Описание приготовления:
Жареные пельмени подавайте со сметаной, майонезом или кетчупом. При желании при обжаривании добавьте любимые специи. Через пять минут после начала приготовления проверьте, не пригорают ли пельмени и лук. При необходимости добавьте немного воды.
Назначение: На обед / На ужин Блюдо: Горячие блюда / Пельмени
Состав / Ингредиенты:
- Пельмени 400 Грамм (замороженные)
- Лук репчатый 1 Штука
- Масло растительное 3 Ст. ложки (без запаха)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Вода 3 Ст. ложки
- Зелень По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
272 ккал
Калорийность
7 г
Белки
17 г
Жиры
19 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Жареные пельмени с луком на сковороде»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления жареных пельменей с луком на сковороде.
Репчатый лук порежьте и обжарьте в растительном масле в течение 2 минут на среднем огне.
Замороженные пельмени выложите на репчатый лук в один слой, посолите и поперчите. Сделайте медленный огонь, закройте сковороду крышкой и обжаривайте все в течение 10 минут, перемешивая 2-3 раза.
Снимите крышку, прибавьте огонь и обжарьте пельмени до румяной корочки с двух сторон.
Приятного аппетита!