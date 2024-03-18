Рецепт: Быстрый торт из пышки — Быстро и вкусно

Ингредиенты:

яйца куриные — 10 штук;

соль — щепотка;

сахар — 380 грамм;

какао-порошок — 6 ст.л.;

мука — 1 стакан;

молоко — 0,5 стакана;

впнилин — 1 пакетик;

масло сливочное — 350 грамм;

масло подсолнечное — 10 грамм

Способ приготовления: Сегодня я хочу приготовить тортик, рецептом которого со мной поделился коллега:

Готовый пирог будет выглядеть так

Необходимые для приготовления ингредиенты вы видите на фото ниже:

Для теста нам понадобится 8 белков, поэтому отделяем белки от желтков и белки добавляем в ёмкость, в которой будем смешивать тесто

Белки взбиваем

А желтки пока оставим, они нам ещё понадобятся

Взбиваем до состояния густой пены

Соль добавляем на кончике ножа

И продолжаем взбивать

Продолжая взбивать, постепенно вводим 1 стакан сахара

Добавляем 2 столовые ложки какао-порошка

(Берём с горкой) И продолжаем дальше взбивать

Взобьём ещё немного

Всыпать 1 стакан муки

Хорошо смешать до однородной массы

Я застрелила форму фольгой и сказала подсолнечным маслом

Вливаю тесто в форму

Духовку заранее разогрела до 200 градусов

И отправляю в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут

Пока корж выпекается можно приготовить крем.

Для него понадобится:

Оставшиеся 8 желтков + ещё 2 яйца

3/4 стакана сахара

0,5 стакана холодного молока

Пакетик ванилина

300 грамм сливочного масла

В оставшиеся 8 желтков я разбиваю ещё 2 яйца

И взбиваю

Добавляю 3/4 стакана сахара постепенно ( у меня это вышло 5 ст. л. (100 грамм)

Вливаю пол стакана молока, обязательно холодного (213 мл )

И всыпаю пакетик ванилина, хорошо перемешиваю

Ставлю кастрюльку на огонь

Держу на медленном огне, постоянно помешивая

Крем должен немного загустеть

И можно выключать огонь.

Дать остыть

Сливочное масло немного размять

и отправить к остывшему крему

Хорошо перемешать, можно взбить

Крем готов!

Корж уже должен быть готов

Можно было ставить решётку повыше

Чтобы было не как на верхнем фото, а как на фото ниже:

По рецепту его не надо разрезать, он промазывается целиком кремом.

Но я всё же решила его разрезать

Мне показалось, что так надо обязательно сделать)))

(Можно этого не делать)

Промазываю корж кремом

хорошо промазывая

Затем накрывают второй половиной

И можно прямо залить кремом:)

Промазать со всех сторон

Г Л А З У Р Ь

Для глазури понадобится

4 столовые ложки воды

4 столовые ложки сахара

4 столовые ложки какао

50 грамм сливочного масла

Я смешиваю в небольшой ёмкости все ингредиенты.

Наливаю 4 столовые ложки воды

4 столовые ложки сахара

это 79 грамм

И 4 столовые ложки какао-порошока

Это 61 грамм.

Всё хорошо перемешать

Аромат стоит шоколадно-банановый, какао-порошок у меня со вкусом банана

Ставим ёмкость на огонь

И доводим до кипения

Затем добавим 50 грамм сливочного масла и тщательно перемешать

Немного остудим и зальём торт сверху. Я решила это сделать хаотично, чтобы были разводы

Торт готов!

Вес получился 1128 грамм

порций примерно 8.

Он в разрезе

Стоимость ингредиентов на март 2023 года — 488,82295

1 кусочка — 61,1028688

150 рублей за 10 ЯИЦ

0,00015 за 0,010 грамм СОЛИ (15 рублей за 1 кг )

23,0828 за 386 грамм САХАРА (299рублей за 5 кг )

49,50 за КАКАО-ПОРОШОК (99 рублей за 200 грамм)

14,22 за 237 грамм МУКИ (120 рублей за 2 кг.)

13,253333 коп. за 213 мл. МОЛОКА (56 рублей за 900 мл )

4 рубля за пакетик ВАНИЛИНА

233,333333 за 350 грамм СЛИВОЧНОГО МАСЛА (120 рублей за 180 грамм)

1,43333333 за 10 грамм ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО (129 рублей за 900 мл.)

Всем приятного аппетита!!!!

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 61 руб.