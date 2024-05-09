Вкусное блюдо на ужин: рецепт сочных котлет в духовке

Если запекать котлеты в духовке, то они получаются не такими жирными, как те, что жарят на сковороде. Но очень вкусными.
Котлеты обычно готовят на сковороде. Но в духовке они получаются не менее вкусными. И без лишнего жира. Фарш для котлет в духовке может быть любой — из курицы или индейки. Рецептом вкусных и сочных котлет поделились на сайте Fayni Recepty.
Котлеты в духовке
Ингредиенты:
- 1 кг мяса (говядина+свинина);
- 3 картофелины;
- две луковицы;
- два яйца;
- специи, свежая зелень, соль, перец черный;
- 2 ст. л. растительного масла.
Перекручиваем мясо вместе с луком и зеленью через мясорубку. Или возьмите готовый фарш, измельчите лук и зелень и добавьте к фаршу. Также добавьте яйца, посолите и добавьте специи по своему вкусу и черный молотый перец.
Тщательно перемешиваем все ингредиенты до однородной массы и немного отбиваем фарш об стол.
Картофель натираем на крупной терке. Этот секретный ингредиент поможет сделать котлеты в духовке сочными.
Немного отжимаем картофель от сока и выкладываем в миску с фаршем. Еще раз хорошенько перемешиваем фарш.
Мокрыми руками формируем из фарша небольшие круглые шарики и сжимаем их с двух сторон, выкладываем на смазанный маслом, или застеленный пергаментом противень.
Смазываем верх котлет маслом или кладем на каждую котлетку небольшой кусочек сливочного масла, так они получатся более сочными.
Ставим противень в разогретую до 200°С духовку и запекаем 10 минут. Затем снижаем температуру до 180°С и готовим еще 20 минут. Сочные котлеты готовы.
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