Вареники — блюдо, которое ассоциируется с домашним теплом и уютом. С первого укуса оно пробуждает приятные воспоминания о детстве и бабушкином кулинарном мастерстве. Но, помимо ностальгии, вкусные вареники с квашеной капустой имеют множество других преимуществ, которые делают их бесподобным кушаньем. Давайте рассмотрим, почему они так хороши.

Квашеная капуста придает этим изделиям особый аромат и пикантность, что в сочетании с нежным тестом создает великолепный баланс. Это блюдо удивляет и радует вкусовые рецепторы своей гармонией и насыщенностью вкуса.

Вкусные вареники с квашеной капустой: их польза

Начинка таких вареников богата питательными веществами. Квашеная капуста содержит витамины C, К и группы В, а также клетчатку, которая полезна для пищеварения. Еще этот продукт — источник пробиотиков. Они благотворно воздействуют на здоровье кишечника.

Ингредиенты

Пшеничная мука3 стак. Яйцо1 шт. Подсолнечное масло100 мл Соль по вкусу Квашеная капуста500 г Лук2 шт. Сахар2 щеп.

Приготовление

Готовим начинку. Очищаем репчатый лук от шелухи. Нарезаем его небольшим кубиком. Разогреваем сковороду с 80 мл подсолнечного масла. Обжариваем на нём лук до золотистого цвета. Отжимаем квашеную капусту от лишней жидкости. Выкладываем ее к репчатому луку. Всыпаем сахар. Хорошенько всё перемешиваем. Накрываем сковороду крышкой.Убавляем огонь до минимального. Тушим содержимое сковороды в течение получаса, периодически его помешивая. Убираем начинку с плиты и даем ей остыть.Готовим тесто. В небольшую емкость вбиваем яйца и вливаем 240 мл кипяченой воды комнатной температуры. Добавляем оставшееся подсолнечное масло и 0,5 ч. л. соли. Слегка взбиваем всё вилкой.Всыпаем в глубокую миску просеянную пшеничную муку. Вводим к ней яичную смесь. Замешиваем однородное тесто, которое не липнет к рукам. Накрываем его полотенцем и оставляем на кухне на 40 минут. Скатываем тесто в колбаску на рабочей поверхности, припыленной мукой. Нарезаем ее на шайбочки. Затем раскатываем их в лепешки.Выкладываем на центр каждой заготовки 1 ч. л. овощной начинки. Скрепляем края. Формируем вареники.Вливаем воду в кастрюлю. Доводим ее до кипения. Солим по вкусу. Выкладываем в кипящую жидкость вареники. Варим их до готовности.

Чтобы сделать начинку еще сытнее, рекомендуем сперва обжарить лук с мелко нарезанными грибочками. Лишь потом добавляйте в сковороду квашеную капусту. С таким дополнительным ингредиентом, как грибы, блюдо получится еще вкуснее.