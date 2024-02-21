Котлеты «Выручайка»: готовим из мяса и картофеля

Вкусные котлеты можно сделать дешево. Попробуйте добавить в фарш картофель. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Особый вкус придаст соус. Попробуйте приготовить котлеты по этому рецепту – вам понравится. Будет вкусно Мясо будет мягким, как масло: готовим фаршированное куриное филе с незабываемой начинкой Котлеты «Выручайка» Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 300 граммов картофеля;

– 300 граммов свиного фарша;

– 1 лук;

– соль, черный молотый перец по вкусу. Для соуса:

– 200 миллилитров сливок 20%;

– 100 миллилитров кетчупа;

– смесь специй по вкусу. Приготовление: Картофель натрите и отожмите лишнюю влагу. Добавьте фарш, нарезанный лук, соль, перец и перемешайте. Жарьте котлеты по 5 – 7 минут с каждой стороны. Для соуса на другой сковороде слегка прогрейте сливки и кетчуп несколько минут. Посолите по вкусу, выложите в соус котлеты и готовьте под крышкой еще 15 минут. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусную запеканку из макарон – подойдут даже вчерашние.