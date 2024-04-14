ГлавнаяРецептыВкусная классика на столе: как приготовить салат мимоза с тунцом Вкусная классика на столе: как приготовить салат мимоза с тунцом На чтение: 2 минуты Такой салат – это и замечательная закуска, и невероятное самостоятельное блюдо. Гости точно попросят добавки, а родные будут требовать готовить еще и еще. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Замечательное сочетание ингредиентов заставит вас еще не раз воспользоваться этим рецептом. Такая закуска станет украшением для любого стола. Интересно Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами Салат мимоза с тунцом Время: 40 минут Порций: 8 Ингредиенты: – 3 картофелины; – 1 банка тунца в собственном соку; – 3 моркови; – 300 грамм консервированных грибов; – 1 луковица; – 1 огурец; – 4 яйца; – 100 грамм тертого сыра; – соль по вкусу; – перец по вкусу; – 5 столовых ложек майонеза; – 2 столовые ложки натурального йогурта; – масло; – укроп для украшения. Приготовление: Картошку и морковь почистите, помойте и отварите в мундире. Затем натрите на терке с большими отверстиями. Слейте тунец и измельчите его. Грибы следует натереть на терке с большими отверстиями. Лук почистите, нарежьте кубиками, обжарьте на подсолнечном масле, затем добавьте грибы. Жарьте, пока они не испарятся. Посолите. Огурец вымойте и разрежьте вдоль, а дальше на кубики. Сварите яйца вкрутую. Отдельно натрите белки и желтки на крупной терке. Йогурт смешайте с майонезом. В форму выложите слои: картофель /посолите, посыпьте перцем/ далее майонез с йогуртом и тунец. Морковь – грибы с луком, потом майонез с йогуртом. Следующий слой – огурцы и снова специи. Сверху яичные белки, на них майонез с йогуртом и желтый сыр, затем снова желтки. Сверху можно украсить укропом. Такой шашлык вы никогда не забудете: какой маринад избрать. Поделитесь с друзьями