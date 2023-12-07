Описание приготовления:
Морепродукты для приготовления блюда можно приобрести по отдельности, а можно в виде морского коктейля. Он доступен в супермаркетах в замороженном виде, поэтому не забудьте его разморозить заранее, минимум за полчаса до начала приготовления.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Макароны Блюдо: Горячие блюда / Паста
Состав / Ингредиенты:
- Паста 150 Грамм
- Вода горячая 500 Миллилитров
- Лук 1 Штука
- Морепродукты 250 Грамм (ассорти)
- Масло растительное 30 Миллилитров
- Сливки 100 Миллилитров (10-15% жирности)
- Приправа 1 Чайная ложка
- Соль 2-3 Щепоток
Количество порций 2
Калорийность
82 ккал
Калорийность
5 г
Белки
3 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Паста с мидиями, креветками и кальмарами»
Подготовьте указанные ингредиенты. Пасту приобретите согласно вашим вкусовым предпочтениям.
Вскипятите воду в казане или кастрюле и всыпьте в нее соль, а затем пасту. Отварите ее примерно 8-12 минут. Время варки макаронных изделий точно указано на упаковке с ними.
Очистите луковицу от кожуры и промойте в воде. Нарежьте мелкими кубиками и отпассеруйте в растительном масле на сковороде примерно 5-6 минут до румяности. Обязательно сначала обжаривайте лук, а потом — морепродукты. Иначе они выпустят жидкость и лук пропарится, а не прожарится!
Выложите в сковороду морской коктейль. Если вы его приобретали замороженным, то вам сначала его нужно разморозить при комнатной температуре, а потом начинать готовить! Поджарьте все в течение 2-3 минут.
Влейте сливки и всыпьте приправу, протушите все 1-2 минуты.
Выложите в сковороду макароны, выбрав их из бульона шумовкой. Перемешайте и приготовьте все вместе еще 1-2 минуты. В этот момент вы можете добавить и измельченную свежую зелень либо натертый сыр.
Выложите сочную и аппетитную пасту с морепродуктами в тарелки и подайте к столу горячей.