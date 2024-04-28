Вкуснейший Хачапури из лаваша. Ленивый пирог из творога и сыра

В средние века хачапури готовили в горных селениях, используя самые простые ингредиенты: муку, воду, соль и, конечно, сыр. Хачапури быстро стали популярным блюдом среди людей. Его подавали на завтрак, обед и ужин. Сырные лепешки были сытными и вкусными, а также удобными для транспортировки. Это делало их идеальным выбором для пастухов и путешественников.

С течением времени рецепт хачапури менялся и совершенствовался. В разных регионах Грузии появились свои виды хачапури. В каждой семье эта лепешка готовится по особой рецептуре.

Приготовим хачапури самостоятельно.

Ингредиенты:

лаваш — 300 г;

яйца — 4 шт.;

молоко — 200 мл;

творог — 400 г;

твердый сыр — 130 г;

кинза — 30 г;

укроп — 20 г;

соль — ½ ч.л.

Приготовление ленивого хачапури:

Натираем на крупной терке сыр. Взбиваем яйца, добавляем к ним творог, смешиваем компоненты.

Солим смесь, вливаем к творожной массе молоко, высыпаем сыр. Шинкуем укроп и кинзу, добавляем в смесь, перемешиваем.

Нарезаем лаваши так, чтобы было два длинных куска, а остальные по площади формы для запекания. Выкладываем накрест два длинных лаваша, вливаем часть заливки.

На заливку кладем квадратный лаваш, заливаем его поверхность смесью творога и сыра. Повторяем алгоритм, пока не закончится лаваш.

Кусками длинных лавашей накрываем всю конструкцию, концы укладываем наверх хачапури. Смазываем верхушку остатками заливки, посыпаем сыром.

Выпекаем хачапури при 180 градусах 20-30 минут.

Получается вкусный ароматный слоеный хачапури. Это хороший способ заменить ресторанный хачапури на домашний.