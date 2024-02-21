Вкусная солянка: 5 секретов и 5 рецептов

А вы знаете, что обычно в солянку не добавляют картофель? Все, что найдете на своей кухне — пожалуйста. Однако мы учли предпочтения тех, кто не понимает первого блюда без картошечки.

Солянка бывает мясной, рыбной, грибной, овощной. А еще — ароматной и очень вкусной. Но только не классической — такой не существует, потому что каждая хозяйка готовит этот суп из того, что найдется на кухне. Поэтому любой предлагаемый рецепт можно менять по собственному вкусу, но главное — не забывать пять важных правил.

5 секретов вкусной солянки

Обычно в суп входит несколько основных продуктов, то есть разные виды мяса, грибов, рыбы. Чем больше компонентов, тем вкуснее будет блюдо. Настоящая солянка должна быть кисло-соленой. Поэтому положите в нее хотя бы некоторые из таких ингредиентов: соленые огурцы, рассол из-под них, оливки, каперсы, соленые или маринованные грибы, помидоры, томатный сок или пасту. Солите суп аккуратно: ингредиенты и так соленые. Готовой солянке дайте настояться под крышкой 15-20 минут. Кстати, на следующий день суп станет еще вкуснее. При подаче добавьте дольку лимона, сметану и измельченную зелень — зеленый лук, укроп и петрушку.

Пять вкусных рецептов

Сборная мясная солянка

Вместо свинины можно взять говядину, а вместо сосисок — сардельки или вареную колбасу. Если добавить еще больше мяса, суп будет насыщенным.

Ингредиенты:

350 г свинины;

2 луковицы;

250 г копченой колбасы;

250 г ветчинной колбасы;

4 соленых огурцов;

2 ст. л. растительного масла;

2 ст. л. томатной пасты;

100 г оливок;

2 сосиски;

100-120 мл огуречного рассола;

соль по вкусу;

зелень, сметана, лимон — для подачи.

Выложите мясо в кастрюлю с холодной водой. Доведите воду до кипения и снимите пенку. Закройте крышкой кастрюлю и дайте мясу свариться.

Нарежьте лук крупными кусочками, а колбасу и огурцы — небольшой соломкой. Разогрейте в сковороде растительное масло и обжарьте лук до золотистого цвета. Бросьте колбасу и готовьте, помешивая пару минут. Добавьте огурцы и перемешайте.

В сковороду выложите томатную пасту, влейте немного воды и хорошо перемешайте. Накройте крышкой и тушите примерно 15 минут.

Нарежьте вареное мясо такой же соломкой, как и другие ингредиенты. Добавьте в горячий бульон нарезанное мясо, зажарку, оливки и кружочки сосисок. Влейте рассол, перемешайте и посолите.

Доведите суп до кипения и снимите с огня. Перед подачей посыпьте солянку зеленью, добавьте сметану и дольку лимона.

Грибная солянка

Главные здесь грибы — сушеные, маринованные и свежие.

Ингредиенты:

50 г любых сушеных грибов;

300 г любых маринованных грибов;

300 г свежих шампиньонов;

4-6 ст. л. растительного масла;

соль по вкусу;

2 луковицы;

2 ст. л. томатной пасты;

1 ст. л. соевого соуса;

50 г оливок;

лимон — для подачи.

Влейте к сушеным грибам немного горячей воды и дайте им размякнуть. Время зависит от вида грибов, поэтому определяйте готовность на глаз и на ощупь. Жидкость затем процедите, перелейте в кастрюлю и разбавьте чистой холодной водой.

Нарежьте все грибы крупными кусочками. Разогрейте в сковороде часть масла и обжарьте свежие шампиньоны до золотистого цвета.

Поставьте кастрюлю на огонь и выложите туда грибы, подсолите.

Нарежьте лук полукольцами и пассеруйте на оставшемся масле. Добавьте томатную пасту, перемешайте и тушите несколько минут. Выложите лук в кастрюлю, доведите до кипения бульон и варите около 5 минут.

Добавьте соевый соус и оливки и снимите солянку с огня. Подавайте суп с дольками лимона.

Рыбная солянка

Лучше обычно использовать какую-то красную рыбу — семгу, горбушу, лосося, форель. Но — если честно, то берите ту, которая есть.

