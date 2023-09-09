ГлавнаяРецептыНеобычные рецепты борща, которые точно удивят каждого Необычные рецепты борща, которые точно удивят каждого На чтение: 3 минуты 9 сентября 2023 в Украине празднуют День борща. Это наваристое национальное блюдо стало настоящим открытием для туристов и традиционным воскресным блюдом миллионов украинцев. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 24 канал подобрал три рецепта украинского борща, которые удивят вас вкусом и ингредиентами. Ведь традиционный рецепт известен каждому (хоть и у каждого он свой), а вот проэкспериментировать у нас есть время не каждый день. Читайте также На мангале, в духовке и на сковороде: 3 способа приготовления куриных голеней на любой вкус Борщ с рыбной консервой Время: 1 час Порции: 10 Ингредиенты: – 100 граммов вареной свеклы; – 2 ложки томатной пасты; – 1/3 белокочанной капусты; – 2 литра воды; – соль; – 2 лавровых листа; – черный молотый перец; – 3 ложки масла; – 4 картофелины; – 1 средняя морковь; – 1 репчатый лук; – 250 граммов рыбной консервы. Приготовление: Чистим и моем все овощи. Нарезаем картофель, капусту, лук. Морковь натираем на грубой терке. Наливаем в кастрюлю воду и ставим на огонь. В кипящую воду кладем нарезанный картофель и варим 10 минут. Добавляем капусту и варим ее до готовности. Тем временем обжариваем нарезанный кубиками лук и натертую морковь в масле. Добавляем томатную пасту, тушим и отправляем в борщ. Также добавляем натертую вареную свеклу. Отправляем в борщ рыбные консервы и перемешиваем Сдабриваем блюдо специями, варим до готовности на медленном огне. Даем борщу настояться в течение 15 минут. Борщ с вишней Время: 3 – 4 часа Порции: 8 Ингредиенты: – 370 граммов говядины на кости; – 180 граммов лука; – 370 граммов моркови; – 1 лавровый лист; – 1 штука бадьяна; – 180 граммов моркови; – 2 грамма тмина; – 100 граммов лука; – 2 грамма паприки; – 130 граммов болгарского перца; – 300 граммов помидоров; – 580 граммов свеклы; – 15 граммов чеснока; – 1 столовая ложка лимонного сока; – 12 граммов соли; – 4 грамма черного молотого перца; – 300 граммов вишни; – 450 граммов картофеля; – 300 граммов белокочанной капусты. Приготовление: Для бульона: говядину отвариваем 3 часа со 180 граммами лука, 370 граммами моркови, бадьяной звездочкой, солью и лавровым листом. Когда бульон будет готов, процеживаем его и оставьте только мясо, которое затем нарезаем перед подачей. Борщ с вишней / Фото Boss kitchen Отдельно готовим три зажарки: измельченную морковь (180 граммов) с тмином, луком (100 граммов) и паприкой; болгарский перец с помидорами; предварительно запеченная свекла, нарезанная соломкой, с лимонным соком и чесноком. Поочередно добавляем зажарки в бульон. Затем добавляем картофель, мелко нарезанную капусту и вишню без косточки. Сразу же выключаем плиту, накрываем кастрюлю крышкой и оставляем на 1 час. Через час борщ можно подавать: наливаем его в тарелку, добавляем мясо, посыпаем укропом и отдельно подаем сметану. Борщ с черносливом, нутом и утиной ножкой Время: 2 часа Порции: 8 Ингредиенты для бульона: – 1 утиная ножка; – 100 граммов чернослива; – 1 зубчик чеснока; – 4 горошины черного перца; – 1 лавровый лист. Приготовление: Варим бульон: утиные ножки с черносливом и специями заливаем водой, ставим на плиту, даем закипеть. Убавьте огонь и варите его еще 3 часа. Чернослив сбалансирует вкус утки. После приготовления бульона приготовление борща займет максимум 25 минут. Борщ с утиной ножкой и нутом / Фото Milk street Ингредиенты на борщ: – свекольно-томатная заправка; – 150 граммов консервированного нута; – 100 граммов капусты; – 1 маленькая свекла; – соль; – черный молотый перец; – свежая зелень. Приготовление: Если у вас есть сырой нут – замочите его на ночь, а потом можно готовить как консервированный. В бульон добавьте свекольно-томатную заправку, туда же нут, мелко насеченную капусту и еще немного именно свежей свеклы. Варите блюдо еще минут 20-25. Подавайте борщ к столу с мелко нарезанной зеленью. Приятного аппетита! Понравились ли необычные рецепты украинского борща? Попробуйте также приготовить его на утином бульоне из квашеной капустой. Поделитесь с друзьями