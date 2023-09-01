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Сырники из творога классические

На чтение: 13 минут
Сырники из творога классические

Сырники из творога – это классический и самый популярный русский завтрак. Для удачных сырников важны качественный творог, определенная пропорция яиц, муки и сахара, панировка и правильная жарка. Эти нюансы указаны в подборке рецептов данной темы.

Классические пышные сырники из творога на сковороде

Классические пышные сырники из творога на сковороде в этом рецепте готовим согласно технологической карте советского общепита. Пропорция ингредиентов и процесс готовки выверены, проверены временем и результат всегда отличный. За основу берется творог с жирностью 6-9% и с однородной текстурой. Все ингредиенты смешиваются с помощью блендера, что сделает их пышными.

Сырники из творога классические

Ингредиенты –+4 порц.

  • Творог 400 гр.
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Сахар-песок 40 гр.
  • Мука 2.5 ст.л. (в тесто0
  • Мука 1.5 ст.л. (для панировки)
  • Соль 1 щепотка
  • Ванильный сахар  по вкусу
  • Масло растительное  для жарки

Шаги 30 мин.

  1. Сырники из творога классические

    Классические пышные сырники из творога на сковороде готовятся очень просто. Первым делом отмериваем, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для сырников.

  2. Сырники из творога классические

    Творог перекладываем в чашу блендера и доводим до однородного гладкого состояния.

  3. Сырники из творога классические

    Затем к творогу в чашу добавляем муку, сахар обычный с ванильным, разбиваем яйцо и еще раз все пробиваем блендером.

  4. Сырники из творога классические

    Творожную массу оставляем на 5 минут при комнатной температуре, чтобы начала действовать клейковина муки и сделала массу более густой.

  5. Сырники из творога классические

    Столешницу присыпаем мукой, перекладываем на нее творожную массу и сворачиваем в «колбаску» диаметром не более 5-6 см.

  6. Сырники из творога классические

    Затем нарезаем заготовку в форме круглых биточков толщиной в 1 см. Присыпаем их мукой. Из этой заготовки у вас получится 12 сырников.

  7. Сырники из творога классические

    В сковороде на среднем огне разогреваем растительное масло и выкладываем на него сырники.

  8. Сырники из творога классические

    Жарим их с обеих сторон до золотистой корочки. Форма сырников при жарке сохраняется хорошо.

  9. Сырники из творога классические

    Классические пышные сырники из творога готовы! Подаем их к столу горячими, дополнив сладким топпингом. Приятного аппетита!

Пышные сырники из творога с мукой

Сырники из творога с мукой являются самым простым и быстрым вариантом для завтрака, а особенно для детского меню. Мука хорошо сохраняет форму сырников при жарке и добавляется ее немного, не более 4 ст. ложек на полкилограмма творога. Сырники можно приготовить как с сахаром, так и с добавлением чеснока с зеленью.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

  • Творог – 300 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 2 ч.л.
  • Мука в тесто – 4 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Ванильный сахар – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для сырников.

Сырники из творога классические

Шаг 2. Творог переложить в отдельную посуду и разбить к нему яйцо, но можно добавить только желток.

Сырники из творога классические

Шаг 3. Затем насыпать два вида сахара и щепотку соли.

Сырники из творога классические

Шаг 4. Вилкой эти ингредиенты перемешать до однородного состояния.

Сырники из творога классические

Шаг 5. Насыпать в творожную массу две столовые ложки муки и все еще раз хорошо перемешать.

Сырники из творога классические

Шаг 6. На отдельную тарелку насыпать 2 столовые ложки муки для панировки.

Сырники из творога классические

Шаг 7. Руками замешанное тесто разделить на 11-12 кусочков, скатать их в шарики, придать плоскую форму и запанировать в муке.

Сырники из творога классические

Шаг 8. Сформированные сырники разложить на присыпанной мукой доске и можно приступать к жарке.

Сырники из творога классические

Шаг 9. В сковороде разогреть немного растительного масла и переложить сырники, располагая друг от друга на небольшом расстоянии.

