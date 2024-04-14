Самый вкусный суп с фрикадельками, который я знаю. Домашний рецепт без заморочек

Суп с фрикадельками — это блюдо, которое присутствует в кухнях многих народов мира. Его история уходит корнями в глубокую древность. Фрикадельки, как и супы с ними, появились еще в античные времена. Тогда их готовили из мяса, рыбы, птицы и дичи.
В Древнем Риме, например, фрикадельки были популярным блюдом, их подавали с различными соусами и приправами.
В Европе суп с фрикадельками стал особенно популярен в Средние века. Тогда мясные шарики стали добавлять в супы для придания им более насыщенного вкуса и аромата. С течением времени рецепт супа с фрикадельками претерпевал изменения.
Расскажем, как приготовить домашний суп с фрикадельками.
Ингредиенты:
- Говяжий фарш — 500 г;
- Яйцо — 1 шт.;
- Панировочные сухари — 2 ст.л.;
- Соль — 2 ч.л.;
- Сахар — 1 ч.л.;
- Копченая паприка — ½ ч.л.;
- Сухой чеснок — ½ ч.л.;
- Итальянские травы — ½ ч.л.;
- Перец черный молотый — ½ ч.л.;
- Лук белый — 1 шт.;
- Лук синий — 1 шт.;
- Морковь — 1 шт.;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Вода — 3 л;
- Картофель — 6 шт.;
- Гречка — 6 ст.л.
Приготовление супа с фрикадельками:
В миску с фаршем высыпаем соль и сахарный песок, а также копченую паприку, сухой чеснок, итальянские травы и перец черный молотый. Разбиваем в фарш яйцо и высыпаем панировочные сухари, замешиваем густой липкий фарш.
Формуем из фарша небольшие фрикадельки. В сковороде на растительном масле обжариваем фрикадельки с каждой стороны по 4-5 минут.
Далее нарезаем мелко красный и репчатый лук, обжариваем в отдельной сковороде на растительном масле. Шинкуем мелко чеснок и добавляем к луку обжариваться.
Нарезаем очищенную морковь на маленькие кубики, кладем к луку и обжариваем еще 5 минут. Солим и перчим зажарку, готовим пару минут.
Очищаем картофель, нарезаем маленькими кубиками. Выкладываем в кастрюлю с водой картофель вместе с гречкой, в процессе варки снимаем пену.
Далее в кастрюлю добавляем зажарку, варим несколько минут под крышкой, добавляем пару лавровых листов. Кладем в суп фрикадельки, под крышкой варим суп 15 минут.
Можно в суп добавить нашинкованную петрушку и укроп после приготовления.
Получается наваристый сытный суп с фрикадельками.