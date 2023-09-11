Вкуснейшая заготовка на зиму: рецепт кисло-сладких огурцов а маринаде

Вкусные и хрустящие, огурчики-корнишоны, обязательно порадуют вас, когда закончится сезон летних овощей.
Для приготовления вкусных огурцов в кисло-сладком маринаде вам потребуется мало ингредиентов, а те, что потребуются – самые простые и легко доступны. Лучше использовать маленькие огурчики-корнишоны. Рецептом поделились на сайте Una Rosa in cucina.
Они долгое время остаются хрустящими и они достаточно маленькие, чтобы их можно было положить в банки целиком. Но вы можете выбрать огурцы такого размера, который предпочитаете и при необходимости разрезать их на ломтики, или шайбы.
Не забывайте использовать стерилизованные банки с герметичными крышками.
Кисло-сладкие огурцы
Ингредиенты:
- 700 г небольших огурцов;
- 250 мл яблочного уксуса;
- 250 мл воды;
- 1 столовая ложка соли (приблизительно 12 г);
- 1 столовая ложка сахара (приблизительно 12 г);
- 4 зубчика чеснока;
- 2 чайные ложки семян укропа с горкой;
- 1 столовая ложка черного перца горошком.
Тщательно вымойте огурцы и разрежьте более толстые вдоль пополам.
Возьмите несколько чистых и сухих баночек и наполните их огурцами, стараясь оставлять несколько сантиметров от края.
Очистите и разрежьте зубчики чеснока пополам.
Распределите поровну по банкам: чеснок, горошины перца и семена укропа.
Поместите яблочный уксус, воду, соль и сахар в кастрюлю и нагрейте на сильном огне до кипения.
Когда маринад закипит, выключите огонь и разлейте его по банкам: огурцы должны быть полностью погружены в маринад.
Закройте банки крышками и дайте им остыть до комнатной температуры, затем переместите их в холодильник и оставьте там на два-три дня, прежде чем открывать.
Если же вы хотите сохранить их дольше, необходима процедура вакуумной упаковки: после закрытия банок не давайте им остыть и не ставьте в холодильник, а оберните каждую чистой тканью и поместите все в высокую кастрюлю.
Наполните кастрюлю горячей водой (поскольку жидкость внутри банок тоже горячая) как минимум на два пальца выше крышки банок, кипятите 5 минут на среднем огне, затем выключите и дайте полностью остыть в кастрюле.
Достаньте банки из воды и проверьте, что вакуум создан, нажав пальцами на центр крышки: она НЕ должна щелкать. Если это происходит, значит, вакуум создать не удалось и необходимо повторить операцию, используя новую крышку.
Высушите банки и храните их в защищенном от света месте, по возможности в сухом и прохладном.
Также вы можете приготовить вкусные маринованные кабачки.