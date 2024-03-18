Портал про города-курорты | Perekop

Рецепт: Быстрый торт из пышки — Быстро и вкусно

На чтение: 3 минуты
Рецепт: Быстрый торт из пышки — Быстро и вкусно

Ингредиенты:
яйца куриные — 10 штук;
соль — щепотка;
сахар — 380 грамм;
какао-порошок — 6 ст.л.;
мука — 1 стакан;
молоко — 0,5 стакана;
впнилин — 1 пакетик;
масло сливочное — 350 грамм;
масло подсолнечное — 10 грамм
Способ приготовления: Сегодня я хочу приготовить тортик, рецептом которого со мной поделился коллега:

Готовый пирог будет выглядеть так

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Необходимые для приготовления ингредиенты вы видите на фото ниже:

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Для теста нам понадобится 8 белков, поэтому отделяем белки от желтков и белки добавляем в ёмкость, в которой будем смешивать тесто

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Белки взбиваем

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

А желтки пока оставим, они нам ещё понадобятся

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Взбиваем до состояния густой пены

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Соль добавляем на кончике ножа

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

И продолжаем взбивать

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Продолжая взбивать, постепенно вводим 1 стакан сахара

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Добавляем 2 столовые ложки какао-порошка

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

(Берём с горкой) И продолжаем дальше взбивать

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Взобьём ещё немного

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Всыпать 1 стакан муки

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Хорошо смешать до однородной массы

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Я застрелила форму фольгой и сказала подсолнечным маслом

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Вливаю тесто в форму

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Духовку заранее разогрела до 200 градусов

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

И отправляю в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Пока корж выпекается можно приготовить крем.

Для него понадобится:
Оставшиеся 8 желтков + ещё 2 яйца
3/4 стакана сахара
0,5 стакана холодного молока
Пакетик ванилина
300 грамм сливочного масла

В оставшиеся 8 желтков я разбиваю ещё 2 яйца

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

И взбиваю

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Добавляю 3/4 стакана сахара постепенно ( у меня это вышло 5 ст. л. (100 грамм)

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Вливаю пол стакана молока, обязательно холодного (213 мл )

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

И всыпаю пакетик ванилина, хорошо перемешиваю

Ставлю кастрюльку на огонь

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Держу на медленном огне, постоянно помешивая

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Крем должен немного загустеть

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

И можно выключать огонь.
Дать остыть

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Сливочное масло немного размять

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

и отправить к остывшему крему

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Хорошо перемешать, можно взбить

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Крем готов!

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Корж уже должен быть готов

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Можно было ставить решётку повыше

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Чтобы было не как на верхнем фото, а как на фото ниже:

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

По рецепту его не надо разрезать, он промазывается целиком кремом.
Но я всё же решила его разрезать

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Мне показалось, что так надо обязательно сделать)))

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

(Можно этого не делать)

Промазываю корж кремом

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

хорошо промазывая

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Затем накрывают второй половиной

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

И можно прямо залить кремом:)

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Промазать со всех сторон

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Г Л А З У Р Ь

Для глазури понадобится
4 столовые ложки воды
4 столовые ложки сахара
4 столовые ложки какао
50 грамм сливочного масла

Я смешиваю в небольшой ёмкости все ингредиенты.

Наливаю 4 столовые ложки воды

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

4 столовые ложки сахара

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

это 79 грамм

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

И 4 столовые ложки какао-порошока

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Это 61 грамм.
Всё хорошо перемешать

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Аромат стоит шоколадно-банановый, какао-порошок у меня со вкусом банана

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Ставим ёмкость на огонь

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

И доводим до кипения

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Затем добавим 50 грамм сливочного масла и тщательно перемешать

Немного остудим и зальём торт сверху. Я решила это сделать хаотично, чтобы были разводы

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Торт готов!

Вес получился 1128 грамм

порций примерно 8.

Он в разрезе

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

Стоимость ингредиентов на март 2023 года — 488,82295

Рецепт: Быстрый торт из пышки - Быстро и вкусно

1 кусочка — 61,1028688

150 рублей за 10 ЯИЦ
0,00015 за 0,010 грамм СОЛИ (15 рублей за 1 кг )
23,0828 за 386 грамм САХАРА (299рублей за 5 кг )
49,50 за КАКАО-ПОРОШОК (99 рублей за 200 грамм)
14,22 за 237 грамм МУКИ (120 рублей за 2 кг.)
13,253333 коп. за 213 мл. МОЛОКА (56 рублей за 900 мл )
4 рубля за пакетик ВАНИЛИНА
233,333333 за 350 грамм СЛИВОЧНОГО МАСЛА (120 рублей за 180 грамм)
1,43333333 за 10 грамм ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО (129 рублей за 900 мл.)

Всем приятного аппетита!!!!

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 61 руб.

Что будем искать? Например,Человек