Сырники из творога классические

Сырники из творога – это классический и самый популярный русский завтрак. Для удачных сырников важны качественный творог, определенная пропорция яиц, муки и сахара, панировка и правильная жарка. Эти нюансы указаны в подборке рецептов данной темы.

Классические пышные сырники из творога на сковороде

Классические пышные сырники из творога на сковороде в этом рецепте готовим согласно технологической карте советского общепита. Пропорция ингредиентов и процесс готовки выверены, проверены временем и результат всегда отличный. За основу берется творог с жирностью 6-9% и с однородной текстурой. Все ингредиенты смешиваются с помощью блендера, что сделает их пышными.

Ингредиенты –+4 порц.

Творог 400 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Сахар-песок 40 гр.

Мука 2.5 ст.л. (в тесто0

Мука 1.5 ст.л. (для панировки)

Соль 1 щепотка

Ванильный сахар по вкусу

Масло растительное для жарки

Шаги 30 мин.

Классические пышные сырники из творога на сковороде готовятся очень просто. Первым делом отмериваем, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для сырников. Творог перекладываем в чашу блендера и доводим до однородного гладкого состояния. Затем к творогу в чашу добавляем муку, сахар обычный с ванильным, разбиваем яйцо и еще раз все пробиваем блендером. Творожную массу оставляем на 5 минут при комнатной температуре, чтобы начала действовать клейковина муки и сделала массу более густой. Столешницу присыпаем мукой, перекладываем на нее творожную массу и сворачиваем в «колбаску» диаметром не более 5-6 см. Затем нарезаем заготовку в форме круглых биточков толщиной в 1 см. Присыпаем их мукой. Из этой заготовки у вас получится 12 сырников. В сковороде на среднем огне разогреваем растительное масло и выкладываем на него сырники. Жарим их с обеих сторон до золотистой корочки. Форма сырников при жарке сохраняется хорошо. Классические пышные сырники из творога готовы! Подаем их к столу горячими, дополнив сладким топпингом. Приятного аппетита!

Пышные сырники из творога с мукой

Сырники из творога с мукой являются самым простым и быстрым вариантом для завтрака, а особенно для детского меню. Мука хорошо сохраняет форму сырников при жарке и добавляется ее немного, не более 4 ст. ложек на полкилограмма творога. Сырники можно приготовить как с сахаром, так и с добавлением чеснока с зеленью.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Творог – 300 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 2 ч.л.

Мука в тесто – 4 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Ванильный сахар – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для сырников.

Шаг 2. Творог переложить в отдельную посуду и разбить к нему яйцо, но можно добавить только желток.

Шаг 3. Затем насыпать два вида сахара и щепотку соли.

Шаг 4. Вилкой эти ингредиенты перемешать до однородного состояния.

Шаг 5. Насыпать в творожную массу две столовые ложки муки и все еще раз хорошо перемешать.

Шаг 6. На отдельную тарелку насыпать 2 столовые ложки муки для панировки.

Шаг 7. Руками замешанное тесто разделить на 11-12 кусочков, скатать их в шарики, придать плоскую форму и запанировать в муке.

Шаг 8. Сформированные сырники разложить на присыпанной мукой доске и можно приступать к жарке.

Шаг 9. В сковороде разогреть немного растительного масла и переложить сырники, располагая друг от друга на небольшом расстоянии.

Шаг 10. Обжарить сырники на небольшом огне, на растительном масле, в течение 3 минут с каждой стороны.

Шаг 11. Приготовленные сырники из творога с мукой подавать к завтраку горячими и в дополнении со сладким топпингом. Приятного аппетита!

Классические сырники из творога с манкой на сковороде

Сырники из творога с манкой вместо муки на сковороде, всегда получаются с нежной и пышной текстурой, и хрустящей румяной корочкой. Особенно уместна манка, если творог содержит много сыворотки, ведь для удачных сырников творог должен быть более сухим. Тесту для сырников с манкой нужно немного времени для набухания крупы.

Время готовки: 35 минут.

Время приготовления: 2 минуты.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Творог – 250 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 1 ст.л.

Манка – 1.5 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – для жарки.

Для панировки:

Манка – 1 ст.л.

Сухари панировочные – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовьте, согласно пропорции рецепта и нужному вам количеству порций все ингредиенты для сырников.

Шаг 2. Творог переложите в отдельную посуду и разомните вилкой. Крупнозернистый творог протрите на сито или измельчите блендером.

