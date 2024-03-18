Вот как нужно готовить минтай. Рыбка получается сочная и ароматная: простой и вкусный рецепт

Минтай — это бюджетная рыба, которую может позволить себе каждый. Конечно, некоторые говорят, что минтай довольно сложно вкусно приготовить. Дело в том, что в рыбе довольно мало жиров. Из-за этого при термической обработке из рыбы испаряется вся влага, делая мясо сухим.

В готовке рыбы есть много факторов, влияющих на конечный результат. Например, количество заморозок. Если мясо часто замораживали и размораживали, это сделает волокна рыхлыми. Такую рыбу приготовить вкусно почти невозможно. Лучше выбирать рыбу, которую замораживали один раз. Для этого достаточно проверить срок ее годности.

Расскажем, как вкусно пожарить минтай.

Ингредиенты для жареного минтая:

Минтай — 1200 г;

Соль — 1 ч.л.;

Хмели-сунели — 1 ч.л.;

Приправа для рыбы — 1 ч.л.;

Яйца — 2 шт.;

Мука — 3 ст.л.

Приготовление жареного минтая:

Очищенную рыбу нарезаем на небольшие кусочки и кладем в миску. Солим рыбу, посыпаем хмели-сунели и приправой для рыбы, перемешиваем.

Оставляем минтай на 20 минут под крышкой. Далее разбиваем к минтаю яйца, смешиваем. Высыпаем к рыбе муку и опять перемешиваем.

В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем кусочки минтая на поверхность. Обжариваем минтай с каждой стороны по 7-10 минут.

Вторую сторону можно жарить под крышкой.

В итоге получается вкусный жареный минтай. Его можно подавать с любым гарниром или просто с зеленью.