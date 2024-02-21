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Котлеты «Выручайка»: готовим из мяса и картофеля

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Котлеты «Выручайка»: готовим из мяса и картофеля

Вкусные котлеты можно сделать дешево. Попробуйте добавить в фарш картофель.

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Особый вкус придаст соус. Попробуйте приготовить котлеты по этому рецепту – вам понравится.

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Котлеты «Выручайка»

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 300 граммов картофеля;
– 300 граммов свиного фарша;
– 1 лук;
– соль, черный молотый перец по вкусу.

Для соуса:
– 200 миллилитров сливок 20%;
– 100 миллилитров кетчупа;
– смесь специй по вкусу.

Приготовление:

  1. Картофель натрите и отожмите лишнюю влагу.
  2. Добавьте фарш, нарезанный лук, соль, перец и перемешайте.
  3. Жарьте котлеты по 5 – 7 минут с каждой стороны.
  4. Для соуса на другой сковороде слегка прогрейте сливки и кетчуп несколько минут.
  5. Посолите по вкусу, выложите в соус котлеты и готовьте под крышкой еще 15 минут.

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