Шаг 3. Разбейте в творог куриное яйцо.

Шаг 4. Затем насыпьте к нему нужное количество манки. К влажному творогу манки добавьте немного больше.

Шаг 5. Насыпьте ложку сахара, не больше, иначе сырники могут подгореть и «поплыть».

Шаг 6. Вилкой эти ингредиенты хорошо перемешайте и оставьте на 15 минут для набухания манки.

Шаг 7. В отдельной тарелке перемешайте ингредиенты для панировки.

Шаг 8. Влажными руками из творожной массы сформируйте небольшие сырники в форме биточков и обваляйте со всех сторон в панировке.

Шаг 9. Обжарьте сырники на разогретом растительном масле, на небольшом огне и до хрустящей золотистой корочки с обеих сторон.

Шаг 10. Приготовленные на сковороде сырники из творога с манкой подавайте к столу горячими и в дополнении сметаной. Приятного аппетита!

Творожные сырники без яиц

Рецепты творожных сырников без яиц востребованы, когда яйца противопоказаны по причине аллергии, или их не оказалось в холодильнике. Такие сырники будут держать форму, только если выбран сухой и жирный творог. Если творог влажный, тогда сырники жарятся по типу оладий. В этом рецепте творог измельчаем вручную и добавляем к нему манку.

Время готовки: 35 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Творог – 200 гр.

Сахар – 1 ст.л. без горки.

Манка – 2 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Ванилин – 1 гр.

Мука для панировки – 2 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Творог вручную перетираем на сито, так как использование блендера делает его пастообразным, влажным и сырники сформировать невозможно.

Шаг 2. К протертому творогу насыпаем две столовые ложки манной крупы, сахар и немного ванилина. Эти ингредиенты ложкой хорошо перемешиваем до густой однородной текстуры и оставляем на 10 минут, чтобы манка набухла.

Шаг 3. По истечении этого времени творожную массу перекладываем на присыпанную мукой разделочную доску.

Шаг 4. Аккуратно скатываем ее в «колбаску» диаметром до 4-5 см и присыпаем мукой.

Шаг 5. Острым и посыпанным мукой ножом разрезаем массу на заготовки.

Шаг 6. Каждую заготовку обваливаем в муке и тыльной стороной ножа придаем им форму сырников.

Шаг 7. В сковороде хорошо разогреваем немного растительного масла, перекладываем на него сформированные сырники и огонь сразу уменьшаем до среднего, чтобы панировка не подгорела.

Шаг 8. Жарим сырники, не прикрывая сковороду крышкой, по 3 минуты с каждой стороны и до румяной корочки.

Шаг 9. Приготовленные творожные сырники без яиц перекладываем на тарелку, дополняем сладким топпингом или сметаной и подаем к завтраку. Такие сырники вкусны и в холодном виде. Приятного аппетита!

Сырники из творога с изюмом

Сырники из творога с изюмом просто готовятся и будут у вас не только вкусным завтраком или ужином, но и десертом. В этом рецепте вам предлагается приготовить такие сырники из сухого жирного творога и муку использовать только для панировки. Сырники хорошо сохранят форму за счет яиц и получатся очень нежными. Изюм выбирается светлый и без косточек.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Творог сухой 5-9% – 450 гр.

Сахар – 1 ст.л.

Яйцо С2 – 2 шт.

Соль – 1 щепотка.

Мука для панировки – 140 гр.

Изюм – 50 гр.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Светлый и без косточек изюм хорошо промыть, переложить в пиалу и на 10 минут залить крутым кипятком.

Шаг 2. В отдельную посуду протереть через сито выбранный творог. Разбить к нему два куриных яйца, насыпать сахар с солью и тщательно перемешать с помощью венчика или погружного блендера в однородную массу.

Шаг 3. В полученную творожную массу переложить изюм, обсушив его салфеткой. Все еще раз перемешать. Посуду прикрыть пленкой и на 1 час поставить в холодильник, что будет удобнее для работы.

Шаг 4. В отдельную посуду насыпать муку для панировки. В сковороде хорошо разогреть растительное масло.

Шаг 5. Творожную массу столовой ложкой перекладывать в муку и сразу руками сформировать ее в форме сырника.

Шаг 6. Сырники обжарить на горячем масле до румяной корочки с обеих сторон.

Шаг 7. Приготовленные сырники из творога с изюмом сразу подать к столу, дополнив сладким топпингом. Приятного аппетита!