Сырники из творога классические

Шаг 10. Обжарить сырники на небольшом огне, на растительном масле, в течение 3 минут с каждой стороны.

Сырники из творога классические

Шаг 11. Приготовленные сырники из творога с мукой подавать к завтраку горячими и в дополнении со сладким топпингом. Приятного аппетита!

Сырники из творога классические

Классические сырники из творога с манкой на сковороде

Сырники из творога с манкой вместо муки на сковороде, всегда получаются с нежной и пышной текстурой, и хрустящей румяной корочкой. Особенно уместна манка, если творог содержит много сыворотки, ведь для удачных сырников творог должен быть более сухим. Тесту для сырников с манкой нужно немного времени для набухания крупы.

Время готовки: 35 минут.

Время приготовления: 2 минуты.

Порции: 2.

Ингредиенты:

  • Творог – 250 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Манка – 1.5 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло растительное – для жарки.

Для панировки:

  • Манка – 1 ст.л.
  • Сухари панировочные – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовьте, согласно пропорции рецепта и нужному вам количеству порций все ингредиенты для сырников.

Сырники из творога классические

Шаг 2. Творог переложите в отдельную посуду и разомните вилкой. Крупнозернистый творог протрите на сито или измельчите блендером.

Сырники из творога классические

Шаг 3. Разбейте в творог куриное яйцо.

Сырники из творога классические

Шаг 4. Затем насыпьте к нему нужное количество манки. К влажному творогу манки добавьте немного больше.

Сырники из творога классические

Шаг 5. Насыпьте ложку сахара, не больше, иначе сырники могут подгореть и «поплыть».

Сырники из творога классические

Шаг 6. Вилкой эти ингредиенты хорошо перемешайте и оставьте на 15 минут для набухания манки.

Сырники из творога классические

Шаг 7. В отдельной тарелке перемешайте ингредиенты для панировки.

Сырники из творога классические

Шаг 8. Влажными руками из творожной массы сформируйте небольшие сырники в форме биточков и обваляйте со всех сторон в панировке.

Сырники из творога классические

Шаг 9. Обжарьте сырники на разогретом растительном масле, на небольшом огне и до хрустящей золотистой корочки с обеих сторон.

Сырники из творога классические

Шаг 10. Приготовленные на сковороде сырники из творога с манкой подавайте к столу горячими и в дополнении сметаной. Приятного аппетита!

Сырники из творога классические

Творожные сырники без яиц

Рецепты творожных сырников без яиц востребованы, когда яйца противопоказаны по причине аллергии, или их не оказалось в холодильнике. Такие сырники будут держать форму, только если выбран сухой и жирный творог. Если творог влажный, тогда сырники жарятся по типу оладий. В этом рецепте творог измельчаем вручную и добавляем к нему манку.

Время готовки: 35 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

  • Творог – 200 гр.
  • Сахар – 1 ст.л. без горки.
  • Манка – 2 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Ванилин – 1 гр.
  • Мука для панировки – 2 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Творог вручную перетираем на сито, так как использование блендера делает его пастообразным, влажным и сырники сформировать невозможно.

Сырники из творога классические

Шаг 2. К протертому творогу насыпаем две столовые ложки манной крупы, сахар и немного ванилина. Эти ингредиенты ложкой хорошо перемешиваем до густой однородной текстуры и оставляем на 10 минут, чтобы манка набухла.

Сырники из творога классические

Шаг 3. По истечении этого времени творожную массу перекладываем на присыпанную мукой разделочную доску.

Сырники из творога классические

Шаг 4. Аккуратно скатываем ее в «колбаску» диаметром до 4-5 см и присыпаем мукой.

Сырники из творога классические

Шаг 5. Острым и посыпанным мукой ножом разрезаем массу на заготовки.

Сырники из творога классические

Шаг 6. Каждую заготовку обваливаем в муке и тыльной стороной ножа придаем им форму сырников.

