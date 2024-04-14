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Самый вкусный суп с фрикадельками, который я знаю. Домашний рецепт без заморочек

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Самый вкусный суп с фрикадельками, который я знаю. Домашний рецепт без заморочек

Суп с фрикадельками — это блюдо, которое присутствует в кухнях многих народов мира. Его история уходит корнями в глубокую древность. Фрикадельки, как и супы с ними, появились еще в античные времена. Тогда их готовили из мяса, рыбы, птицы и дичи.

В Древнем Риме, например, фрикадельки были популярным блюдом, их подавали с различными соусами и приправами.

В Европе суп с фрикадельками стал особенно популярен в Средние века. Тогда мясные шарики стали добавлять в супы для придания им более насыщенного вкуса и аромата. С течением времени рецепт супа с фрикадельками претерпевал изменения.

Расскажем, как приготовить домашний суп с фрикадельками.

Ингредиенты:

  • Говяжий фарш — 500 г;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Панировочные сухари — 2 ст.л.;
  • Соль — 2 ч.л.;
  • Сахар — 1 ч.л.;
  • Копченая паприка — ½ ч.л.;
  • Сухой чеснок — ½ ч.л.;
  • Итальянские травы — ½ ч.л.;
  • Перец черный молотый — ½ ч.л.;
  • Лук белый — 1 шт.;
  • Лук синий — 1 шт.;
  • Морковь — 1 шт.;
  • Чеснок — 3 зубчика;
  • Вода — 3 л;
  • Картофель — 6 шт.;
  • Гречка — 6 ст.л.

Приготовление супа с фрикадельками:

В миску с фаршем высыпаем соль и сахарный песок, а также копченую паприку, сухой чеснок, итальянские травы и перец черный молотый. Разбиваем в фарш яйцо и высыпаем панировочные сухари, замешиваем густой липкий фарш.

Формуем из фарша небольшие фрикадельки. В сковороде на растительном масле обжариваем фрикадельки с каждой стороны по 4-5 минут.

Далее нарезаем мелко красный и репчатый лук, обжариваем в отдельной сковороде на растительном масле. Шинкуем мелко чеснок и добавляем к луку обжариваться.

Нарезаем очищенную морковь на маленькие кубики, кладем к луку и обжариваем еще 5 минут. Солим и перчим зажарку, готовим пару минут.

Очищаем картофель, нарезаем маленькими кубиками. Выкладываем в кастрюлю с водой картофель вместе с гречкой, в процессе варки снимаем пену.

Далее в кастрюлю добавляем зажарку, варим несколько минут под крышкой, добавляем пару лавровых листов. Кладем в суп фрикадельки, под крышкой варим суп 15 минут.

Самый вкусный суп с фрикадельками, который я знаю. Домашний рецепт без заморочек

Можно в суп добавить нашинкованную петрушку и укроп после приготовления.

Самый вкусный суп с фрикадельками, который я знаю. Домашний рецепт без заморочек

Получается наваристый сытный суп с фрикадельками.

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