Творожные сырники с рисовой мукой

Творожные сырники с рисовой мукой будут идеальным вариантом для тех, кому противопоказан глютен, да и калорий в них меньше, а вкус нейтральный. Приготовление сырников с рисовой мукой не отличается от классических вариантов. Для диетического питания сахар можно заменить любым сахарозаменителем. В этом простом рецепте к сырникам добавляем кокосовую стружку, но это необязательно.

Время готовки: 35 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Творог зернистый 5% – 300 гр.

Рисовая мука – 65 гр.

Сахар/сахарозаменитель – по вкусу.

Яйцо – 2 шт.

Кокосовая стружка – 2 ст.л.

Растительное масло/кокосовое – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для замеса теста переложить творог и разбить одно яйцо. Если творог достаточно сухой, то разбить два яйца. Сразу насыпать нужное количество рисовой муки. Добавить немного сахара / сахарозаменителя и по желанию кокосовую стружку.

Шаг 2. Затем эти ингредиенты вилкой хорошо перемешать. Творожная масса по виду может быть сухой, но для сырников это нормально.

Шаг 3. Ладонью взять небольшое количество творожной массы, немного сжать, чтобы удалился воздух, и сформировать мини-сырник в форме шайбы. По краям сырников останутся небольшие трещины, так как творог зернистый.

Шаг 4. В большой сковороде хорошо разогреть растительное или кокосовое масло и выложить на него сформированные сырники.

Шаг 5. Обжарить сырники на среднем огне и до румяной корочки с обеих сторон.

Шаг 6. Приготовленные творожные сырники с рисовой мукой переложить на сервировочное блюдо, дополнить сладким топпингом со свежими ягодами и подать к столу. Приятного аппетита!

Сырники из творога с бананом

Сырники из творога с бананом будут у вас вариантом вкусного завтрака, ведь эти ингредиенты хорошо сочетаются вкусом. Сладость банана позволяет уменьшить количество сахара, что сделает блюдо и менее калорийным. Для сырников творог берется сухой и зернистый, а банан выбирается спелым или даже переспелым. В этом рецепте к творожной массе добавляем манку и соду.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Творог – 400 гр.

Банан – 1 шт.

Сахар – 3 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Манка – 4 ст.л.

Сода – 1 гр.

Мука для панировки – 50 гр.

Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для банановых сырников.

Шаг 2. Творог переложить в отдельную посуду, разбить к нему яйцо, насыпать сахар и тщательно перемешать. Крупнозернистый творог можно быстро, чтобы не получился жидким, измельчить блендером.

Шаг 3. Банан освободить от кожуры и в отдельной посуде вилкой размять, чтобы остались небольшие кусочки.

Шаг 4. Переложить измельченный банан в творожную массу. Затем насыпать манную крупу со щепоткой соды и еще раз хорошо перемешать. Замешанное тесто оставить на 10-15 минут для набухания манки.

Шаг 5. В отдельную тарелку насыпать муку для панировки. Мокрой ложкой набирать творожную массу, перекладывать в муку и руками сформировать сырники.

Шаг 6. Разогреть в сковороде немного растительного масла и переложить на него все сформированные сырники.

Шаг 7. Обжарить их на среднем огне и до румяного цвета с обеих сторон.

Шаг 8. Приготовленные сырники из творога с бананом переложить со сковороды на бумажные салфетки для удаления масла и подать к завтраку горячими, дополнив любым топпингом. Приятного аппетита!

Пышные сырники из творога с разрыхлителем

Пышные сырники из творога с разрыхлителем, хотя в традиционных вариантах он не добавляется в тесто, за счет этого ингредиента получаются с воздушной текстурой, без кислинки и подобны творожным кексам или пончикам. Тесто замешивается только руками, а обжаривать сырники лучше на двух видах масла.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

Творог 5-9% – 700 гр.

Сахар – 3 ст.л.

Яйцо – 2 шт.

Мука – 6 ст.л.

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Для жарки:

Масло растительное – 30 мл.

Масло сливочное – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В отдельную глубокую посуду переложить творог, насыпать к нему два вида сахара, разбить два яйца и рукой все тщательно перемешать.

Шаг 2. Муку просеять на сито и перемешать с разрыхлителем и солью.

Шаг 3. Мучную смесь пересыпать к творожной массе и рукой замесить тесто до густой однородной и достаточно липкой текстуры.

Шаг 4. Столешницу присыпать мукой. Влажными руками из замешанного теста сформировать набольшие сырники и хорошо обвалять их в муке.

