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Вкусная классика на столе: как приготовить салат мимоза с тунцом

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Вкусная классика на столе: как приготовить салат мимоза с тунцом

Такой салат – это и замечательная закуска, и невероятное самостоятельное блюдо. Гости точно попросят добавки, а родные будут требовать готовить еще и еще.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Замечательное сочетание ингредиентов заставит вас еще не раз воспользоваться этим рецептом. Такая закуска станет украшением для любого стола.

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Салат мимоза с тунцом

  • Время: 40 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 3 картофелины;
– 1 банка тунца в собственном соку;
– 3 моркови;
– 300 грамм консервированных грибов;
– 1 луковица;
– 1 огурец;
– 4 яйца;
– 100 грамм тертого сыра;
– соль по вкусу;
– перец по вкусу;
– 5 столовых ложек майонеза;
– 2 столовые ложки натурального йогурта;
– масло;
– укроп для украшения.

Приготовление:

  1. Картошку и морковь почистите, помойте и отварите в мундире.
  2. Затем натрите на терке с большими отверстиями.
  3. Слейте тунец и измельчите его.
  4. Грибы следует натереть на терке с большими отверстиями.
  5. Лук почистите, нарежьте кубиками, обжарьте на подсолнечном масле, затем добавьте грибы. Жарьте, пока они не испарятся. Посолите.
  6. Огурец вымойте и разрежьте вдоль, а дальше на кубики.
  7. Сварите яйца вкрутую.
  8. Отдельно натрите белки и желтки на крупной терке.
  9. Йогурт смешайте с майонезом.
  10. В форму выложите слои: картофель /посолите, посыпьте перцем/
    далее майонез с йогуртом и тунец. Морковь – грибы с луком, потом майонез с йогуртом. Следующий слой – огурцы и снова специи.
  11. Сверху яичные белки, на них майонез с йогуртом и желтый сыр, затем снова желтки.
  12. Сверху можно украсить укропом.

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