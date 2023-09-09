Вкусное и легкое блюдо: рецепт салата с курицей и овощами гриль

Пока овощи на прилавках в изобилии, стоит этим пользоваться.
Салат с курицей и овощами гриль — одно из самых популярных блюд ушедшего лета, и пока на прилавках полно вкусных и недорогих овощей, надо этим пользоваться.
Вы можете заранее приготовить салат из курицы с овощами гриль и хранить его в холодильнике до тех пор, пока не придет время подавать. Рецептом поделились на сайте Misya.
Если вы искали быстрый и легкий рецепт, то попробуйте приготовить этот салат. Это займет не более получаса.
Салат с курицей и овощами гриль
Ингредиенты:
- 400 г куриной грудки;
- 1 кабачок;
- 1 баклажан;
- 1 морковь;
- 1 болгарский перец
- базилик, соль, перец, оливковое масло.
Обрежьте хвостики у кабачков и баклажанов, нарежьте их продольными ломтиками и обжарьте на гриле, или на сковороде с минимальным количеством масла.
Морковь очистите, нарежьте ломтиками, перец очистите и помойте и обжарьте на гриле, как и остальные овощи.
Выложите овощи в миску, заправьте маслом, солью и перцем и оставьте примерно на 30 минут.
Тем временем обжарьте куриную грудку на сковороде или сковороде с антипригарным покрытием.
Дайте остыть, посолите и нарежьте длинными полосками, или разберите на волокна.
Добавьте курицу к овощам гриль, все перемешайте и поставьте в холодильник минимум на полчаса.
Добавьте немного свежего базилика и подавайте салат из курицы с овощами гриль.
Также вы можете приготовить вкусный картофельный салат с помидорами. Это блюдо любят готовить в Швеции.