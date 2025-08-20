Возрождение культового Mendeleev Bar с авторскими коктейлями и музыкой

Столичная барная индустрия получила новое воплощение знаменитого проекта. Команда GUYS представила радикальную реинтерпретацию легендарного Mendeleev — это не реставрация, а создание концептуально нового пространства, которое заимствует только имя и основные направления: миксологию, коктейльную культуру и особую атмосферу. Создатели поставили перед собой задачу воплотить дух императорской типографии на Петровке, где исторические мотивы гармонично сочетаются с современными барными инновациями.

Интерьерные решения балансируют между сохранением исторического наследия и внедрением новых элементов. Кирпичные своды получили ручную роспись с тайными смыслами, появились ниши с арт-объектами и светящийся оникс. Вход в бар через ресторан OSHI Izakaya создаёт дополнительный элемент эксклюзивности для гостей заведения.

Авторская миксология и барная программа

Коктейльная карта Менделеев бар представляет результат совместной работы Александра Глазунова и Кости Плесовских. Бар специализируется на авторских решениях, где классические рецепты получают неожиданную интерпретацию. Основные направления работы барной команды включают:

экспериментальные коктейли с использованием редких ингредиентов;

адаптацию классических рецептов под вкусы московской публики;

сезонные предложения с российскими компонентами;

безалкогольные авторские миксы для широкой аудитории.

Особое внимание уделяется презентации напитков. Каждый коктейль подается как небольшое шоу, где важны детали сервировки и температурный режим. Mendeleev Bar славится умением превратить обычный вечер в запоминающееся событие благодаря профессионализму барной команды.

Музыкальная составляющая проекта

Музыкальная концепция заведения построена на контрасте двух форматов. Основное пространство наполняют живые джазовые и соул-композиции, тогда как уик-энды отданы электронной музыке — хаусу и техно. Будничные часы создают интимную обстановку с акустическими сетами, а выходные дни трансформируют пространство в дансфлор.

Dance room за бархатной шторой становится отдельным пространством для диджейских сетов и специальных мероприятий. Музыкальные направления охватывают:

живые выступления джазовых музыкантов и вокалистов;

сеты приглашенных диджеев электронной сцены;

тематические вечера с фокусом на определенные жанры;

закрытые мероприятия для постоянных гостей заведения.

Акустические решения продуманы так, чтобы звук не мешал общению за барной стойкой, но создавал нужное настроение. Mendeleev Bar учитывает потребности разной аудитории в зависимости от дня недели и времени суток.

Детальную информацию о меню, актуальных мероприятиях и возможности бронирования можно найти на сайте https://mendeleev.bar/, где регулярно обновляется расписание выступлений и специальные предложения.

Гастрономическая программа и бронирование

Кулинарная составляющая проекта представлена легким меню, которое дополняет барную программу без доминирования над ней. Акцент сделан на закуски, которые сочетаются с коктейлями и не перебивают их вкус. Японские позиции от OSHI Izakaya расширяют гастрономические возможности заведения.

Резервация столиков осуществляется заранее, учитывая популярность места среди московских гурманов. Mendeleev Bar работает со вторника по субботу с 18:00, предлагая гостям погрузиться в атмосферу качественной миксологии и музыки в историческом пространстве центра столицы.