Сырники из творога классические

Шаг 7. В сковороде хорошо разогреваем немного растительного масла, перекладываем на него сформированные сырники и огонь сразу уменьшаем до среднего, чтобы панировка не подгорела.

Сырники из творога классические

Шаг 8. Жарим сырники, не прикрывая сковороду крышкой, по 3 минуты с каждой стороны и до румяной корочки.

Сырники из творога классические

Шаг 9. Приготовленные творожные сырники без яиц перекладываем на тарелку, дополняем сладким топпингом или сметаной и подаем к завтраку. Такие сырники вкусны и в холодном виде. Приятного аппетита!

Сырники из творога классические

Сырники из творога с изюмом

Сырники из творога с изюмом просто готовятся и будут у вас не только вкусным завтраком или ужином, но и десертом. В этом рецепте вам предлагается приготовить такие сырники из сухого жирного творога и муку использовать только для панировки. Сырники хорошо сохранят форму за счет яиц и получатся очень нежными. Изюм выбирается светлый и без косточек.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Творог сухой 5-9% – 450 гр.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Яйцо С2 – 2 шт.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Мука для панировки – 140 гр.
  • Изюм – 50 гр.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Светлый и без косточек изюм хорошо промыть, переложить в пиалу и на 10 минут залить крутым кипятком.

Сырники из творога классические

Шаг 2. В отдельную посуду протереть через сито выбранный творог. Разбить к нему два куриных яйца, насыпать сахар с солью и тщательно перемешать с помощью венчика или погружного блендера в однородную массу.

Сырники из творога классические

Шаг 3. В полученную творожную массу переложить изюм, обсушив его салфеткой. Все еще раз перемешать. Посуду прикрыть пленкой и на 1 час поставить в холодильник, что будет удобнее для работы.

Сырники из творога классические

Шаг 4. В отдельную посуду насыпать муку для панировки. В сковороде хорошо разогреть растительное масло.

Сырники из творога классические

Шаг 5. Творожную массу столовой ложкой перекладывать в муку и сразу руками сформировать ее в форме сырника.

Сырники из творога классические

Шаг 6. Сырники обжарить на горячем масле до румяной корочки с обеих сторон.

Сырники из творога классические

Шаг 7. Приготовленные сырники из творога с изюмом сразу подать к столу, дополнив сладким топпингом. Приятного аппетита!

Сырники из творога классические

Творожные сырники с рисовой мукой

Творожные сырники с рисовой мукой будут идеальным вариантом для тех, кому противопоказан глютен, да и калорий в них меньше, а вкус нейтральный. Приготовление сырников с рисовой мукой не отличается от классических вариантов. Для диетического питания сахар можно заменить любым сахарозаменителем. В этом простом рецепте к сырникам добавляем кокосовую стружку, но это необязательно.

Время готовки: 35 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

  • Творог зернистый 5% – 300 гр.
  • Рисовая мука – 65 гр.
  • Сахар/сахарозаменитель – по вкусу.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Кокосовая стружка – 2 ст.л.
  • Растительное масло/кокосовое – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для замеса теста переложить творог и разбить одно яйцо. Если творог достаточно сухой, то разбить два яйца. Сразу насыпать нужное количество рисовой муки.  Добавить немного сахара / сахарозаменителя и по желанию кокосовую стружку.

Сырники из творога классические

Шаг 2. Затем эти ингредиенты вилкой хорошо перемешать. Творожная масса по виду может быть сухой, но для сырников это нормально.

Сырники из творога классические

Шаг 3. Ладонью взять небольшое количество творожной массы, немного сжать, чтобы удалился воздух, и сформировать мини-сырник в форме шайбы. По краям сырников останутся небольшие трещины, так как творог зернистый.

Сырники из творога классические

Шаг 4. В большой сковороде хорошо разогреть растительное или кокосовое масло и выложить на него сформированные сырники.

Сырники из творога классические

Шаг 5. Обжарить сырники на среднем огне и до румяной корочки с обеих сторон.

Сырники из творога классические

Шаг 6. Приготовленные творожные сырники с рисовой мукой переложить на сервировочное блюдо, дополнить сладким топпингом со свежими ягодами и подать к столу. Приятного аппетита!

