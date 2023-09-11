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Сладкие помидоры с луком. Лучший рецепт консервации на зиму

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Сладкие помидоры с луком. Лучший рецепт консервации на зиму

Польза маринованных овощей раскрывается уже довольно долгое время. Известно, что большинство овощей даже в маринаде сохраняют до 90% полезных свойств. Конечно, нельзя назвать маринованные овощи полезнее, чем живые. Однако, стоит принять тот факт, что домашние помидоры и огурцы в маринаде могут быть вкуснее, чем магазинные живые. Тем более в холодное время года, когда невозможно вырастить овощи в собственном огороде.

Для того, чтобы сделать маринованные сладкие помидоры, например, нужно знать незамысловатые секреты. Так домашние соления станут намного вкуснее любых других.

Ингредиенты для маринованных помидор:

  • Помидоры — 5 кг;
  • Лук репчатый — кг;
  • Перец душистый горошком;
  • Вода — литр;
  • Соль — ст. л.;
  • Сахар — 4 ст. л.;
  • Уксус 9% — 70 мл.

Приготовление маринованных помидор:

Нарезаем на крупные кольца лук, толщина каждого кольца — 4 мм. В не стерилизованные, но сухие и мытые банки выкладываем душистый перец. На банку 1 литр кладем примерно 5-6 горошин душистого перца.

Кипятим заранее воду в большой кастрюле. Выкладываем в банки помидоры, чередуем их с луковыми кольцами. Выливаем в банки кипяток.

Сладкие помидоры с луком. Лучший рецепт консервации на зиму

Кладем на каждую банку железную ложку, так банки не лопнут, пока в них проникает горячая вода.

Стерилизуем заранее крышки, накрываем банки и оставляем на 20 минут. Готовим чистую сухую банку, в которой будем измерять количество перелитой жидкости.

Выливаем в банку остывший кипяток из банок с овощами. Измеряем, сколько литров воды получается в итоге и переливаем в кастрюлю. Можно добавить 200-300 мл обычной воды для ровного объема.

Высыпаем в воду соль и сахарный песок. Пропорции указаны на 1 литр воды.

Доводим воду до кипения, а затем добавляем уксус. Выливаем маринад обратно в банки с овощами, закатываем банки.

Сладкие помидоры с луком. Лучший рецепт консервации на зиму

Переворачиваем банки дном вверх и оставляем под полотенцем до полного остывания.

Таким образом получаются вкусные сладкие помидоры.

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