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Вкусный символ Рождества и Нового года: проверенный рецепт пряного имбирного печенья

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Вкусный символ Рождества и Нового года: проверенный рецепт пряного имбирного печенья

Рождественские праздники ассоциируются у многих с пряным имбирным печеньем. Попробуйте и вы приготовить его в этом году, ведь это очень просто и вкусно.

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Имбирное печенье с кунжутом можно сделать вместе с детьми или друзьями ко Дню Святого Николая, Рождества или любого другого праздника. Это блюдо становится по-настоящему праздничным благодаря специям и пряностям.

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Как приготовить имбирное печенье с кунжутом

  • Время: 3 часа 40 минут
  • Порций: 16

Ингредиенты:
– 350 граммов муки;
– 200 граммов сахара;
– 200 граммов размягченного сливочного масла;
– 2 яйца;
– 1 чайная ложка корицы;
– 1 чайная ложка молотого имбиря;
– 1 чайная ложка какао-порошка;
– половина чайной ложки разрыхлителя;
– половина чайной ложки соли;
– 2 столовые ложки семян кунжута;
– сахарная пудра по вкусу.

Вкусный символ Рождества и Нового года: проверенный рецепт пряного имбирного печенья

Имбирное печенье можно разрисовать / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Для теста смешайте в миске 350 граммов муки и 200 граммов сахара. Добавьте 200 граммов размягченного сливочного масла, 1 чайную ложку корицы, 1 чайную ложку какао-порошка и вбейте 2 яйца.
  2. Всыпьте 1 чайную ложку молотого имбиря, 2 столовых ложки кунжута и половину чайной ложки разрыхлителя для теста.
  3. Замесите мягкое эластичное тесто, которое будет немного липнуть к рукам. Заверните в пищевую пленку и положите в холодильник минимум на 2 часа, а еще лучше на ночь.
  4. Достаньте тесто из холодильника и оставьте при комнатной температуре еще на час. После этого присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 4 миллиметра.
  5. С помощью любых формочек вырежьте из теста фигурки. Выложите их на застеленный пергаментом противень.
  6. Выпекайте печенье в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 минут. Когда готовое печенье остынет, слегка посыпайте его сахарной пудрой.

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