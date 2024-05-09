Возьмите творог, зеленый лук и яйца. Свекровь научила этому рецепту: весенние пирожки с начинкой

Пироги с яйцом и луком — это традиционное блюдо восточнославянской кухни. Они могут быть открытыми и закрытыми, из разного теста. Начинку готовят из зеленого лука и вареных яиц, иногда добавляют сметану, зелень или другую заправку. Так как основным ингредиентом начинки является зеленый лук, несложно догадаться, что выпечка более весенняя, нежели зимняя.

Возможно, изначально пироги с яйцом и луком готовили весной, потому что тогда запасы продуктов подходили к концу, а новый урожай еще не созрел. Со временем этот рецепт стал популярным и часто используемым.

Ингредиенты для теста:

Творог — 400 г;

Яйцо — 2 шт.;

Сметана — 100 г;

Растительное масло — 150 г;

Соль — 1 ч.л.;

Разрыхлитель — 1 ст.л.;

Мука — 450 г.

Ингредиенты для начинки:

Зеленый лук — пучок;

Яйца вареные — 7 шт.;

Сыр — 150 г;

Сметана — 170 г.

Приготовление пирогов с зеленым луком и яйцом:

Творог смешиваем с яйцами, сметаной и растительным маслом. Солим смесь и взбиваем погружным блендером до однородности.

Высыпаем в смесь разрыхлитель и муку, замешиваем мягкое и эластичное, не липкое тесто. Разминаем тесто руками на столе, а затем делим на 16 равных частей.

Оставляем колобки в холодильнике под пищевой пленкой на 20 минут. В это время очищенные вареные яйца разминаем. Натираем на мелкой терке сыр и высыпаем к яйцам.

Шинкуем мелко зеленый лук, добавляем к яйцам и сыру. Кладем в начинку сметану, солим и смешиваем все компоненты.

Из колобков раскатываем небольшие лепешки, делаем 5 надрезов с разных краев. В середину лепешек выкладываем начинку, аккуратно запечатываем в тесте.

При этом оставляем отверстие с начинкой посередине каждого пирожка.

Смазываем пирожки желтком, кладем на противень с пергаментом.

Выпекаем пирожки при 200 градусах 20 минут.

Получаются пирожки с начинкой из лука и яйца. По желанию можно сделать пироги с этим же тестом, но другой начинкой.