Сырники из творога классические

Сырники из творога с бананом

Сырники из творога с бананом будут у вас вариантом вкусного завтрака, ведь эти ингредиенты хорошо сочетаются вкусом. Сладость банана позволяет уменьшить количество сахара, что сделает блюдо и менее калорийным. Для сырников творог берется сухой и зернистый, а банан выбирается спелым или даже переспелым. В этом рецепте к творожной массе добавляем манку и соду.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

  • Творог – 400 гр.
  • Банан – 1 шт.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Манка – 4 ст.л.
  • Сода – 1 гр.
  • Мука для панировки – 50 гр.
  • Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для банановых сырников.

Сырники из творога классические

Шаг 2. Творог переложить в отдельную посуду, разбить к нему яйцо, насыпать сахар и тщательно перемешать. Крупнозернистый творог можно быстро, чтобы не получился жидким, измельчить блендером.

Сырники из творога классические

Шаг 3. Банан освободить от кожуры и в отдельной посуде вилкой размять, чтобы остались небольшие кусочки.

Сырники из творога классические

Шаг 4. Переложить измельченный банан в творожную массу. Затем насыпать манную крупу со щепоткой соды и еще раз хорошо перемешать. Замешанное тесто оставить на 10-15 минут для набухания манки.

Сырники из творога классические

Шаг 5. В отдельную тарелку насыпать муку для панировки. Мокрой ложкой набирать творожную массу, перекладывать в муку и руками сформировать сырники.

Сырники из творога классические

Шаг 6. Разогреть в сковороде немного растительного масла и переложить на него все сформированные сырники.

Сырники из творога классические

Шаг 7. Обжарить их на среднем огне и до румяного цвета с обеих сторон.

Сырники из творога классические

Шаг 8. Приготовленные сырники из творога с бананом переложить со сковороды на бумажные салфетки для удаления масла и подать к завтраку горячими, дополнив любым топпингом. Приятного аппетита!

Сырники из творога классические

Пышные сырники из творога с разрыхлителем

Пышные сырники из творога с разрыхлителем, хотя в традиционных вариантах он не добавляется в тесто, за счет этого ингредиента получаются с воздушной текстурой, без кислинки и подобны творожным кексам или пончикам. Тесто замешивается только руками, а обжаривать сырники лучше на двух видах масла.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

  • Творог 5-9% – 700 гр.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Мука – 6 ст.л.
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.

Для жарки:

  • Масло растительное – 30 мл.
  • Масло сливочное – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В отдельную глубокую посуду переложить творог, насыпать к нему два вида сахара, разбить два яйца и рукой все тщательно перемешать.

Сырники из творога классические

Шаг 2. Муку просеять на сито и перемешать с разрыхлителем и солью.

Сырники из творога классические

Шаг 3. Мучную смесь пересыпать к творожной массе и рукой замесить тесто до густой однородной и достаточно липкой текстуры.

Сырники из творога классические

Шаг 4. Столешницу присыпать мукой. Влажными руками из замешанного теста сформировать набольшие сырники и хорошо обвалять их в муке.

Сырники из творога классические

Шаг 5. В сковороде разогреть растительное и сливочное масло. Обжарить на них сформированные сырники на маленьком огне и до румяной корочки с обеих сторон.

Сырники из творога классические

Шаг 6. Приготовленные пышные сырники из творога с разрыхлителем разложить по порционным тарелкам и подать к столу, дополнив сметаной. Приятного аппетита!

Сырники из творога классические

Творожные сырники со сметаной на сковороде

Творожные сырники со сметаной на сковороде отличаются хорошим вкусом, невероятной нежностью и готовятся либо с добавлением сметаны в тесто, либо тушением в сметанном соусе. В этом рецепте сметану добавляем к творогу, замешиваем тесто на муке и взбитом с сахарной пудрой белке. Творог для сырников выбираем зернистый и сухой. Вкус дополним изюмом, но это по желанию.

Время готовки: 35 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 5.

