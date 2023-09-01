«Вкуснее просто нет!». Котлеты, которые я готовлю 3 раза в неделю: вкусные и сочные

О приготовлении котлет слагают много различных легенд и мифов. Кто-то считает, что котлеты появились далеко не во Франции. Это блюдо отсылают к викингам и другим древним народам.

Дело в том, что обжаренное мясо было актуально на территории почти всей Европы. Поэтому причислять лишь французов к основателям рецепта котлет некоторым кажется нечестно.

При этом, основную долю информации о готовке мясного деликатеса мы знаем благодаря поварам Франции. Сейчас котлеты стали другими. Расскажем про рецепт современных котлет. Чтобы приготовить вкусно и сочно, достаточно использовать ингредиенты в правильных пропорциях.

Ингредиенты для котлет:

фарш куриный — 500 г;

бекон — 200 г;

лук репчатый — шт.;

чеснок — 3 зубчика;

сухари панировочные — 2 ст.л.;

яйцо — шт.;

соль — ½ ч.л.;

перец черный молотый — ½ ч.л.;

паприка копченая — ⅓ ч.л.

Приготовление котлет:

Натираем на маленьких резцах терки репчатый лук, вместе с соком отправляем к фаршу.

Пропускаем через пресс зубчики чеснока, добавляем в фарш.

Разбиваем в фарш яйцо. Нарезаем мелко бекон, практически до состояния фарша. Он будет фишкой этого рецепта. На замену можно использовать сало. Выкладываем бекон к фаршу. Важно не пересолить заготовку, так что добавляем небольшое количество соли.

Высыпаем черный молотый перец и паприку.

Добавляем в фарш панировочные сухари без соли и тщательно перемешиваем руками, отбиваем.

Так заготовка не будет жидкой, ведь сухари впитывают влагу.

В сковороде разогреваем растительное масло, формируем котлеты смоченными в воде руками.

Обжариваем котлеты по 5 минут с каждой стороны на умеренном огне.

Вторую сторону котлет обжариваем под крышкой.

Чем больше котлеты, тем дольше мы их готовим. Как правило, средним котлетам достаточно 5-6 минут. Блюдо готовится очень просто, если приноровиться! Пробуйте.

Подавать данные сочные котлеты советуем с молодым картофелем. Это беспроигрышное сочетание для ужина и обеда.