Важно, что смазывать сковороду нужно перед каждым блином, так как в тесто масло не добавляли.

Наливаем тесто в середину сковороды, делая блинчик небольшого диаметра, иначе наше плотное тесто при переворачивании может порваться.

Вкуснее любых пирожков. Рецепт нежных блинчиков на капусте

Проверяем подрумянился ли блинчик снизу и переворачиваем. Доводим до готовности со второй стороны и выкладываем на тарелку, смазывая растопленным сливочным маслом.

Вкуснее любых пирожков. Рецепт нежных блинчиков на капусте

Блины готовы. Приятного аппетита!

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