Ингредиенты:

3 луковицы;

1 морковь;

½ красного болгарского перца;

3 ст. л. растительного масла;

соль по вкусу;

2 ст. л. томатной пасты;

2 лавровых листа;

несколько горошин черного перца;

2 помидора;

700 г любой красной или другой рыбы;

100 г оливок;

2 ст. л. лимонного сока;

молотый черный перец — по вкусу;

лимон, зелень — для подачи.

Нарежьте две луковицы, морковь и перец тонкой соломкой. Выложите в сковороду с разогретым маслом лук и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте морковь и пассеруйте еще несколько минут.

Добавьте болгарский перец и тушите овощи 6-7 минут. Приправьте зажарку овощей солью, добавьте томатную пасту, перемешайте и готовьте еще пару минут.

В кастрюлю с кипятком положите лаврушку, горошины черного перца, целые помидоры и крупные кусочки рыбы. Перемешайте, накройте крышкой и доведите воду до кипения.

Снимите с бульона пенку и посолите его. Выложите в кастрюлю целую очищенную луковицу, прикройте крышкой и варите примерно 10 минут. Выньте помидоры.

Добавьте в бульон овощную зажарку, прикройте крышкой и варите еще 10-15 минут до готовности рыбы. Тем временем очистите помидоры от кожуры и натрите на крупной терке. Выложите их в суп.

Добавьте оливки, лимонный сок, соль, молотый перец, немного зелени и пару долек лимона. Снимите кастрюлю с огня и выньте луковицу и лаврушку. Перед подачей украсьте суп зеленью и дольками лимона.

Солянка с курицей и картофелем

Рецепт для тех, кто не понимает, как это суп может быть без картофеля — обычно его не добавляют в солянку.

Ингредиенты:

1 куриная грудка на кости (примерно 700 г);

300 г копченой курицы;

5 соленых огурцов;

3-5 картофелин;

2 луковицы;

2 ст. л. растительного масла;

200 г томатной пасты;

100 г оливок;

соль, молотый черный перец — по вкусу;

лимон, сметана — для подачи.

Выложите грудку в кастрюлю с холодной водой и варите около часа, периодически снимая пенку. Нарежьте копченую курицу, огурцы и картофель средними кубиками, а лук — мелкими.

Обжарьте лук на разогретом растительном масле до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту, перемешайте и тушите несколько минут.

Порубите вареное мясо средними кубиками. Выложите в кипящий бульон всю курицу, картофель, огурцы, зажарку и оливки. Перемешайте, подсолите и поперчите. Варите солянку еще 15 минут под крышкой. Подавайте суп со сметаной и долькой лимона.

Овощная солянка с фасолью и грибами

Фасоль сделает суп более сытным, а грибы и овощи — вкуснее и ароматнее.

Ингредиенты:

150-200 г сухой фасоли;

½ красного болгарского перца;

1 морковь;

3 соленых огурца;

1 луковица;

3-4 ст. л. растительного масла;

200-250 мл огуречного рассола;

1 помидор;

3-5 зубчиков чеснока;

3 ст. л. томатной пасты;

4-6 шампиньонов;

200 г стручковой фасоли;

100 г оливок;

соль, молотый черный перец — по вкусу;

зелень, лимон, сметана — для подачи.

Замочите, а затем сварите фасоль до готовности. Если нехватка времени, можно использовать консервированные бобы.

Нарежьте перец, морковь и огурцы небольшой соломкой, а лук — полукольцами. Слегка обжарьте овощи на сковороде с разогретым маслом и влейте туда рассол.

Возьмите блендер, нож или терку и измельчите помидор, очищенный от кожуры, чеснок. Выложите их в сковороду вместе с томатной пастой, перемешайте и тушите около 15 минут.

Нарежьте шампиньоны крупными кусочками и обжарьте отдельно на разогретом масле до золотистого цвета.

В кастрюлю с кипящей водой выложите стручковую и вареную фасоль, зажарку, грибы и оливки. Приправьте солью и перцем. Доведите суп до кипения и снимите с огня. Подавайте солянку с зеленью, долькой лимона и сметаной.