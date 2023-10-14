Описание приготовления:

Жареные пельмени подавайте со сметаной, майонезом или кетчупом. При желании при обжаривании добавьте любимые специи. Через пять минут после начала приготовления проверьте, не пригорают ли пельмени и лук. При необходимости добавьте немного воды.

Назначение: На обед / На ужин Блюдо: Горячие блюда / Пельмени

Состав / Ингредиенты:

Пельмени 400 Грамм (замороженные)

Лук репчатый 1 Штука

Масло растительное 3 Ст. ложки (без запаха)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Вода 3 Ст. ложки

Зелень По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

272 ккал

Калорийность

7 г

Белки

17 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Жареные пельмени с луком на сковороде»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления жареных пельменей с луком на сковороде.

Репчатый лук порежьте и обжарьте в растительном масле в течение 2 минут на среднем огне.

Замороженные пельмени выложите на репчатый лук в один слой, посолите и поперчите. Сделайте медленный огонь, закройте сковороду крышкой и обжаривайте все в течение 10 минут, перемешивая 2-3 раза.

Снимите крышку, прибавьте огонь и обжарьте пельмени до румяной корочки с двух сторон.

Приятного аппетита!