Ингредиенты:

  • Творог – 400 гр.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Мука – 3 ст.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахарная пудра – 3 ст.л.
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Изюм – 1,5 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло растительное – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отмерить, согласно рецепту, все ингредиенты для сырников.

Сырники из творога классические

Шаг 2. Творог переложить в посуду для замеса теста, хорошо размять вилкой, добавить один желток и указанное в рецепте количество сметаны с сахаром и солью. Эти ингредиенты перемешать.

Сырники из творога классические

Шаг 3. Через сито к творогу насыпать муку и перемешать. Изюм хорошо промыть и обсушить салфеткой.

Сырники из творога классические

Шаг 4. В чашке белок взбить с помощью миксера в стойкую пену.

Сырники из творога классические

Шаг 5. К творожной массе переложить взбитый белок, добавить изюм с ванильным сахаром и аккуратно, чтобы белок не осел, замесить тесто.

Сырники из творога классические

Шаг 6. Ложкой набирать замешанное тесто, перекладывать в муку и руками сформировать сырники.

Сырники из творога классические

Шаг 7. В сковороде хорошо разогреть растительное масло. Переложить на него сформированные сырники и обжарить на среднем огне, чтобы жидковатое творожное тесто схватилось румяной корочкой.

Сырники из творога классические

Шаг 8. Аккуратно сырники перевернуть на другую сторону и обжарить до готовности уже на небольшом огне.

Сырники из творога классические

Шаг 9. Сырники со сковороды переложить на стопку бумажных салфеток для удаления излишков масла.

Сырники из творога классические

Шаг 10. Приготовленные творожные сырники со сметаной на сковороде разложить по порционным тарелкам, дополнить сладким топпингом и подать к завтраку. Приятного аппетита!

Сырники из творога классические

Сырники из творога с яблоками на сковороде

Вариантом вкусного и полезного завтрака могут быть у вас сырники из творога с яблоками на сковороде. Для сырников творог берется сухой и жирный. А яблоки выбираются сладкие и сочные. В этом рецепте тесто для сырников замешиваем с добавлением манки, яйца и разрыхлителя. Яблоки нарезаем кусочками, прогреваем в микроволновке с добавлением пряностей с сахаром и смешиваем с тестом.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Творог – 400 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Манка – ½ ст.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Яблоки – 2 шт.
  • Корица – 0.5 ч.л.
  • Имбирь – 0.3 ч.л.
  • Мука – для панировки.
  • Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовьте, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для яблочных сырников.

Сырники из творога классические

Шаг 2. Творог перетрите на сито сразу в посуду для замеса теста. Разбейте к творогу одно яйцо, и все перемешайте.

Сырники из творога классические

Шаг 3. Затем насыпьте к творожной массе нужное количество манки с разрыхлителем и солью.  Вилкой эти ингредиенты еще раз перемешайте и оставьте на 20 минут при комнатной температуре, чтобы крупа набухла.

Сырники из творога классические

Шаг 4. Помойте и нашинкуйте на небольшие кубики два яблока. Переложите их в пластмассовую посуду.

Сырники из творога классические

Шаг 5. Насыпьте к яблокам сахар с корицей и имбирем, перемешайте и поставьте на 3 минуты в микроволновку, включив ее на максимальную мощность.

Сырники из творога классические

Шаг 6. Яблочную массу остудите, переложите к творожной, и еще раз все перемешайте.

Сырники из творога классические

Шаг 7. Из этого творожно-яблочного теста руками сформируйте сырники и запанируйте в муке.

Сырники из творога классические

Шаг 8. Обжарьте сырники на разогретом растительном масле на среднем огне, под прикрытой крышкой и в течение двух минут на одной стороне.

Сырники из творога классические

Шаг 9. Затем аккуратно переверните и обжарьте до золотистой корочки на другой стороне.

Сырники из творога классические

Шаг 10. Приготовленные сырники из творога с яблоками на сковороде сервируйте к столу с любым топпингом. Приятного аппетита!

Сырники из творога классические

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