Шаг 5. В сковороде разогреть растительное и сливочное масло. Обжарить на них сформированные сырники на маленьком огне и до румяной корочки с обеих сторон.

Шаг 6. Приготовленные пышные сырники из творога с разрыхлителем разложить по порционным тарелкам и подать к столу, дополнив сметаной. Приятного аппетита!

Творожные сырники со сметаной на сковороде

Творожные сырники со сметаной на сковороде отличаются хорошим вкусом, невероятной нежностью и готовятся либо с добавлением сметаны в тесто, либо тушением в сметанном соусе. В этом рецепте сметану добавляем к творогу, замешиваем тесто на муке и взбитом с сахарной пудрой белке. Творог для сырников выбираем зернистый и сухой. Вкус дополним изюмом, но это по желанию.

Время готовки: 35 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 5.

Ингредиенты:

Творог – 400 гр.

Сметана – 2 ст.л.

Мука – 3 ст.л.

Сахар – 1 ч.л.

Яйцо – 1 шт.

Сахарная пудра – 3 ст.л.

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Изюм – 1,5 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отмерить, согласно рецепту, все ингредиенты для сырников.

Шаг 2. Творог переложить в посуду для замеса теста, хорошо размять вилкой, добавить один желток и указанное в рецепте количество сметаны с сахаром и солью. Эти ингредиенты перемешать.

Шаг 3. Через сито к творогу насыпать муку и перемешать. Изюм хорошо промыть и обсушить салфеткой.

Шаг 4. В чашке белок взбить с помощью миксера в стойкую пену.

Шаг 5. К творожной массе переложить взбитый белок, добавить изюм с ванильным сахаром и аккуратно, чтобы белок не осел, замесить тесто.

Шаг 6. Ложкой набирать замешанное тесто, перекладывать в муку и руками сформировать сырники.

Шаг 7. В сковороде хорошо разогреть растительное масло. Переложить на него сформированные сырники и обжарить на среднем огне, чтобы жидковатое творожное тесто схватилось румяной корочкой.

Шаг 8. Аккуратно сырники перевернуть на другую сторону и обжарить до готовности уже на небольшом огне.

Шаг 9. Сырники со сковороды переложить на стопку бумажных салфеток для удаления излишков масла.

Шаг 10. Приготовленные творожные сырники со сметаной на сковороде разложить по порционным тарелкам, дополнить сладким топпингом и подать к завтраку. Приятного аппетита!

Сырники из творога с яблоками на сковороде

Вариантом вкусного и полезного завтрака могут быть у вас сырники из творога с яблоками на сковороде. Для сырников творог берется сухой и жирный. А яблоки выбираются сладкие и сочные. В этом рецепте тесто для сырников замешиваем с добавлением манки, яйца и разрыхлителя. Яблоки нарезаем кусочками, прогреваем в микроволновке с добавлением пряностей с сахаром и смешиваем с тестом.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Творог – 400 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 2 ст.л.

Манка – ½ ст.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Яблоки – 2 шт.

Корица – 0.5 ч.л.

Имбирь – 0.3 ч.л.

Мука – для панировки.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовьте, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для яблочных сырников.

Шаг 2. Творог перетрите на сито сразу в посуду для замеса теста. Разбейте к творогу одно яйцо, и все перемешайте.

Шаг 3. Затем насыпьте к творожной массе нужное количество манки с разрыхлителем и солью. Вилкой эти ингредиенты еще раз перемешайте и оставьте на 20 минут при комнатной температуре, чтобы крупа набухла.

Шаг 4. Помойте и нашинкуйте на небольшие кубики два яблока. Переложите их в пластмассовую посуду.

Шаг 5. Насыпьте к яблокам сахар с корицей и имбирем, перемешайте и поставьте на 3 минуты в микроволновку, включив ее на максимальную мощность.

Шаг 6. Яблочную массу остудите, переложите к творожной, и еще раз все перемешайте.

Шаг 7. Из этого творожно-яблочного теста руками сформируйте сырники и запанируйте в муке.

Шаг 8. Обжарьте сырники на разогретом растительном масле на среднем огне, под прикрытой крышкой и в течение двух минут на одной стороне.

Шаг 9. Затем аккуратно переверните и обжарьте до золотистой корочки на другой стороне.

Шаг 10. Приготовленные сырники из творога с яблоками на сковороде сервируйте к столу с любым топпингом. Приятного аппетита!