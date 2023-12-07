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Паста с мидиями, креветками и кальмарами

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Паста с мидиями, креветками и кальмарами

Описание приготовления:

Морепродукты для приготовления блюда можно приобрести по отдельности, а можно в виде морского коктейля. Он доступен в супермаркетах в замороженном виде, поэтому не забудьте его разморозить заранее, минимум за полчаса до начала приготовления.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Макароны Блюдо: Горячие блюда / Паста

Состав / Ингредиенты:

  • Паста 150 Грамм
  • Вода горячая 500 Миллилитров
  • Лук 1 Штука
  • Морепродукты 250 Грамм (ассорти)
  • Масло растительное 30 Миллилитров
  • Сливки 100 Миллилитров (10-15% жирности)
  • Приправа 1 Чайная ложка
  • Соль 2-3 Щепоток

Количество порций 2

Калорийность

82 ккал

Калорийность

5 г

Белки

3 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Паста с мидиями, креветками и кальмарами»

Паста с мидиями, креветками и кальмарами

Подготовьте указанные ингредиенты. Пасту приобретите согласно вашим вкусовым предпочтениям.

Паста с мидиями, креветками и кальмарами

Вскипятите воду в казане или кастрюле и всыпьте в нее соль, а затем пасту. Отварите ее примерно 8-12 минут. Время варки макаронных изделий точно указано на упаковке с ними.

Паста с мидиями, креветками и кальмарами

Очистите луковицу от кожуры и промойте в воде. Нарежьте мелкими кубиками и отпассеруйте в растительном масле на сковороде примерно 5-6 минут до румяности. Обязательно сначала обжаривайте лук, а потом — морепродукты. Иначе они выпустят жидкость и лук пропарится, а не прожарится!

Паста с мидиями, креветками и кальмарами

Выложите в сковороду морской коктейль. Если вы его приобретали замороженным, то вам сначала его нужно разморозить при комнатной температуре, а потом начинать готовить! Поджарьте все в течение 2-3 минут.

Паста с мидиями, креветками и кальмарами

Влейте сливки и всыпьте приправу, протушите все 1-2 минуты.

Паста с мидиями, креветками и кальмарами

Выложите в сковороду макароны, выбрав их из бульона шумовкой. Перемешайте и приготовьте все вместе еще 1-2 минуты. В этот момент вы можете добавить и измельченную свежую зелень либо натертый сыр.

Паста с мидиями, креветками и кальмарами

Выложите сочную и аппетитную пасту с морепродуктами в тарелки и подайте к столу горячей.

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